1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
5 сен в 17:00
11 сен в 17:00
2 340₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
- ММарина5 июня 2024Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.
- ООльга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
- ААнна28 мая 2024Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
- ЮЮлия13 мая 2024Экскурсию нам проводила Виктория. Очень понравилось! Интересно, познавательно, с любовью к своему городу! А самое главное, что в этот город
- ККонева13 мая 2024Спасибо огромное Викториии за интересную и познавательную экскурсию!!! Даже погодные условия, майский холод не помешали приятным впечатлениям!
- ЕЕлена24 января 2024Гид Ирина рассказала нам много интересного о Петрозаводске. Мы узнали историю этого прекрасного края. Получили только положительные эмоции.
- ММария23 января 2024Благодарю за индивидуальный подход! Мы были в Петрозаводске в жуткие январские морозы. Гид предложила перенести большую часть экскурсии в национальный музей. И это 100% правильное решение. Узнали много интересных фактов о Петрозаводске и Карелии в целом.
- ММария6 января 2024Все очень понравилось!!!
- ССветлана26 марта 2023Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё очень интересно, доступно. Не смотря на суровую погоду, настроение после экскурсии - солнечное!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Памятник императору Петру Великому»
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