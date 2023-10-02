Поехали со мной на денёк посмотреть Карелию? Ту, которую вы ещё не видели! Никаких попсовых маршрутов, зато много секретных локаций, первозданных видов Приладожья, сказочных троп и моментов, которые захочется оставить в памяти — от купания в карьере до спуска в пещеру! Я постараюсь сделать эту поездку одним из лучших приключений вашего лета.

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Описание

Что вас ожидает

Уникальная по своей красоте дорога в Приладожье из Петрозаводска: мимо живописных лесов и озёр, «Долины смерти», где шли ожесточенные бои советско-финляндской войны. Путь займёт 2,5-3 часа.

Водопады на реке Койриноя — шумные, полноводные и невероятно живописные! На одном располагалась старая мельница, а на втором медный завод времён Петра I.

Заброшенный карьер в п. Леппясилта. Многие думают, что самый красивый карьер Карелии — это Рускеала, но я вас удивлю! Разноцветные камни, прозрачная вода и несколько ярусов каменистого берега… А в тёплую погоду даже искупаемся здесь.

Пороги реки Янисйоки, где располагаются руины Баева моста. Я расскажу печальную историю о том, почему мост демонтировали. Устроим небольшой пикник с видом на дикие скалы и пороги Янисйоки.

В посёлке Ляскеля погуляем, полюбуемся готическими постройками заводских цехов и шумным порожистым водосбросом — здесь получаются фото на миллион.

Гора Хийденвуори, или гора Лешего. Скажу по секрету — это одно из моих любимых мест во всей Карелии. По преданиям здесь обитает своенравный Хийси — покровитель леса (Ууууууу!). Но на самом деле здесь добрая энергетика, тишина и сказочная лесная атмосфера.

А потом, если захотите, заедем на форелевую ферму «Приладожье», чтобы полноценно поесть и передохнуть.

Кому подойдёт путешествие

Особенно тем, кто:

вынужден или любит путешествовать в одиночестве

предпочитает камерную дружескую обстановку, а не суету туристической группы

хочет открыть для себя невиданную Карелию

Организационные детали

Как проходит поездка

Поездка предстоит на автомобиле Nissan Almera. У водителя (то есть у меня) отличные навыки, еду осторожно, безопасно и умеренно быстро.

Собираемся и выезжаем из Петрозаводска в 8:30, обратно мы прибудем ориентировочно в 23:00

Обратите внимание