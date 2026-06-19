Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

Наш край — территория трех стихий: воды, леса и камня. Каждая из них отсылает к доисторическим временам, и многие объекты местной природы дарят возможность прикоснуться к эпохам, которые трудно представить. Я покажу два таких памятника: потухший вулкан и главный водопад Карелии. А также поделюсь фактами из мира геологии и расскажу легенды Севера.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Древний палеовулкан — Карелия, которую ожидаешь увидеть

Первым вы посетите один из древнейших вулканов планеты Гирвас. Разброс в датировке — то ли 2, то ли 3 миллиарда лет назад — повод подумать о процессах на Земле, которые все еще оставляют для современной науки больше вопросов, чем ответов. Так или иначе, отправимся мы сюда не за научными изысканиями, а за сказочной красотой пейзажей. Вы увидите застывшую лаву и горные породы, песчаные дюны и густые сосновые боры. Это по-настоящему дикое место, без малейшего сервиса и туристического потока. И именно здесь ощутите энергетику карельской природы. Спокойствие и тишина…

Кивач — гордость региона

Красавец-водопад, по сравнению с вулканом, создание совсем юное — ему 8000 лет, однако и его геологическая история весьма интересна. О тонкостях образования северного чуда и связанных с ним легендах я расскажу на прогулке. А вы сможете вдоволь насладиться видами реки Суны, на которой находится водопад, и самим Кивачом, укрывшимся в чаще соснового леса.

Также по дороге мы заедем в Марциальные воды, посетим место силы Сампо и увидим Долину 1000 зайцев с современными петроглифами.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида

Экскурсия длится 7 часов, общая протяженность поездки 260 км

Возможно провести экскурсию для группы до 18 человек. Подробности в переписке

Дополнительно оплачиваются: