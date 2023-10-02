Добраться до водопадов, поздороваться с лешим и увидеть ту Карелию, о которой не подозревают туристы
Описание
Что вас ожидает
Уникальная по своей красоте дорога в Приладожье из Петрозаводска: мимо живописных лесов и озёр, «Долины смерти», где шли ожесточенные бои советско-финляндской войны. Путь займёт 2,5-3 часа.
Водопады на реке Койриноя — шумные, полноводные и невероятно живописные! На одном располагалась старая мельница, а на втором медный завод времён Петра I.
Заброшенный карьер в п. Леппясилта. Многие думают, что самый красивый карьер Карелии — это Рускеала, но я вас удивлю! Разноцветные камни, прозрачная вода и несколько ярусов каменистого берега… А в тёплую погоду даже искупаемся здесь.
Пороги реки Янисйоки, где располагаются руины Баева моста. Я расскажу печальную историю о том, почему мост демонтировали. Устроим небольшой пикник с видом на дикие скалы и пороги Янисйоки.
В посёлке Ляскеля погуляем, полюбуемся готическими постройками заводских цехов и шумным порожистым водосбросом — здесь получаются фото на миллион.
Гора Хийденвуори, или гора Лешего. Скажу по секрету — это одно из моих любимых мест во всей Карелии. По преданиям здесь обитает своенравный Хийси — покровитель леса (Ууууууу!). Но на самом деле здесь добрая энергетика, тишина и сказочная лесная атмосфера.
А потом, если захотите, заедем на форелевую ферму «Приладожье», чтобы полноценно поесть и передохнуть.
Кому подойдёт путешествие
Особенно тем, кто:
- вынужден или любит путешествовать в одиночестве
- предпочитает камерную дружескую обстановку, а не суету туристической группы
- хочет открыть для себя невиданную Карелию
Организационные детали
Как проходит поездка
- Поездка предстоит на автомобиле Nissan Almera. У водителя (то есть у меня) отличные навыки, еду осторожно, безопасно и умеренно быстро.
- Собираемся и выезжаем из Петрозаводска в 8:30, обратно мы прибудем ориентировочно в 23:00
Обратите внимание
- С собой точно стоит взять: воду, средство от комаров и клещей, крем от солнца, купальник и полотенце (в случае жаркого дня), дождевик и непромокаемую обувь на нескользящей подошве (в пещере и на скалах может быть скользко и сыро). И очень важно одеться по погоде!
- Питание в стоимость поездки не входит. Возьмите с собой перекус для пикника: бутерброды, фрукты, овощи, термос с чаем — в общем, все то, что можно быстро и вкусно поесть, не тратя на это много времени
- Рекомендую сделать страховку от клещей (стоимость 250 рублей). Не забывайте, что их в Карелии много!
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ТРК Лотос Plaza
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Интересная, необычная, действительно индивидуальная!
Если любите природу и хотите увидеть неизбитые локации - вам точно сюда.
Добавьте к этому у дивительно бережное отношение гида к туристам и краю.
И решайтесь!