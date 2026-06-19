Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач - два чуда Карелии (на вашем авто)
Прикоснуться к глубокой древности Земли в путешествии к природным памятникам Русского Севера
Наш край — территория трех стихий: воды, леса и камня.
Каждая из них отсылает к доисторическим временам, и многие объекты местной природы дарят возможность прикоснуться к эпохам, которые трудно представить. Я покажу два таких памятника: потухший вулкан и главный водопад Карелии. А также поделюсь фактами из мира геологии и расскажу легенды Севера.
Древний палеовулкан — Карелия, которую ожидаешь увидеть
Первым вы посетите один из древнейших вулканов планеты Гирвас. Разброс в датировке — то ли 2, то ли 3 миллиарда лет назад — повод подумать о процессах на Земле, которые все еще оставляют для современной науки больше вопросов, чем ответов. Так или иначе, отправимся мы сюда не за научными изысканиями, а за сказочной красотой пейзажей. Вы увидите застывшую лаву и горные породы, песчаные дюны и густые сосновые боры. Это по-настоящему дикое место, без малейшего сервиса и туристического потока. И именно здесь ощутите энергетику карельской природы. Спокойствие и тишина…
Кивач — гордость региона
Красавец-водопад, по сравнению с вулканом, создание совсем юное — ему 8000 лет, однако и его геологическая история весьма интересна. О тонкостях образования северного чуда и связанных с ним легендах я расскажу на прогулке. А вы сможете вдоволь насладиться видами реки Суны, на которой находится водопад, и самим Кивачом, укрывшимся в чаще соснового леса.
Также по дороге мы заедем в Марциальные воды, посетим место силы Сампо и увидим Долину 1000 зайцев с современными петроглифами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида
Экскурсия длится 7 часов, общая протяженность поездки 260 км
Возможно провести экскурсию для группы до 18 человек. Подробности в переписке
Дополнительно оплачиваются:
Место силы Сампо — 400 ₽
Палеовулкан Гирвас — 300 ₽
Водопад Кивач — 320 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2803 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anna
Прекрасная экскурсия от карельской сказительницы Елены!) Маршрут соответствует описанию (даже шире заявленного), транспорт комфортный, рекомендую.
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Галина
Это была совершенно незабываемая поездка! Красивая природа Карелии не оставила никого равнодушным. А зрелище образовавшегося водопада на вулкане Гирвас просто заворожило. Потом был Кивач, не такой бурный, но очень красивый. читать дальшеуменьшить
И сколько удивительных легенд рассказала нам Елена, она неутомимый рассказчик! На камни мы теперь смотрим совершенно другими глазами) А кусочек шунгита, подаренный Еленой, уже прочно занял место возле компьютера)) На обратном пути завезла нас в чудесное кафе, где готовят вкусную уху и рыбу. Эта экскурсия запомнится нам надолго. Спасибо, Елена!
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E
Eduard
Непередаваемая природа Карелии с погружением в местную культуру и мифологию. В сочетании с интересной подачей от Елены экскурсия получилась очень запоминающейся.
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Е
Елена
Всем доброго времени суток! 19 июня 2024г. были на экскурсии с Еленой - все очень понравилось - живой рассказ о карельской природе, обычаях карелов, отвечала на все наши вопросы, маршрут читать дальшеуменьшить
составлен очень хорошо, все успели посмотреть, заехали покушать в кафе с домашней кухней, очевидны преимущества индивидуальной экскурсии - никуда не надо торопиться с толпой людей, все размеренно, успеваешь впитать в себя много информации. Все хорошо организовано. Забрали нас на экскурсию от центрального входа отеля. Единственно, что бы хотелось пожелать - машину для таких дальних поездок все-таки надо попросторнее - была маленькая Kia Rio, в сравнение, например, в г. Медвежьегорск мы ездили с подругой на просторном минивэне "Фольксваген" с хорошим кондишеном! А по самому маршруту - все очень понравилось, водопад Кивач впечатляет, а энергетика на Гирвасе и горе Сампо - просто сидели, наслаждались и впитывали в себя энергию карельской природы! Лесов, рек, озер! Энергию воды! Елене - большой спасибо за экскурсию, рассказывала много интересных историй из своего детства, а не только по местам маршрута… Было весело!
+1
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Анна
Спасибо большое, за прекрасное время проведенное вместе с Еленой. Узнали много интересных и познавательных историй о Карелии и окрестностях Петрозаводска. Увидели и почувствовали мощь палеовулкана Гирвас, восхитились силой водопада Кивач. Выражаем благодарность нашему гиду Елене и говорим большое спасибо! Ждем новых встреч и открытий на гостеприимной Карельской земле.
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ЕЛЕНА
Великолепный экскурсовод, суровая природа, новые впечатления
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