По Онежскому озеру – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 4 экскурсии в категории «По Онежскому озеру» в Петрозаводске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Урочище Чертов стул и финский суп
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
94 отзыва
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 2 500 за человека
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590 за человека
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
3 сен в 05:00
от 9 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Была на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась на урочище в рамках другой
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    экскурсии, но потом все-таки решила сходить и не пожалела. Для меня прелесть таких экскурсий в том, что их проводят местные жители, поэтому они гораздо глубже и интереснее. Что касается самой Дарьи, то она легкая в общении, крайне эрудированная и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Для себя почерпнула много интересного, насладилась прогулкой по лесу (воздух там просто потрясающий), а суп и травяной чай оказались крайне приятным дополнением

    Была на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась наБыла на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась на
  • Д
    Диана
    20 мая 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Экскурсия очень понравилась) Ходили в 3-м и даже холодная для нас погода в тот день совсем не была какой-то проблемой. Мы
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    с удовольствием слушали Дарью, в удобном темпе поднимались на гору, прошли небольшой маршрут и поели чудеснейший сытный финский суп, а потом еще чаек с вкусной Калиткой. Большое спасибо за такую классную экскурсию и если бы еще другая экскурсия с Дарьей - обязательно пошли бы и на нее не раздумывая))) Поэтому огромный рекомендасьен)

  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
    Дмитрий отличный экскурсовод. Обладает широким кругозором. Услышали много интересного о Карелии географической и исторической. Очень интересно был преподнесен эпос Калевала.
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    Очень подкупило его желание ответить на все интересующие нас вопросы. Воспитание, выдержанность, глубокое знание истории позволило нам с большим удовольствием и интересом провести свой отдых. Также обратили внимание на то какой аккуратный и внимательный Дмитрий водитель.

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Рекомендую! Дарья, местность и маршрут составляют единую гармоничную, эстетическую прогулку. Лес, скалистая местность, озеро, уха с калитками:) и аутентичные сказы
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    карелов! Есть крутой подъем, не длинный, нужна хорошая обувь. Весной дороги размыты и может быть грязно. Потрясающий вид на город на противоположном берегу. Очень разносторонний и вовлечённых гид, ответит на любой вопрос о культуре, быте, легендах местных жителей. 5+

    Рекомендую! Дарья, местность и маршрут составляют единую гармоничную, эстетическую прогулку. Лес, скалистая местность, озеро, уха сРекомендую! Дарья, местность и маршрут составляют единую гармоничную, эстетическую прогулку. Лес, скалистая местность, озеро, уха сРекомендую! Дарья, местность и маршрут составляют единую гармоничную, эстетическую прогулку. Лес, скалистая местность, озеро, уха сРекомендую! Дарья, местность и маршрут составляют единую гармоничную, эстетическую прогулку. Лес, скалистая местность, озеро, уха с
  • К
    Ксения
    30 апреля 2024
    Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
    За такую стоимость очень много где побывали, только всё быстро от 30 до 50 минут на одном месте, но зато столько повидали. Это того стоило
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
    Дмитрий, огромное спасибо за два очень насыщенных дня! Поехали более 1000 километров! Увидели Карелию во всей красе! Дмитрий - прекрасный экскурсовод, аккуратный водитель. Рекомендую Дмитрия для знакомства с Карелией!!!
  • С
    Светлана
    14 августа 2023
    Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
    Очень яркие впечатления о поездке, небольшие переезды, живописные места, интересный рассказ гида. Никита - вы мастер своего дела! И отличная погода!
    Очень яркие впечатления о поездке, небольшие переезды, живописные места, интересный рассказ гида. Никита - вы мастер своего дела! И отличная погода!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «По Онежскому озеру»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Урочище Чертов стул и финский суп
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  3. Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
  4. Промысловая рыбалка на Онежском озере
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "По Онежскому озеру" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 16 950. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2024 год по онежскому озеру, 106 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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