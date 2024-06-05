1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
«В парке вы увидите прекрасный водопад «Кивач», а также парк-дендрарий, где вы сможете прикоснуться к настоящей карельской березе»
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«И перед вами горный парк Рускеала — визитная карточка и природное чудо Карелии»
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
«На экскурсии с гидом горного парка вы откроете хроники каньона, узнаете о добыче мрамора и, конечно, насладитесь видами с оборудованных троп»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
«Губернаторский парк с памятником Державину и небольшой экспозицией»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Групповая
11 часов
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
«Горный парк Рускеала — вы оцените знаменитый Мраморный каньон»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Карелия заповедная: прогулка по экотропе в Петрозаводске
Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка
«При желании мы можем посетить в Петрозаводске краеведческий уголок визит-центра Водлозерского национального парка»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
2 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
«И наконец, перед нами один из символов Карелии — национальный парк, где шумит один из крупнейших равнинных водопадов Европы, 11-метровый великан-Кивач»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
«Я раскрою, как появился этот парк, чем он знаменит и почему местные жители так любят проводить здесь досуг»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
«Наша первая цель — колоритный исторический парк «Бастион» в городе Сортавала, где мы посетим Mustankarhunlinna, или крепость Черного медведя»
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
«Входной билет в парк Рускеала оплачивается дополнительно (точную стоимость можно узнать на официальном сайте парка)»
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
«Экскурсию можно дополнить посещением горного парка Рускеала и/или водопада Белые мосты»
от 9 000₽ за всё до 18 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Вдохновиться природными пейзажами и нарисовать картину акрилом или сухой пастелью
Начало: В районе гостиницы «Северная»
«Мы встретимся с вами в назначенное время и отправимся в парк у набережной»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
- ООльга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
- ААнна28 мая 2024Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
- ААнастасия26 мая 2024Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные люди работают, и очень добрые лошади 💖 Рекомендуем всем.
- ВВиктория21 мая 2024Просто прекрасная экскурсия! Гид Екатерина изумительная, огромное спасибо!
- ККарина19 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))
- ООльга7 мая 2024Прекрасные девушки, ответят на все вопросы, добрые классные лошадки. Подойдёт прогулка для тех, кто впервые знакомится с лошадьми. Девушки ответственно
- ССветлана1 мая 2024Нашей семье понравилась прогулка. Екатерина - приятный собеседник. Угостила нас вкусным чаем, рассказала много интересного
- ММарина1 мая 2024Мы провели чудесное время в лесу вместе с Екатериной, узнали новое о природе карельского леса, и нам очень понравилось! Как хорошо, что представилась возможность стать участниками такой неординарной познавательной экскурсии. Спасибо большое, Екатерина!!!
- ССергей9 апреля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид всесторонне эрудирован. Прекрасное знание региона.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Парки" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 990 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 319 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Петрозаводске на 2024 год по теме «Парки», 319 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август