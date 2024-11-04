📸 Прогулка по набережной Онежского озера 🎬 Связь с мировым кинематографом 🏛 Исторические памятники и здания 📚 Интересные факты о Петрозаводске 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Петрозаводск - город с богатой историей и множеством уникальных мест. Обзорная экскурсия погрузит вас в прошлое города, начиная с основания и до наших дней. Вы увидите старинные здания, красивые памятники

и арт-объекты на набережной Онежского озера. Узнаете, почему город был основан в спешке, и за что его ценили Петр I, Екатерина II и Александр I. Экскурсия также раскроет связь Петрозаводска с мировым кинематографом, такими фильмами, как "Лицо со шрамом" и "Пираты карибского моря"

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

От основания и до наших дней

Мы расскажем вам интереснейшую историю города. Покажем любопытные арт-объекты, памятники и смотровую площадку с древней пушкой. На старинных фотографиях вы увидите, как менялся облик улиц из века в век. А также рассмотрите место, где находился путевой дворец Петра I.

Вы узнаете:

почему Петрозаводск был основан в спешке именно здесь

за что его так ценили Пётр I, Екатерина II и Александр I

какие древние народы живут на этой земле

кто из местных жителей прославился на весь мир

Петрозаводск с необычного ракурса

Во время экскурсии вы услышите, что связывает город с мировым кинематографом. В том числе:

как «Пираты карибского моря» связаны с городом, а «Полицейская академия» — с историей Карелии

что роднит фильм «Лицо со шрамом» с Аль Пачино, мафию и одну из главных достопримечательностей Петрозаводска

что общего у памятника Петру I и героев фильма «Гардемарины, вперёд!»

какая такая «Кемска волость» упоминается в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Организационные детали