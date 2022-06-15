7:55 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

После встречи на вокзале, мы едем на автобусе на место начала сплава (140 км), где упаковываем личные вещи по гермомешкам, обедаем, проходим инструктаж.

Доступные плавсредства: рафты с мотором (стандартное средство), катамараны 2х-4х-6ти местные с мотором (предоставляются, если набирается количество желающих), байдарки (предоставляются по желанию, если есть в наличии).

Начинается сплав по реке Шуя, попадутся несложные шиверы и пороги "Сизовский", "Собачий", сразу за порогом стоянка.

Ужин, ночёвка в палатках.