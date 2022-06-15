Сплав по реке Верхняя Шуя

Предлагаем за 3 дня окунуться в атмосферу активного отдыха, пройти сплав на рафтах по самой крупной реке южной Карелии

4.4
3 отзыва
Предлагаем за 3 дня окунуться в атмосферу активного отдыха, пройти сплав на рафтах по самой крупной реке южной Карелии – Верхняя Шуя.

Этот туристический маршрут является наиболее интересным в плане динамичности и удобным в плане заброски и выброски. Познакомитесь с сосновой и еловой тайгой Карелии, прочувствуете прелесть дикой природы
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Сплав по реке Верхняя Шуя
Ближайшие даты:
08
июл
05
авг
12
авг
19
авг
26
авг
02
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим красоту карельской природы;
  • пройдём пороги 1-3 категории сложности;
  • половим рыбу и приготовим её на костре.

Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.

Программа тура по дням

1 день
Начало сплава

7:55 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

После встречи на вокзале, мы едем на автобусе на место начала сплава (140 км), где упаковываем личные вещи по гермомешкам, обедаем, проходим инструктаж.

Доступные плавсредства: рафты с мотором (стандартное средство), катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором (предоставляются, если набирается количество желающих), байдарки (предоставляются по желанию, если есть в наличии).

Начинается сплав по реке Шуя, попадутся несложные шиверы и пороги "Сизовский", "Собачий", сразу за порогом стоянка.

Ужин, ночёвка в палатках.

2 день
ГЭС – пор. Кеняйкоски – пор. Островной

Завтрак.

Насыщенный сплавной день, сначала предстоит пройти 12 км по спокойной воде до ГЭС.

Обнос ГЭС, обед.

Через 2 км. пор Кеняйкоски (3 к.с.), осмотр 2-й ступени, сплав или обнос порога.

Через 100 м 3-я ступень, через 1 км сплав по пор. "Валойне", через 300 м сплав по пор.

Островной, за ним стоянка на острове.

Ужин, ночёвка в палатках.

3 день
Порог Кумио

Завтрак.

Сплав по Шуе.

Через 2 км. проходим пор. Кумио (2 к.с.) – самый красивый порог на реке.

Далее не ожидается никаких существенных препятствий, не считая сплава по спокойной воде (12 км.) до моста через Шую в деревне Соддер, где заканчивается сплав по реке Шуя в Карелии.

На автобусе отправляемся на ж/д вокзал г. Петрозаводска к вечернему поезду.

Проживание

Ночевки в туристистических палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:

Даты заездаСтоимость
30.04, 04.05, 07.0511 500
13.05, 20.05, 27.05, 03.06, 19.08, 26.08, 02.0910 100
11.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.0811 500
Фото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат снаряжения (рафты, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)
  • Транспортное обслуживание
  • Закупка и упаковка продуктов
  • Работа инструктора
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Личное снаряжение (неопреновый костюм, боты)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  1. Кеды или неопреновые боты
  2. Шорты
  3. Термобельё
  4. Водоотталкивающие штаны и куртка
  5. Дождевик
  6. Головной убор (кепка, бандана, панама)
  7. Солнцезащитные очки
  8. Перчатки

Сменный комплект одежды после сплава:

  1. Кроссовки
  2. Резиновые сапоги
  3. Носки
  4. Нижнее бельё
  5. Футболка
  6. Рубашка с длинным рукавом
  7. Свитер
  8. Штаны брезентовые (джинсы)
  9. Куртка тёплая
  10. Комплект одежды для сна:
  11. Термобелье
  12. Носки из натуральных материалов
  13. Шерстяные носки
  14. Штаны спортивные
  15. Свитер
  16. Шапка спортивная
  17. Нижнее белье

Дополнительно взять на сплав:

  1. Туалетные и банные принадлежности
  2. Купальник, плавки
  3. Рыболовные снасти (по необходимости)
  4. Мазь или спрей от насекомых
  5. Крем от солнца
  6. КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож
  7. Предметы личной гигиены
  8. Иголку, нитку
  9. Спички и зажигалку в пакете
  10. Запасные контактные линзы/очки
  11. Фонарик (в мае и августе)
  12. Фотоаппарат и батарейки к нему
  13. Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если нет, мы предоставим.
  14. Документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис.
  15. Личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно)

Аптечка с основными медикаментами будет у инструктора.

Входит ли страховка?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Что входит в рацион питания на сплаве?

В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли в туре скидки для детей?

Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.

Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
в
15 июня 2022
Проходил тур с 11 по 13 июня 2022г. Специально подбирал "лайт-вариант" сплава, т. к. задача была приобщить ребенка 8 лет, который раньше вообще в походах не был. Задача реализована на 100%. Отличная программа сплава, относительно легкие пороги (по крайней мере в это время лета). Для новичка в сплаве - самое то что надо. Очень повезло с инструкторами. Ребята не только профессионально обеспечивали безопасность в пути, готовили вкуснейшие обеды на стоянках, но и всячески старались обеспечить общую "движуху", сплотить разношерстную команду и справлялись с это задачей на твердую "5"
М
20 авг 2021
Проходили сплав в августе. Хотя для нас это было и впервые, в целом всё прошло ожидаемо. Сам сплав несложный, мне как новичку на второй день было даже скучновато. Работа инструкторов оставила двоякое впечатление: с одной стороны, уверенные навыки в прохождении и безопасности тура, с другой, абсолютное отстранение от организации досуга туристов(я, конечно, понимаю, что тамаду мы не оплачивали, но как приехали мы группками, так и уехали, не узнав даже по имени больше половины). Мы только сплавлялись и ели вместе, в остальное время были предоставлены сами себе.
И
24 июня 2021
Хороший инструктор (Евгений).

Сам маршрут скучный - по настоящему интересных порогов только три на маршруте, по времени тура из трех дней, время именно рафтинга, в смысле прохождения порогов - 0.1%.
Большую часть дня ты собираешь-разбираешь лагерь, готовишь еду, плывешь на моторе, лежишь в лодке, смотришь по сторонам.
В целом можно съездить тем, ни разу не ездил на рафтинг, и не был в Карелии - интересная природа, новые места. обязательно берите репеллент, много репеллента.

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