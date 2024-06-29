Экскурсии с набережной Петрозаводска

Найдено 15 экскурсий в категории «С набережной» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Мини-группа
2.5 часа
77 отзывов
В тренде
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00, 17:30 и 20:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 12:00
2 900 за человека
Петрозаводск в трех веках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Популярное предложение
Петрозаводск в трех веках
Взглянуть на город, как на нечто большее, чем перевалочный пункт до достопримечательностей Карелии
Начало: У ротонды на набережной. Ориентир розовое здание З...
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
4 000 за всё до 7 чел.
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
11 отзывов
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
26 июля в 10:00
3 авг в 10:00
9 500 за всё до 5 чел.
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
63 отзыва
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
3 июля в 09:30
6 июля в 09:00
3 500 за всё до 7 чел.
Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
3 авг в 10:00
4 авг в 16:00
20 000 за всё до 3 чел.
Деревня викингов и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: На Онежской набережной
3 авг в 09:30
18 авг в 09:00
28 000 за всё до 6 чел.
Петрозаводск: первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
5 сен в 20:00
23 сен в 17:00
2 340 за всё до 15 чел.
Легендарный Валаам из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
66 отзывов
В тренде
Легендарный Валаам из Петрозаводска
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
4 июля в 06:30
8 500 за человека
В гости к хаски и северным оленям
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
82 отзыва
В гости к хаски и северным оленям: уникальная экскурсия в Петрозаводске
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 10:30
4 июля в 11:00
от 2 200 за человека
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
Начало: Ул. Еремеева, 1, Ротонда на набережной
Расписание: Каждый четверг
4 июля в 09:00
11 июля в 09:00
7 700 за человека
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: в пятницу в 08:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
9 900 за человека
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты Юкан
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты Юкан
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: по пятницам
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
9 900 за человека
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Групповая
2 часа
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Научиться печь пироги и провести время в уютной атмосфере - на групповом мастер-классе с карелкой
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
Завтра в 18:00
4 июля в 18:00
2 400 за человека
Творческий мастер-класс в Петрозаводске
Групповая
1 час
Творческий мастер-класс в Петрозаводске
Расписать деревянную форму, сделать панно из гипса или куклу-оберег - в арт-студии у Онежского озера
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, 13:00 и 14:00
Завтра в 12:00
4 июля в 12:00
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    29 июня 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Чудесная экскурсия!
    Чудесная экскурсия!Чудесная экскурсия!Чудесная экскурсия!
  • Е
    Елена
    27 июня 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Прекрасная экскурсия была с Викторией 18 июня 2024 г! Сразу видно человека, любящего свой город, много знающего об исторических событиях,
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    показывающего фотографии из прошлого, чтобы туристы могли сравнить памятные места в городе, как они выглядят сейчас, и в 19 веке, когда зарождался город Петра, как начинали работать заводы, как отливались пушки для победы над шведами и т. д! Экскурсия прошла живо, интересно, много всего узнали! Буду рекомендовать Викторию как гида своим знакомым, кто будет приезжать в Петрозаводск!

    Прекрасная экскурсия была с Викторией 18 июня 2024 г! Сразу видно человека, любящего свой город, многоПрекрасная экскурсия была с Викторией 18 июня 2024 г! Сразу видно человека, любящего свой город, многоПрекрасная экскурсия была с Викторией 18 июня 2024 г! Сразу видно человека, любящего свой город, многоПрекрасная экскурсия была с Викторией 18 июня 2024 г! Сразу видно человека, любящего свой город, многоПрекрасная экскурсия была с Викторией 18 июня 2024 г! Сразу видно человека, любящего свой город, многоПрекрасная экскурсия была с Викторией 18 июня 2024 г! Сразу видно человека, любящего свой город, многоПрекрасная экскурсия была с Викторией 18 июня 2024 г! Сразу видно человека, любящего свой город, многоПрекрасная экскурсия была с Викторией 18 июня 2024 г! Сразу видно человека, любящего свой город, многоПрекрасная экскурсия была с Викторией 18 июня 2024 г! Сразу видно человека, любящего свой город, многоПрекрасная экскурсия была с Викторией 18 июня 2024 г! Сразу видно человека, любящего свой город, много
  • А
    Александра
    25 июня 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Чудесная прогулка по Онежскому озеру, ветер в лицо, потрясающая ладья Хийси, харизматичный капитан! Что ещё нужно? Конечно красивая природа, симпатичный уединённый островок посреди озера, традиционный чай из кипрея, вкуснее не найдете!
  • Т
    Татьяна
    23 июня 2024
    Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
    Прекрасная Елена, благодарим вас за это замечательное путешествие в сопровождении интереснейшей информации!!! Очень рекомендуем всем 🔥🔥🔥
  • О
    Олег
    23 июня 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Экскурсия необычная, интересная, как и капитан ладьи. Очень удобное место посадки и высадки. В общем, все понравилось
  • л
    лариса
    22 июня 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Петрозаводск нас поразил и восхитил, благодаря Виктории! Тот случай когда всё совпало - энергетика человека, манера повествования, четкость изложения исторического материала, маршрут экскурсии. В итоге, удовольствие от прогулки и желание снова приехать в город. Виктория, огромное спасибо!!!
    Петрозаводск нас поразил и восхитил, благодаря Виктории! Тот случай когда всё совпало - энергетика человека, манераПетрозаводск нас поразил и восхитил, благодаря Виктории! Тот случай когда всё совпало - энергетика человека, манераПетрозаводск нас поразил и восхитил, благодаря Виктории! Тот случай когда всё совпало - энергетика человека, манера
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Спасибо большое! Нам очень понравилась прогулка с Викторией. Было интересно, познавательно и не напряжно) узнали много нового из истории нашей прекрасной страны и замечательного города Петрозаводска.
  • Д
    Денис
    20 июня 2024
    Петрозаводск в трех веках
    Экскурсию проводил Евгений. В режиме "весело-задорно" получили обширную информацию о городе. Рекомендую идти на экскурсию по приезду, Евгений сориентирует куда и как двигаться дальше.
  • А
    Андрей
    19 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Экскурсовод Ольга. Про военное время рассказано отлично. Большой комфортный автобус - здорово. Но в первой части экскурсии везде сквозит драгоценное
    читать дальше

    для либерала личное мнение, которое я не должен выслушивать за свои деньги, это как-то непрофессионально так делать. Пренебрежение личностью Сталина, личная обида на советскую власть, это всё держать надо при себе. Только в самом конце вскользь и не всем была рассказана причина отмены установки последней из планировавшихся инсталляций на набережной, что та страна обиделась на то, что мэр города Петрозаводска ушёл на СВО. Так с этого стоило начать и этим гордиться, что ваш мэр нормальный мужик. Время сейчас другое, завязывай.

  • А
    Алексей
    19 июня 2024
    Легендарный Валаам из Петрозаводска
    Хорошая организация всей поездки. Узнали много интересного. Замечательно эрудированный экскурсовод Никита. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «С набережной»

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  1. Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
  2. Петрозаводск в трех веках
  3. Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
  4. Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
  5. Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Марциальные воды
  3. Водопад Кивач
  4. Онежская набережная
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Ладожское озеро
  9. Остров Валаам
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2024
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