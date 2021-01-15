Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

Древний палеовулкан — Карелия, которую ожидаешь увидеть
Первым вы посетите один из древнейших вулканов планеты Гирвас. Разброс в датировке — то ли 2, то ли 3 миллиарда лет назад — повод подумать о процессах на Земле, которые все еще оставляют для современной науки больше вопросов, чем ответов. Так или иначе, отправимся мы сюда не за научными изысканиями, а за сказочной красотой пейзажей. Вы увидите застывшую лаву и горные породы, песчаные дюны и густые сосновые боры. Это по-настоящему дикое место, без малейшего сервиса и туристического потока. И именно здесь ощутите энергетику карельской природы. Спокойствие и тишина…
Кивач — гордость региона
Красавец-водопад, по сравнению с вулканом, создание совсем юное — ему 8000 лет, однако и его геологическая история 📖 весьма интересна. О тонкостях образования северного чуда и связанных с ним легендах я расскажу на прогулке 👣. А вы сможете вдоволь насладиться видами реки Суны, на которой находится водопад, и самим Кивачом, укрывшимся в чаще соснового леса.
Что входит в стоимость, а что — нет
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