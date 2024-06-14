Северное Приладожье — один из самых живописных уголков Карелии. Вы посетите несколько ярких мест региона. Оцените красоту самого высокого водопада в окрестностях. Побываете на месторождении гранатов-альмадинов. И прогуляетесь на катере по Ладожскому озеру, рассматривая причудливые скалы, каменные острова и северную растительность. На одном из островов будет остановка с выходом.

Описание экскурсии

План путешествия

08:00 — отправление из Петрозаводска на комфортабельном автобусе

11:00 — прибытие на парковку, пересадка в грузовик Урал для трансфера на водопад Белые мосты по лесной дороге

11:30 — 13:00 — осмотр водопада, чаепитие

13:00 — 14:00 — экскурсия к месторождению гранатов-альмадинов и их самостоятельная добыча с помощью кирк

15:00 — прибытие в Сортавалу, обед

15:30 — 17:30 — экскурсия по ладожским шхерам на катерах с высадкой на одном из островов

17:30 — 21:00 — обратный путь в Петрозаводск

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость включён трансфер на автобусе и грузовике (до водопадов), а также обед по фиксированному меню (суп, второе блюдо, чай) и сопровождение гида

Что нужно иметь в виду при планировании путешествия