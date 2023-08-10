Пройти по Онежскому озеру, увидеть город с нового ракурса и выпить чаю на необитаемом острове
На деревянной ладье Хийси вы отправитесь в мини-путешествие и побываете на маленьком острове Лой возле бывшего вулкана Ваара. Здесь мы организуем пикник с иван-чаем и овсяным печеньем. Вы полюбуетесь панорамой Петрозаводска и проведёте время наедине с природой.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Во время водной прогулки капитан расскажет об озере и Петрозаводске. Мы причалим к острову Лой рядом с вулканом Ваара и устроим там чаепитие. Отсюда открывается прекрасная панорама всего Петрозаводска.
Вы насладитесь скальными и водными пейзажами, понаблюдаете за чайками (в начале лета можно даже увидеть, как вылупляются их птенцы) и отдохнёте от городской суеты. По желанию искупаетесь в Онежском озере — одном из самых чистых водоёмов планеты.
Организационные детали
- Это водная прогулка без гида. Судном управляет капитан.
- На ладье есть ветрозащитные брезентовые плащи на случай дождя
- При неблагоприятных погодных условиях мы предложим перенести прогулку
- Прогулка проводится с мая по сентябрь — пока позволяет погода
ежедневно в 17:00 и 19:15
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной Петрозаводска
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 17:00 и 19:15Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Петрозаводске
Провела экскурсии для 366 туристов
Мы — семейная компания, которая уже более 11 лет занимается активными видами отдыха в Карелии. Зимой проводим ледяное сафари по Онежскому озеру к разным островам и маякам. Летом проводим водные путешествия по Онежскому озеру на ладье Хийси и быстроходных катерах, а также организовываем джип-сафари на гору Воттоваара, вулкан Гирвас, сплавы по реке Шуя и другие наземные экскурсии.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алена
10 авг 2023
Все очень понравилось. Отдельное спасибо капитану Олегу👍👍👍 Профессионал своего дела🤝
Ю
Юлия
8 авг 2023
Замечательная прогулка! Приятно, что не торопили и было время насладиться моментом!
Е
Елена
8 авг 2023
Спасибо сотрудникам Karelia safari за необычное путешествие
Ю
Юлия
8 авг 2023
Для незабываемых впечатлений. Все очень приближено к природе: настоящая лодка (сделана в Карелии), очень необычный ход лодки, с покачиванием, остров с невытоптанной природой без кучи народа. Я даже дикой малины поела. Вкусный домашний иван-чай.
Как то все гармонично и приятно
Как то все гармонично и приятно
А
Александр
7 авг 2023
Лучшее, что мы видели в Карелии! Мастеру Олегу здоровья и процветания! Всех благ вам друзья!
О
Олег
1 авг 2023
Полезная и приятная,вечерняя водная прогулка по Петрозаводской губе,Онежского озера к Лойострову! Да ещё на таком не привычном и интересном судне как деревянная ладья Хийси!Попить иван-чай у костра! Красота!Лойостров известен мне с детства. Я подходил к нему,зимой,на лыжах… А вот летом в первый раз побывал. Единственное нужно учитывать одежду,отправляясь в это путешествие. Я был одет хорошо. Слишком легко одетым путешественникам,эта прогулка может пойти не на пользу. Большое спасибо капитану и организатором,за прекрасно проведённый вечер!!!
Алеся
1 авг 2023
Отличная прогулка, дети в восторге, несмотря на погоду! Вкусный чай, красивая природа. Рекомендую однозначно!
Виктория
30 июля 2023
Приятная прогулка по озеру! Рекомендую её для романтических поездок и любителей красивых видов природы. Если хотите полюбоваться закатом, то выбирайте позднюю прогулку (в 20.15). Имейте ввиду, что экскурсии нет, но на ваши вопросы может ответить капитан ладьи. Ещё рекомендация - взять тёплую вещь, т. к. на обратном пути может быть холодно.
Е
Елена
29 июля 2023
Прогулка очень понравилась! Необычно,не избито… Мы, в принципе почти все посмотрели и в Петрозаводске, и в Карелии, поэтому искали что-то оригинальное, и нашли. Поездка на симпатичной ладье, да и еще с заходом на островок-приятно и не утомительно! На острове много разных ягод, можно искупаться в онежском озере, потом попить на полянке прекрасный иван-чай, с овсяным печеньем! Очень романтично!
Ю
Юлия
28 июля 2023
Огромная благодарность капитану Олегу за увлекательное путешествие, за ощущения первооткрывателей, которое мы испытали во время высадки на необитаемый остров, чаепитие у костра с интересными морскими рассказами. Вперед за ощущениями! Очень рекомендую!
Е
Елена
28 июля 2023
Красивая природа, вкуснейший чай, атмосферная прогулка!
И
Инна
27 июля 2023
Ожидала от экскурсии большего. В описании значилось, что во время плавания мы услышим интересный рассказ об Онежском озере и т. д. Ничего такого не наблюдалось. По прибытии на остров капитан судна указал направление, по которому можно пройтись; оговорил, что необходимо смотреть под ноги, так как чайки устраивают гнезда прямо на земле. Прогулка показалась интересной, потому что действительно удалось увидеть гнезда чаек с кладками яиц и даже птенцов. Потом попили чай с печеньем. И получили главное и лучшие впечатления этой поездки - закат солнца. Это, конечно, было чудесное зрелище. Поэтому советую отправляться в плаванье именно в последний по времени рейс - в 20.15. В общем и целом оцениваю экскурсию на 4/5, так как хотелось бы все-таки слышать обещанный рассказ об озере и острове высадки.
А
Александра
26 июля 2023
Чудесный капитан, красивейшая природа, море черники, вкуснейшие чай из иван-чая - только в Карелии можно получить такие впечатления и заряд хорошего настроения Спасибо капитану!
А
Анна
24 июля 2023
Это была потрясающая и приятная водная экскурсия. Спасибо за релакс на пару часов.
R
Rita
23 июля 2023
Очень понравилось, всем всем рекомендую
Красиво, безопасно.
Красиво, безопасно.
Ещё 10 отзывов
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