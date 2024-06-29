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показывающего фотографии из прошлого, чтобы туристы могли сравнить памятные места в городе, как они выглядят сейчас, и в 19 веке, когда зарождался город Петра, как начинали работать заводы, как отливались пушки для победы над шведами и т. д! Экскурсия прошла живо, интересно, много всего узнали! Буду рекомендовать Викторию как гида своим знакомым, кто будет приезжать в Петрозаводск!