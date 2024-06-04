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экскурсии, но потом все-таки решила сходить и не пожалела. Для меня прелесть таких экскурсий в том, что их проводят местные жители, поэтому они гораздо глубже и интереснее. Что касается самой Дарьи, то она легкая в общении, крайне эрудированная и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Для себя почерпнула много интересного, насладилась прогулкой по лесу (воздух там просто потрясающий), а суп и травяной чай оказались крайне приятным дополнением