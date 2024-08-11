Прогулка на морских каяках вдоль набережной Петрозаводска (в группе)

Откройте для себя Петрозаводск с воды на морских каяках. Насладитесь видами Онежского озера и северными закатами. Подходит для всей семьи
Набережная Петрозаводска - визитная карточка города. Летом здесь открываются потрясающие виды на северные закаты и рассветы. Каждый гость города стремится сюда, чтобы полюбоваться пейзажами Онежского озера.

Водная прогулка на морских каяках
читать дальше

вдоль набережной Петрозаводска - это уникальная возможность увидеть город с необычной стороны.

Маршрут проходит вдоль берега, открывая Петрозаводск во всех его проявлениях - от туристического до индустриального. Перед выходом на воду проводится инструктаж, выдаются спасательные жилеты. Прогулка проходит в сопровождении инструктора на двухместных морских каяках. Каякинг подходит для взрослых и детей от 7 лет. Прогулка может быть отменена или перенесена при неблагоприятных погодных условиях

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🚣‍♂️ Уникальный опыт на морских каяках
  • 🌅 Потрясающие виды на северные закаты и рассветы
  • 🏞️ Возможность увидеть Петрозаводск с воды
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🛟 Обеспеченная безопасность и инструктаж
    • Прогулка на морских каяках вдоль набережной Петрозаводска (в группе)
    Прогулка на морских каяках вдоль набережной Петрозаводска (в группе)
    Прогулка на морских каяках вдоль набережной Петрозаводска (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 16:00

    Что можно увидеть

  • Набережная Петрозаводска
  • Онежское озеро

    • Описание водной прогулки

    Покажем город с нового ракурса

    Наш маршрут пройдёт вдоль берега. С воды вы увидите Петрозаводск во всех его проявлениях — от туристического до индустриального. Оцените масштаб Онежского озера и узнаете, чем сейчас живёт город.

    Позаботимся о вашей безопасности

    Перед выходом на воду обязательно проведём инструктаж — покажем, как грести и правильно сидеть в каяке. Выдадим спасательные жилеты. Будем двигаться близко к берегу в комфортном неспешном темпе.

    Организационные детали

    • Прогулка проходит в сопровождении инструктора на двухместных морских каяках
    • Она может быть отменена или перенесена при неблагоприятных погодных условиях
    • Каякинг подходит для взрослых и детей от 7 лет
    • На прогулке с вами буду я или другой гид-инструктор из нашей команды

    в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00, в среду и пятницу в 11:00

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный1 950 ₽
    Дети до 18 лет1 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На набережной города
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00, в среду и пятницу в 11:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    Е
    11 авг 2024
    Замечательно провели время! Александр- отличный инструктор! Спасибо за прекрасную прогулку на каяках👍🏻)
    К
    9 авг 2024
    Шикарно проведенное время отдыха! Инструктор все подробно объясняет до и во время прогулки, маршрут хорошо продуман, к безопасности тоже без вопросов. Эмоции только положительные, спасибо, мы в восторге!
    Шикарно проведенное время отдыха! Инструктор все подробно объясняет до и во время прогулки, маршрут хорошо продуман,
    Н
    28 июл 2024
    Александр классный инструктор, все четко и ясно объяснил, помог найти дорогу до места сбора.
    Катание оставило только положительные эмоции 👍🏻
    Очень интересный опыт.
    Хочется отметить, что предложили гермики для телефона от промокания. Можно было поснимать процесс.)
    Обязательно вернемся снова, когда будем в Петрозаводске)
    Александр классный инструктор, все четко и ясно объяснил, помог найти дорогу до места сбора.Александр классный инструктор, все четко и ясно объяснил, помог найти дорогу до места сбора.Александр классный инструктор, все четко и ясно объяснил, помог найти дорогу до места сбора.

    Входит в следующие категории Петрозаводска

    Похожие экскурсии из Петрозаводска

    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    138 отзывов
    2.5 часа
    Водная прогулка
    Лучший выбор
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
    Начало: На набережной Петрозаводска
    Расписание: ежедневно в 11:30, 14:00 и 17:00
    Сегодня в 11:30
    Завтра в 11:30
    2 900 за человека
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Пешая
    14 отзывов
    2.5 часа
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
    Начало: У ж/д вокзала
    14 сен в 15:00
    15 сен в 13:00
    4 500 за всё до 5 чел.
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Пешая
    137 отзывов
    3 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
    Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
    Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
    10 сен в 09:00
    13 сен в 09:00
    3 000 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Петрозаводске
    ХорошоТам