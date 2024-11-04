Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»

Откройте для себя Петрозаводск с необычного ракурса: от истории основания до связи с мировыми фильмами. Прогулка по набережной и старинным улицам
Петрозаводск - город с богатой историей и множеством уникальных мест. Обзорная экскурсия погрузит вас в прошлое города, начиная с основания и до наших дней. Вы увидите старинные здания, красивые памятники
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и арт-объекты на набережной Онежского озера. Узнаете, почему город был основан в спешке, и за что его ценили Петр I, Екатерина II и Александр I. Экскурсия также раскроет связь Петрозаводска с мировым кинематографом, такими фильмами, как "Лицо со шрамом" и "Пираты карибского моря"

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Прогулка по набережной Онежского озера
  • 🎬 Связь с мировым кинематографом
  • 🏛 Исторические памятники и здания
  • 📚 Интересные факты о Петрозаводске
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
    • Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
    Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
    Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 12:00

    Что можно увидеть

  • Набережная Онежского озера
  • Бывшая Соборная площадь
  • Памятники
  • Старинные здания
  • Смотровая площадка с древней пушкой
  • Место путевого дворца Петра I

    • Описание экскурсии

    От основания и до наших дней

    Мы расскажем вам интереснейшую историю города. Покажем любопытные арт-объекты, памятники и смотровую площадку с древней пушкой. На старинных фотографиях вы увидите, как менялся облик улиц из века в век. А также рассмотрите место, где находился путевой дворец Петра I.

    Вы узнаете:

    • почему Петрозаводск был основан в спешке именно здесь
    • за что его так ценили Пётр I, Екатерина II и Александр I
    • какие древние народы живут на этой земле
    • кто из местных жителей прославился на весь мир

    Петрозаводск с необычного ракурса

    Во время экскурсии вы услышите, что связывает город с мировым кинематографом. В том числе:

    • как «Пираты карибского моря» связаны с городом, а «Полицейская академия» — с историей Карелии
    • что роднит фильм «Лицо со шрамом» с Аль Пачино, мафию и одну из главных достопримечательностей Петрозаводска
    • что общего у памятника Петру I и героев фильма «Гардемарины, вперёд!»
    • какая такая «Кемска волость» упоминается в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

    Организационные детали

    • Мы пройдём около 4 км. Пожалуйста, рассчитывайте силы, если вы будете с маленькими детьми. По запросу всей группы можем уменьшить время или маршрут
    • Длительность экскурсии — 2,5–3 часа. В периоды непогоды длительность экскурсии сокращается до 2–2,5 часов
    • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный1 000 ₽
    Дети до 12 лет500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На набережной Онежского озера
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 9 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    9
    4
    3
    2
    1
    Суворова
    4 ноя 2024
    Прекрасная экскурсия, Жанна очень хороший рассказчик, все прошло легко и увлекательно. Посмотрели исторический центр города, отлично подойдёт для тех, кто в городе впервые.
    В
    22 окт 2024
    Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Жанне за интересную экскурсию и классный рассказ. За все время экскурсии удалось узнать о Петрозаводске его историю, а также увидеть исторические и современные памятники, все это дополнялось увлекательными историями от экскурсовода:)
    Н
    15 окт 2024
    Это была самая прекрасная экскурсия из всех экскурсий, которые я посещала в новых городах! Если вы выбираете для себя экскурсовода в Петрозаводске, то выбирайте Жанну. Новые для вас факты о
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    городе она расскажет в очень непривычной манере, которая будет не скучной, голубой и пронизанной личным отношением автора экскурсии. Несмотря на дождь - жаль было расставаться, потому что 3.5 часа пролетели весело и интересно. Многие замечательные люди Петрозаводска, коих в истории было немало, для меня ожили и ярко засверкали своими человеческими гранями (а не превратились в гранит). Уверена, что такие же чувства ожидают вас, если вы пройдетесь по городу с Данной. Рекомендую всём!

    И
    14 окт 2024
    Спасибо большое, за экскурсию устроенную на выходных гидом Жанной. Понравился нестандартный подход с интересными фактами о городе и не только. Жанна держала хороший темп всю экскурсию и не давала нам
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    унывать, хорошее настроение было обеспечно на весь предстоящий день, хотя под конец мы заметно устали, но ее профессионализм и вовлечение в материал держал наше внимание всю экскурсию. Рекомендую побывать на ее экскурсии если будете находится в городе на выходных, равнодушным она не оставит ни кого

    Е
    11 окт 2024
    Отличная экскурсия, была адаптирована под нашу небольшую группу. Прекрасная и интересная подача материала. Спасибо Жанне!!!
    В
    30 сен 2024
    Тут можно говорить про 100 из 10. Что я, что сестра в абсолютном восторге и от самой экскурсии, и от Жанны. В очень легком формате Жанна вложила в наши головы
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    какое-то невероятное количество информации, в том числе исторической. Но благодаря ее уникальности, это проходило интересно и исподволь. Для нас время пролетело незаметно, и воспринималось как веселая прогулка, а не нудная экскурсия.
    А ещё всегда интересно слушать человека, который искренне влюблен в то, о чем рассказывает.
    Ещё раз большое спасибо!
    P.S. Было так интересно, что мы забыли о том, что можно ещё и фотографии делать)

    О
    19 сен 2024
    Сегодня познакомились с Петрозаводском. Замечательная Жанна рассказала всю историю с Ледникового периода до наших времён. Очень весело и познавательно. Очень рекомендуем этого гида. Она ответила на все наши вопросы и мы не заметили, как быстро пролетело время, не хотелось расставаться. Очень благодарны и рекомендуем выбирать Жанну, если хотите узнать о городе почти всё.
    Сегодня познакомились с Петрозаводском. Замечательная Жанна рассказала всю историю с Ледникового периода до наших времён. Очень
    М
    13 сен 2024
    Жанна очень приятная и контактная девушка. Учла все мои пожелания по экскурсии. Показала интересные места. Сделала классные фотки.
    Ответила на интересующие вопросы. Вообщем-рекомендую не только любителям мирового кинематографа)
    В
    11 сен 2024
    Великолепный экскурсовод! Жанна очень приятная, улыбающаяся, с горящими глазами, такие люди всегда заряжают. Отличное чувство юмора, глубокие познания, интересные истории, полное погружение в историю Петрозаводска. На экскурсии Жанна показала не
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    туристическое место с вкусными калитками (местное блюдо), местным мороженным (очень вкусным) и напитками. Так что мы ели вкуснейшее мороженное, гуляли и слушали истории. Отлично провели время на экскурсии. Очень рекомендуем Жанну в качестве экскурсовода.

    Входит в следующие категории Петрозаводска

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