Экскурсии по паркам Петрозаводска

Найдено 13 экскурсий в категории «Парки» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
78 отзывов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
«В парке вы увидите прекрасный водопад «Кивач», а также парк-дендрарий, где вы сможете прикоснуться к настоящей карельской березе»
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000 за всё до 6 чел.
Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
29 отзывов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«И перед вами горный парк Рускеала — визитная карточка и природное чудо Карелии»
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
86 отзывов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
«На экскурсии с гидом горного парка вы откроете хроники каньона, узнаете о добыче мрамора и, конечно, насладитесь видами с оборудованных троп»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800 за человека
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
«Губернаторский парк с памятником Державину и небольшой экспозицией»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
4 отзыва
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
«Горный парк Рускеала — вы оцените знаменитый Мраморный каньон»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400 за человека
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Карелия заповедная: прогулка по экотропе в Петрозаводске
Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка
«При желании мы можем посетить в Петрозаводске краеведческий уголок визит-центра Водлозерского национального парка»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
2 200 за всё до 4 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
«И наконец, перед нами один из символов Карелии — национальный парк, где шумит один из крупнейших равнинных водопадов Европы, 11-метровый великан-Кивач»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950 за всё до 4 чел.
Прогулка на лошадях в карельском лесу
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
«Я раскрою, как появился этот парк, чем он знаменит и почему местные жители так любят проводить здесь досуг»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
3 000 за человека
Деревня викингов и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
«Наша первая цель — колоритный исторический парк «Бастион» в городе Сортавала, где мы посетим Mustankarhunlinna, или крепость Черного медведя»
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000 за всё до 6 чел.
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
«Входной билет в парк Рускеала оплачивается дополнительно (точную стоимость можно узнать на официальном сайте парка)»
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
«Экскурсию можно дополнить посещением горного парка Рускеала и/или водопада Белые мосты»
от 9 000 за всё до 18 чел.
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Вдохновиться природными пейзажами и нарисовать картину акрилом или сухой пастелью
Начало: В районе гостиницы «Северная»
«Мы встретимся с вами в назначенное время и отправимся в парк у набережной»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные люди работают, и очень добрые лошади 💖 Рекомендуем всем.
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательныеСлучайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные
  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
    Просто прекрасная экскурсия! Гид Екатерина изумительная, огромное спасибо!
    Просто прекрасная экскурсия! Гид Екатерина изумительная, огромное спасибо!
  • К
    Карина
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
    Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))
    Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Прекрасные девушки, ответят на все вопросы, добрые классные лошадки. Подойдёт прогулка для тех, кто впервые знакомится с лошадьми. Девушки ответственно
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    подходят к процессу и очень много внимания уделяют безопасности. Кто хочет больше свободы действий - думаю, что нужно брать более профессиональные полноценные уроки верховой езды.

  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    Карелия заповедная: прогулка по экотропе
    Нашей семье понравилась прогулка. Екатерина - приятный собеседник. Угостила нас вкусным чаем, рассказала много интересного
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Карелия заповедная: прогулка по экотропе
    Мы провели чудесное время в лесу вместе с Екатериной, узнали новое о природе карельского леса, и нам очень понравилось! Как хорошо, что представилась возможность стать участниками такой неординарной познавательной экскурсии. Спасибо большое, Екатерина!!!
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  • С
    Сергей
    9 апреля 2024
    Путешествие по Золотому кольцу Карелии
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид всесторонне эрудирован. Прекрасное знание региона.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
  2. Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
  3. Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
  4. Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
  5. Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
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