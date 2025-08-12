Совсем рядом с Петрозаводском находится живописное Лососинское водохранилище.
Здесь можно насладиться сап-прогулкой, наблюдая за северными болотистыми берегами и живописными закатами. Путешествие включает инструктаж, чайную паузу и возможность сделать красивые фото.
Это идеальный способ отдохнуть от городской суеты и провести время на свежем воздухе, наслаждаясь красотой карельской природы
5 причин купить эту прогулку
- 🌅 Умиротворяющие закаты
- 🛶 Спокойная сап-прогулка
- 📸 Возможность сделать фото
- 🍵 Чайная пауза на природе
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Хатка бобра
- Бомбардиро Крокодило
Описание водной прогулки
Перед началом прогулки вас ждёт небольшой инструктаж. А потом отправимся в путь!
- По пути вы рассмотрите диковинные северные болотистые берега и живой уголок, где природа проявляет себя во всей красе
- Увидите хатку бобра и даже знаменитого Бомбардиро Крокодило
- Забудете о повседневных заботах, насладитесь тишиной и покоем и посмотрите на заходящее солнце
А ещё — обязательно остановимся передохнуть и попьём чай. И я с удовольствием помогу вам сделать красивые фото и видео!
Организационные детали
- До места начала прогулки вы добираетесь самостоятельно на личном авто или такси. Время в пути — около 20 мин.
- Я выдам вам сап, жилет, весло и гермомешок. В стоимость также включена чайная пауза, но вы можете захватить что-то с собой
- Можно брать с собой детей от 5 лет, собак и даже свой сап-борд (цена не изменится)
в понедельник в 19:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
|Дети до 9 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На берегу оз. Лососинское
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Татьяна. Я — сертифицированный инструктор по сап-серфингу и инструктор-проводник по водному туризму. Моя цель — обеспечить вам безопасное катание на сапе. Только наслаждение красотой природы и отдых от городской суеты!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
12 авг 2025
Нам очень понравилась катание на сапах с Татьяной. Очень интересный и доброжелательный гид, которая рассказывает интересные истории про Карелию.
Валерия
29 июл 2025
Спасибо большое Татьяне за такое путешествие! Нашей компании очень понравилось 😊 Отличный отдых от автобусных экскурсий 😁 от города и суеты 👍 Есть возможность и повеселиться, и побыть наедине с собой 🙇
Ю
Юлия
28 июл 2025
Невероятные впечатления получили от прогулки с Татьяной!
Полина
22 июл 2025
Не ожидали, что так классно проведем время! Татьяна организовала интересную сап прогулку, мы смогли доплыть до острова, увидеть красоту Карелии поближе. Особенно понравилось, что общение было веселым и время летело незаметно. Я впервые смогла встать на сапе и плыть! Это невероятно) В общем очень душевно, море эмоций и приятных впечатлений на всю жизнь! Спасибо большое!
Маргарита
13 июл 2025
Шикарная прогулка на сапах. Интересный маршрут с остановкой на чай. Татьяна опытный инструктор, всё подробно рассказала и показала. Нашла общий язык со старшим сыном, он плыл на отдельном сапе, Татьяна помогала ему, за что ей отдельное спасибо.
