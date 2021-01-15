Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии

Прикоснуться к глубокой древности Земли в путешествии к природным памятникам Русского Севера

5
2 отзыва
Елена
Елена – Гид из Петрозаводска
Наш край — территория трех стихий: воды, леса и камня.

Каждая из них отсылает к доисторическим временам, и многие объекты местной природы дарят возможность прикоснуться к эпохам, которые трудно представить.

Я покажу два таких памятника: потухший вулкан и главный водопад Карелии.

А также поделюсь фактами из мира геологии и расскажу легенды Севера.
Задать вопросОбычно отвечает за 25 мин.
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии

Что вас ожидает

Древний палеовулкан — Карелия, которую ожидаешь увидеть
Первым вы посетите один из древнейших вулканов планеты Гирвас. Разброс в датировке — то ли 2, то ли 3 миллиарда лет назад — повод подумать о процессах на Земле, которые все еще оставляют для современной науки больше вопросов, чем ответов. Так или иначе, отправимся мы сюда не за научными изысканиями, а за сказочной красотой пейзажей. Вы увидите застывшую лаву и горные породы, песчаные дюны и густые сосновые боры. Это по-настоящему дикое место, без малейшего сервиса и туристического потока. И именно здесь ощутите энергетику карельской природы. Спокойствие и тишина…

Кивач — гордость региона
Красавец-водопад, по сравнению с вулканом, создание совсем юное — ему 8000 лет, однако и его геологическая история 📖 весьма интересна. О тонкостях образования северного чуда и связанных с ним легендах я расскажу на прогулке 👣. А вы сможете вдоволь насладиться видами реки Суны, на которой находится водопад, и самим Кивачом, укрывшимся в чаще соснового леса.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Стоимость экскурсии: 5500 руб. /1-4 человек, если вас больше — 1500 руб. /человека
  • Транспорт оплачивается отдельно: 1-4 человека — 5000 руб. , от 5-8 человек — 6500 руб. , от 9-11 человек — 7000 руб.

Параметры поездки

  • Экскурсия ⛳ длится 5-6 часов, общая протяженность поездки 260 км
  • Если вы хотите расширить экскурсионную программу, посетив дополнительно Марциальные воды и гору Сампо, то доплата составит 700 руб. /человека.
Начало и место завершения
🚩 от места вашего проживания
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
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2 настоящих отзыва от туристов

15 янв 2021
Маршрут экскурсии очень насыщенный, информации много, но все очень увлекательно и интересно. Везде успели, все посмотрели, узнали много нового для себя. Огромное спасибо и Елене и водителю за прекрасно организованную поездку!! Всем советуем!
29 сен 2020
Елена, спасибо большое за прекрасную и интересную экскурсию. То, что нам удалось увидеть водосброс на Киваче, это не передаваемо и превзошло все наши ожидания. Великолепно провели этот день в приятной компании гида :) надеемся, что еще приедем в ваши края

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Елена проводит ещё 5 экскурсий

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