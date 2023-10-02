Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью

Добраться до водопадов, поздороваться с лешим и увидеть ту Карелию, о которой не подозревают туристы

5
2 отзыва
Описание
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Отзывы
О гиде
Ответы на вопросы
Поехали со мной на денёк посмотреть Карелию? Ту, которую вы ещё не видели! Никаких попсовых маршрутов, зато много секретных локаций, первозданных видов Приладожья, сказочных троп и моментов, которые захочется оставить в памяти — от купания в карьере до спуска в пещеру! Я постараюсь сделать эту поездку одним из лучших приключений вашего лета.
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Уникальная по своей красоте дорога в Приладожье из Петрозаводска: мимо живописных лесов и озёр, «Долины смерти», где шли ожесточенные бои советско-финляндской войны. Путь займёт 2,5-3 часа.

Водопады на реке Койриноя — шумные, полноводные и невероятно живописные! На одном располагалась старая мельница, а на втором медный завод времён Петра I.

Заброшенный карьер в п. Леппясилта. Многие думают, что самый красивый карьер Карелии — это Рускеала, но я вас удивлю! Разноцветные камни, прозрачная вода и несколько ярусов каменистого берега… А в тёплую погоду даже искупаемся здесь.

Пороги реки Янисйоки, где располагаются руины Баева моста. Я расскажу печальную историю о том, почему мост демонтировали. Устроим небольшой пикник с видом на дикие скалы и пороги Янисйоки.

В посёлке Ляскеля погуляем, полюбуемся готическими постройками заводских цехов и шумным порожистым водосбросом — здесь получаются фото на миллион.

Гора Хийденвуори, или гора Лешего. Скажу по секрету — это одно из моих любимых мест во всей Карелии. По преданиям здесь обитает своенравный Хийси — покровитель леса (Ууууууу!). Но на самом деле здесь добрая энергетика, тишина и сказочная лесная атмосфера.

А потом, если захотите, заедем на форелевую ферму «Приладожье», чтобы полноценно поесть и передохнуть.

Кому подойдёт путешествие

Особенно тем, кто:

  • вынужден или любит путешествовать в одиночестве
  • предпочитает камерную дружескую обстановку, а не суету туристической группы
  • хочет открыть для себя невиданную Карелию

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Поездка предстоит на автомобиле Nissan Almera. У водителя (то есть у меня) отличные навыки, еду осторожно, безопасно и умеренно быстро.
  • Собираемся и выезжаем из Петрозаводска в 8:30, обратно мы прибудем ориентировочно в 23:00

Обратите внимание

  • С собой точно стоит взять: воду, средство от комаров и клещей, крем от солнца, купальник и полотенце (в случае жаркого дня), дождевик и непромокаемую обувь на нескользящей подошве (в пещере и на скалах может быть скользко и сыро). И очень важно одеться по погоде!
  • Питание в стоимость поездки не входит. Возьмите с собой перекус для пикника: бутерброды, фрукты, овощи, термос с чаем — в общем, все то, что можно быстро и вкусно поесть, не тратя на это много времени
  • Рекомендую сделать страховку от клещей (стоимость 250 рублей). Не забывайте, что их в Карелии много!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ТРК Лотос Plaza
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Ольга
2 окт 2023
Необыкновенная авторская экскурсия!
Интересная, необычная, действительно индивидуальная!
Если любите природу и хотите увидеть неизбитые локации - вам точно сюда.
Добавьте к этому у дивительно бережное отношение гида к туристам и краю.
И решайтесь!
Алексей
17 сен 2023
Гид просто 🔥🔥🔥🫶 Гала просто интеллектуальная, воспитанная, наполненная добром и эмоциями 🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️Помещает тебя в неземное путешествие, наполненное яркими событиями, незабываемыми пейзажами!! Карелия я тебя 🫶🫶🫶
Гид просто 🔥🔥🔥🫶 Гала просто интеллектуальная, воспитанная, наполненная добром и эмоциями 🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️Помещает тебя в неземное путешествие,Гид просто 🔥🔥🔥🫶 Гала просто интеллектуальная, воспитанная, наполненная добром и эмоциями 🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️Помещает тебя в неземное путешествие,Гид просто 🔥🔥🔥🫶 Гала просто интеллектуальная, воспитанная, наполненная добром и эмоциями 🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️Помещает тебя в неземное путешествие,Гид просто 🔥🔥🔥🫶 Гала просто интеллектуальная, воспитанная, наполненная добром и эмоциями 🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️Помещает тебя в неземное путешествие,Гид просто 🔥🔥🔥🫶 Гала просто интеллектуальная, воспитанная, наполненная добром и эмоциями 🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️Помещает тебя в неземное путешествие,Гид просто 🔥🔥🔥🫶 Гала просто интеллектуальная, воспитанная, наполненная добром и эмоциями 🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️Помещает тебя в неземное путешествие,

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