1 чел.
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Мини-группа
2.5 часа
В тренде
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00, 17:30 и 20:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 12:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Петрозаводск в трех веках
Взглянуть на город, как на нечто большее, чем перевалочный пункт до достопримечательностей Карелии
Начало: У ротонды на набережной. Ориентир розовое здание З...
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
26 июля в 10:00
3 авг в 10:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
3 июля в 09:30
6 июля в 09:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
3 авг в 10:00
4 авг в 16:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: На Онежской набережной
3 авг в 09:30
18 авг в 09:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
5 сен в 20:00
23 сен в 17:00
2 340₽ за всё до 15 чел.
Групповая
15 часов
В тренде
Легендарный Валаам из Петрозаводска
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
4 июля в 06:30
8 500₽ за человека
Групповая
4 часа
В гости к хаски и северным оленям: уникальная экскурсия в Петрозаводске
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 10:30
4 июля в 11:00
от 2 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
Начало: Ул. Еремеева, 1, Ротонда на набережной
Расписание: Каждый четверг
4 июля в 09:00
11 июля в 09:00
7 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: в пятницу в 08:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
9 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты Юкан
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: по пятницам
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
9 900₽ за человека
Групповая
2 часа
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Научиться печь пироги и провести время в уютной атмосфере - на групповом мастер-классе с карелкой
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
Завтра в 18:00
4 июля в 18:00
2 400₽ за человека
Групповая
1 час
Творческий мастер-класс в Петрозаводске
Расписать деревянную форму, сделать панно из гипса или куклу-оберег - в арт-студии у Онежского озера
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, 13:00 и 14:00
Завтра в 12:00
4 июля в 12:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна29 июня 2024Чудесная экскурсия!
- ЕЕлена27 июня 2024Прекрасная экскурсия была с Викторией 18 июня 2024 г! Сразу видно человека, любящего свой город, много знающего об исторических событиях,
- ААлександра25 июня 2024Чудесная прогулка по Онежскому озеру, ветер в лицо, потрясающая ладья Хийси, харизматичный капитан! Что ещё нужно? Конечно красивая природа, симпатичный уединённый островок посреди озера, традиционный чай из кипрея, вкуснее не найдете!
- ТТатьяна23 июня 2024Прекрасная Елена, благодарим вас за это замечательное путешествие в сопровождении интереснейшей информации!!! Очень рекомендуем всем 🔥🔥🔥
- ООлег23 июня 2024Экскурсия необычная, интересная, как и капитан ладьи. Очень удобное место посадки и высадки. В общем, все понравилось
- ллариса22 июня 2024Петрозаводск нас поразил и восхитил, благодаря Виктории! Тот случай когда всё совпало - энергетика человека, манера повествования, четкость изложения исторического материала, маршрут экскурсии. В итоге, удовольствие от прогулки и желание снова приехать в город. Виктория, огромное спасибо!!!
- ТТатьяна21 июня 2024Спасибо большое! Нам очень понравилась прогулка с Викторией. Было интересно, познавательно и не напряжно) узнали много нового из истории нашей прекрасной страны и замечательного города Петрозаводска.
- ДДенис20 июня 2024Экскурсию проводил Евгений. В режиме "весело-задорно" получили обширную информацию о городе. Рекомендую идти на экскурсию по приезду, Евгений сориентирует куда и как двигаться дальше.
- ААндрей19 июня 2024Экскурсовод Ольга. Про военное время рассказано отлично. Большой комфортный автобус - здорово. Но в первой части экскурсии везде сквозит драгоценное
- ААлексей19 июня 2024Хорошая организация всей поездки. Узнали много интересного. Замечательно эрудированный экскурсовод Никита. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «С набережной»
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