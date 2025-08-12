Т Татьяна Нам очень понравилась катание на сапах с Татьяной. Очень интересный и доброжелательный гид, которая рассказывает интересные истории про Карелию.

Валерия Спасибо большое Татьяне за такое путешествие! Нашей компании очень понравилось 😊 Отличный отдых от автобусных экскурсий 😁 от города и суеты 👍 Есть возможность и повеселиться, и побыть наедине с собой 🙇

Отдельное спасибо за фото👍👍👍

В общем, мы очень довольны:) Рекомендуем👍

Ю Юлия Невероятные впечатления получили от прогулки с Татьяной!

Все остались в восторге от погоды и красоты места!

Устроили чаепитие на острове, поплавали и насладились закатом на сапах.

Большое спасибо Татьяне за профессионализм и хорошее настроение 🥹❤️

Полина Не ожидали, что так классно проведем время! Татьяна организовала интересную сап прогулку, мы смогли доплыть до острова, увидеть красоту Карелии поближе. Особенно понравилось, что общение было веселым и время летело незаметно. Я впервые смогла встать на сапе и плыть! Это невероятно) В общем очень душевно, море эмоций и приятных впечатлений на всю жизнь! Спасибо большое!