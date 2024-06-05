Е Елена Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.

М Марина Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.

О Ольга Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍

А Анна Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.

Ю Юлия Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных читать дальше влюбились и мы!!!!!!!! Я считаю, что это очень важно! Рассказать так спокойно, без пафоса, но так по- настоящему интересно, спокойно, вдумчиво. Спасибо огромное! Петрозаводск, мы тебя любим!!!!!!! Экскурсию нам проводила Виктория. Очень понравилось! Интересно, познавательно, с любовью к своему городу! А самое главное, что в этот город

К Конева Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных Спасибо огромное Викториии за интересную и познавательную экскурсию!!! Даже погодные условия, майский холод не помешали приятным впечатлениям!

Е Елена Обзорная экскурсия по Петрозаводску Гид Ирина рассказала нам много интересного о Петрозаводске. Мы узнали историю этого прекрасного края. Получили только положительные эмоции.

М Мария Обзорная экскурсия по Петрозаводску Благодарю за индивидуальный подход! Мы были в Петрозаводске в жуткие январские морозы. Гид предложила перенести большую часть экскурсии в национальный музей. И это 100% правильное решение. Узнали много интересных фактов о Петрозаводске и Карелии в целом.

М Мария Обзорная экскурсия по Петрозаводску Все очень понравилось!!!