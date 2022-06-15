Преимущества этого путешествия:
Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.
7:55 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
После встречи на вокзале, мы едем на автобусе на место начала сплава (140 км), где упаковываем личные вещи по гермомешкам, обедаем, проходим инструктаж.
Доступные плавсредства: рафты с мотором (стандартное средство), катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором (предоставляются, если набирается количество желающих), байдарки (предоставляются по желанию, если есть в наличии).
Начинается сплав по реке Шуя, попадутся несложные шиверы и пороги "Сизовский", "Собачий", сразу за порогом стоянка.
Ужин, ночёвка в палатках.
Завтрак.
Насыщенный сплавной день, сначала предстоит пройти 12 км по спокойной воде до ГЭС.
Обнос ГЭС, обед.
Через 2 км. пор Кеняйкоски (3 к.с.), осмотр 2-й ступени, сплав или обнос порога.
Через 100 м 3-я ступень, через 1 км сплав по пор. "Валойне", через 300 м сплав по пор.
Островной, за ним стоянка на острове.
Ужин, ночёвка в палатках.
Завтрак.
Сплав по Шуе.
Через 2 км. проходим пор. Кумио (2 к.с.) – самый красивый порог на реке.
Далее не ожидается никаких существенных препятствий, не считая сплава по спокойной воде (12 км.) до моста через Шую в деревне Соддер, где заканчивается сплав по реке Шуя в Карелии.
На автобусе отправляемся на ж/д вокзал г. Петрозаводска к вечернему поезду.
Ночевки в туристистических палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:
|Даты заезда
|Стоимость
|30.04, 04.05, 07.05
|11 500
|13.05, 20.05, 27.05, 03.06, 19.08, 26.08, 02.09
|10 100
|11.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08
|11 500
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Дополнительно взять на сплав:
Аптечка с основными медикаментами будет у инструктора.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.
Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых