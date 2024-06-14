Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)

Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска
Северное Приладожье — один из самых живописных уголков Карелии. Вы посетите несколько ярких мест региона. Оцените красоту самого высокого водопада в окрестностях. Побываете на месторождении гранатов-альмадинов.

И прогуляетесь на катере по Ладожскому озеру, рассматривая причудливые скалы, каменные острова и северную растительность. На одном из островов будет остановка с выходом.
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

План путешествия

08:00 — отправление из Петрозаводска на комфортабельном автобусе
11:00 — прибытие на парковку, пересадка в грузовик Урал для трансфера на водопад Белые мосты по лесной дороге
11:30 — 13:00 — осмотр водопада, чаепитие
13:00 — 14:00 — экскурсия к месторождению гранатов-альмадинов и их самостоятельная добыча с помощью кирк
15:00 — прибытие в Сортавалу, обед
15:30 — 17:30 — экскурсия по ладожским шхерам на катерах с высадкой на одном из островов
17:30 — 21:00 — обратный путь в Петрозаводск

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость включён трансфер на автобусе и грузовике (до водопадов), а также обед по фиксированному меню (суп, второе блюдо, чай) и сопровождение гида

Что нужно иметь в виду при планировании путешествия

  • В связи со сложной логистикой экскурсии не рекомендуем покупать билеты на поезд впритык (в 22:00) из Петрозаводска. Возможно, мы вернёмся позже запланированного времени.
  • Также вы можете не возвращаться с группой в Петрозаводск и остаться в Сортавале или купить билеты в Москву/Петербург из Сортавалы на любой поезд после 18:00 — стоимость экскурсии от этого не изменится.
  • В период дождей территория водопада Белые мосты может быть в лужах и грязи. Обычно это не влияет на настроение, ведь это естественная грань карельской природы. Но имейте в виду, что вы, скорее всего, испачкаетесь — выбирайте соответствующую одежду и обувь.

в пятницу в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный9 900 ₽
Пенсионеры, инвалиды, ветераны бд9 400 ₽
Дети 5-12 лет9 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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