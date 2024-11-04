Петрозаводск - город с богатой историей и множеством уникальных мест. Обзорная экскурсия погрузит вас в прошлое города, начиная с основания и до наших дней. Вы увидите старинные здания, красивые памятники
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
От основания и до наших дней
Мы расскажем вам интереснейшую историю города. Покажем любопытные арт-объекты, памятники и смотровую площадку с древней пушкой. На старинных фотографиях вы увидите, как менялся облик улиц из века в век. А также рассмотрите место, где находился путевой дворец Петра I.
Вы узнаете:
- почему Петрозаводск был основан в спешке именно здесь
- за что его так ценили Пётр I, Екатерина II и Александр I
- какие древние народы живут на этой земле
- кто из местных жителей прославился на весь мир
Петрозаводск с необычного ракурса
Во время экскурсии вы услышите, что связывает город с мировым кинематографом. В том числе:
- как «Пираты карибского моря» связаны с городом, а «Полицейская академия» — с историей Карелии
- что роднит фильм «Лицо со шрамом» с Аль Пачино, мафию и одну из главных достопримечательностей Петрозаводска
- что общего у памятника Петру I и героев фильма «Гардемарины, вперёд!»
- какая такая «Кемска волость» упоминается в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Организационные детали
- Мы пройдём около 4 км. Пожалуйста, рассчитывайте силы, если вы будете с маленькими детьми. По запросу всей группы можем уменьшить время или маршрут
- Длительность экскурсии — 2,5–3 часа. В периоды непогоды длительность экскурсии сокращается до 2–2,5 часов
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 000 ₽
|Дети до 12 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Онежского озера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 34 туристов
Привет, путешественники. Я Жанна, и я рада с вами познакомиться. Я из Петрозаводска и во мне слились крови всех народов, населяющих Карелию: великороссов, финнов, карелов. Каждый народ оставил во мнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Суворова
4 ноя 2024
Прекрасная экскурсия, Жанна очень хороший рассказчик, все прошло легко и увлекательно. Посмотрели исторический центр города, отлично подойдёт для тех, кто в городе впервые.
В
Валерия
22 окт 2024
Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Жанне за интересную экскурсию и классный рассказ. За все время экскурсии удалось узнать о Петрозаводске его историю, а также увидеть исторические и современные памятники, все это дополнялось увлекательными историями от экскурсовода:)
Н
Наталья
15 окт 2024
Это была самая прекрасная экскурсия из всех экскурсий, которые я посещала в новых городах! Если вы выбираете для себя экскурсовода в Петрозаводске, то выбирайте Жанну. Новые для вас факты о
И
Илья
14 окт 2024
Спасибо большое, за экскурсию устроенную на выходных гидом Жанной. Понравился нестандартный подход с интересными фактами о городе и не только. Жанна держала хороший темп всю экскурсию и не давала нам
Е
Елена
11 окт 2024
Отличная экскурсия, была адаптирована под нашу небольшую группу. Прекрасная и интересная подача материала. Спасибо Жанне!!!
В
Влада
30 сен 2024
Тут можно говорить про 100 из 10. Что я, что сестра в абсолютном восторге и от самой экскурсии, и от Жанны. В очень легком формате Жанна вложила в наши головы
О
Ольга
19 сен 2024
Сегодня познакомились с Петрозаводском. Замечательная Жанна рассказала всю историю с Ледникового периода до наших времён. Очень весело и познавательно. Очень рекомендуем этого гида. Она ответила на все наши вопросы и мы не заметили, как быстро пролетело время, не хотелось расставаться. Очень благодарны и рекомендуем выбирать Жанну, если хотите узнать о городе почти всё.
М
Мария
13 сен 2024
Жанна очень приятная и контактная девушка. Учла все мои пожелания по экскурсии. Показала интересные места. Сделала классные фотки.
Ответила на интересующие вопросы. Вообщем-рекомендую не только любителям мирового кинематографа)
Ответила на интересующие вопросы. Вообщем-рекомендую не только любителям мирового кинематографа)
В
Влад
11 сен 2024
Великолепный экскурсовод! Жанна очень приятная, улыбающаяся, с горящими глазами, такие люди всегда заряжают. Отличное чувство юмора, глубокие познания, интересные истории, полное погружение в историю Петрозаводска. На экскурсии Жанна показала не
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