Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

Что вас ожидает

Древний палеовулкан — Карелия, которую ожидаешь увидеть

Первым вы посетите один из древнейших вулканов планеты Гирвас. Разброс в датировке — то ли 2, то ли 3 миллиарда лет назад — повод подумать о процессах на Земле, которые все еще оставляют для современной науки больше вопросов, чем ответов. Так или иначе, отправимся мы сюда не за научными изысканиями, а за сказочной красотой пейзажей. Вы увидите застывшую лаву и горные породы, песчаные дюны и густые сосновые боры. Это по-настоящему дикое место, без малейшего сервиса и туристического потока. И именно здесь ощутите энергетику карельской природы. Спокойствие и тишина…

Кивач — гордость региона

Красавец-водопад, по сравнению с вулканом, создание совсем юное — ему 8000 лет, однако и его геологическая история 📖 весьма интересна. О тонкостях образования северного чуда и связанных с ним легендах я расскажу на прогулке 👣. А вы сможете вдоволь насладиться видами реки Суны, на которой находится водопад, и самим Кивачом, укрывшимся в чаще соснового леса.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Стоимость экскурсии: 5500 руб. /1-4 человек, если вас больше — 1500 руб. /человека

Транспорт оплачивается отдельно: 1-4 человека — 5000 руб. , от 5-8 человек — 6500 руб. , от 9-11 человек — 7000 руб.

Параметры поездки