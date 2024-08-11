Набережная Петрозаводска - визитная карточка города. Летом здесь открываются потрясающие виды на северные закаты и рассветы. Каждый гость города стремится сюда, чтобы полюбоваться пейзажами Онежского озера.
Водная прогулка на морских каяках
Водная прогулка на морских каяках
5 причин купить эту прогулку
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 16:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Покажем город с нового ракурса
Наш маршрут пройдёт вдоль берега. С воды вы увидите Петрозаводск во всех его проявлениях — от туристического до индустриального. Оцените масштаб Онежского озера и узнаете, чем сейчас живёт город.
Позаботимся о вашей безопасности
Перед выходом на воду обязательно проведём инструктаж — покажем, как грести и правильно сидеть в каяке. Выдадим спасательные жилеты. Будем двигаться близко к берегу в комфортном неспешном темпе.
Организационные детали
- Прогулка проходит в сопровождении инструктора на двухместных морских каяках
- Она может быть отменена или перенесена при неблагоприятных погодных условиях
- Каякинг подходит для взрослых и детей от 7 лет
- На прогулке с вами буду я или другой гид-инструктор из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00, в среду и пятницу в 11:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 950 ₽
|Дети до 18 лет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной города
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00, в среду и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 185 туристов
Занимаюсь сплавами по бурным рекам с 2016 года, походами на морских каяках с 2021 года. Имею 2 разряд по спортивному туризму, прошёл курсы по спасению в морском каякинге на ЧёрномЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
11 авг 2024
Замечательно провели время! Александр- отличный инструктор! Спасибо за прекрасную прогулку на каяках👍🏻)
К
Кристина
9 авг 2024
Шикарно проведенное время отдыха! Инструктор все подробно объясняет до и во время прогулки, маршрут хорошо продуман, к безопасности тоже без вопросов. Эмоции только положительные, спасибо, мы в восторге!
Н
Наталья
28 июл 2024
Александр классный инструктор, все четко и ясно объяснил, помог найти дорогу до места сбора.
Катание оставило только положительные эмоции 👍🏻
Очень интересный опыт.
Хочется отметить, что предложили гермики для телефона от промокания. Можно было поснимать процесс.)
Обязательно вернемся снова, когда будем в Петрозаводске)
Катание оставило только положительные эмоции 👍🏻
Очень интересный опыт.
Хочется отметить, что предложили гермики для телефона от промокания. Можно было поснимать процесс.)
Обязательно вернемся снова, когда будем в Петрозаводске)
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