🚣‍♂️ Уникальный опыт на морских каяках 🌅 Потрясающие виды на северные закаты и рассветы 🏞️ Возможность увидеть Петрозаводск с воды 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи 🛟 Обеспеченная безопасность и инструктаж

Набережная Петрозаводска - визитная карточка города. Летом здесь открываются потрясающие виды на северные закаты и рассветы. Каждый гость города стремится сюда, чтобы полюбоваться пейзажами Онежского озера.Водная прогулка на морских каяках

вдоль набережной Петрозаводска - это уникальная возможность увидеть город с необычной стороны. Маршрут проходит вдоль берега, открывая Петрозаводск во всех его проявлениях - от туристического до индустриального. Перед выходом на воду проводится инструктаж, выдаются спасательные жилеты. Прогулка проходит в сопровождении инструктора на двухместных морских каяках. Каякинг подходит для взрослых и детей от 7 лет. Прогулка может быть отменена или перенесена при неблагоприятных погодных условиях

Описание водной прогулки

Покажем город с нового ракурса

Наш маршрут пройдёт вдоль берега. С воды вы увидите Петрозаводск во всех его проявлениях — от туристического до индустриального. Оцените масштаб Онежского озера и узнаете, чем сейчас живёт город.

Позаботимся о вашей безопасности

Перед выходом на воду обязательно проведём инструктаж — покажем, как грести и правильно сидеть в каяке. Выдадим спасательные жилеты. Будем двигаться близко к берегу в комфортном неспешном темпе.

Организационные детали