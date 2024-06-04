1 чел.
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Мини-группа
3.5 часа
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
3 сен в 05:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
- ЮЮлия3 июня 2024Была на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась на урочище в рамках другой
- ДДиана20 мая 2024Экскурсия очень понравилась) Ходили в 3-м и даже холодная для нас погода в тот день совсем не была какой-то проблемой. Мы
- ММария13 мая 2024Дмитрий отличный экскурсовод. Обладает широким кругозором. Услышали много интересного о Карелии географической и исторической. Очень интересно был преподнесен эпос Калевала.
- ИИрина11 мая 2024Рекомендую! Дарья, местность и маршрут составляют единую гармоничную, эстетическую прогулку. Лес, скалистая местность, озеро, уха с калитками:) и аутентичные сказы
- ККсения30 апреля 2024За такую стоимость очень много где побывали, только всё быстро от 30 до 50 минут на одном месте, но зато столько повидали. Это того стоило
- ИИрина24 апреля 2024Дмитрий, огромное спасибо за два очень насыщенных дня! Поехали более 1000 километров! Увидели Карелию во всей красе! Дмитрий - прекрасный экскурсовод, аккуратный водитель. Рекомендую Дмитрия для знакомства с Карелией!!!
- ССветлана14 августа 2023Очень яркие впечатления о поездке, небольшие переезды, живописные места, интересный рассказ гида. Никита - вы мастер своего дела! И отличная погода!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «По Онежскому озеру»
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