Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове

Пройти по Онежскому озеру, увидеть город с нового ракурса и выпить чаю на необитаемом острове

5
25 отзывов
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На деревянной ладье Хийси вы отправитесь в мини-путешествие и побываете на маленьком острове Лой возле бывшего вулкана Ваара. Здесь мы организуем пикник с иван-чаем и овсяным печеньем. Вы полюбуетесь панорамой Петрозаводска и проведёте время наедине с природой.
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
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Описание

Что вас ожидает

Во время водной прогулки капитан расскажет об озере и Петрозаводске. Мы причалим к острову Лой рядом с вулканом Ваара и устроим там чаепитие. Отсюда открывается прекрасная панорама всего Петрозаводска.

Вы насладитесь скальными и водными пейзажами, понаблюдаете за чайками (в начале лета можно даже увидеть, как вылупляются их птенцы) и отдохнёте от городской суеты. По желанию искупаетесь в Онежском озере — одном из самых чистых водоёмов планеты.

Организационные детали

  • Это водная прогулка без гида. Судном управляет капитан.
  • На ладье есть ветрозащитные брезентовые плащи на случай дождя
  • При неблагоприятных погодных условиях мы предложим перенести прогулку
  • Прогулка проводится с мая по сентябрь — пока позволяет погода

ежедневно в 17:00 и 19:15

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00 и 19:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Елена)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Олег)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Олег)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Олег)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Алеся)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Алеся)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Алеся)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Алеся)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Виктория)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Виктория)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Елена)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Angelina)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Angelina)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Елизавета)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Юлия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Юлия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Юлия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Юлия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Юлия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Анастасия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Анастасия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Анастасия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Анастасия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Анастасия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Анастасия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Оля)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Оля)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Валерия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Валерия)Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове (Валерия)
А
10 авг 2023
Все очень понравилось. Отдельное спасибо капитану Олегу👍👍👍 Профессионал своего дела🤝
Ю
8 авг 2023
Замечательная прогулка! Приятно, что не торопили и было время насладиться моментом!
Е
8 авг 2023
Спасибо сотрудникам Karelia safari за необычное путешествие
Спасибо сотрудникам Karelia safari за необычное путешествие
Ю
8 авг 2023
Для незабываемых впечатлений. Все очень приближено к природе: настоящая лодка (сделана в Карелии), очень необычный ход лодки, с покачиванием, остров с невытоптанной природой без кучи народа. Я даже дикой малины поела. Вкусный домашний иван-чай.
Как то все гармонично и приятно
А
7 авг 2023
Лучшее, что мы видели в Карелии! Мастеру Олегу здоровья и процветания! Всех благ вам друзья!
О
1 авг 2023
Полезная и приятная,вечерняя водная прогулка по Петрозаводской губе,Онежского озера к Лойострову! Да ещё на таком не привычном и интересном судне как деревянная ладья Хийси!Попить иван-чай у костра! Красота!Лойостров известен мне с детства. Я подходил к нему,зимой,на лыжах… А вот летом в первый раз побывал. Единственное нужно учитывать одежду,отправляясь в это путешествие. Я был одет хорошо. Слишком легко одетым путешественникам,эта прогулка может пойти не на пользу. Большое спасибо капитану и организатором,за прекрасно проведённый вечер!!!
Полезная и приятная,вечерняя водная прогулка по Петрозаводской губе,Онежского озера к Лойострову! Да ещё на таком неПолезная и приятная,вечерняя водная прогулка по Петрозаводской губе,Онежского озера к Лойострову! Да ещё на таком неПолезная и приятная,вечерняя водная прогулка по Петрозаводской губе,Онежского озера к Лойострову! Да ещё на таком не
Алеся
1 авг 2023
Отличная прогулка, дети в восторге, несмотря на погоду! Вкусный чай, красивая природа. Рекомендую однозначно!
Отличная прогулка, дети в восторге, несмотря на погоду! Вкусный чай, красивая природа. Рекомендую однозначно!Отличная прогулка, дети в восторге, несмотря на погоду! Вкусный чай, красивая природа. Рекомендую однозначно!Отличная прогулка, дети в восторге, несмотря на погоду! Вкусный чай, красивая природа. Рекомендую однозначно!Отличная прогулка, дети в восторге, несмотря на погоду! Вкусный чай, красивая природа. Рекомендую однозначно!
Виктория
30 июля 2023
Приятная прогулка по озеру! Рекомендую её для романтических поездок и любителей красивых видов природы. Если хотите полюбоваться закатом, то выбирайте позднюю прогулку (в 20.15). Имейте ввиду, что экскурсии нет, но на ваши вопросы может ответить капитан ладьи. Ещё рекомендация - взять тёплую вещь, т. к. на обратном пути может быть холодно.
Приятная прогулка по озеру! Рекомендую её для романтических поездок и любителей красивых видов природы. Если хотитеПриятная прогулка по озеру! Рекомендую её для романтических поездок и любителей красивых видов природы. Если хотите
Е
29 июля 2023
Прогулка очень понравилась! Необычно,не избито… Мы, в принципе почти все посмотрели и в Петрозаводске, и в Карелии, поэтому искали что-то оригинальное, и нашли. Поездка на симпатичной ладье, да и еще с заходом на островок-приятно и не утомительно! На острове много разных ягод, можно искупаться в онежском озере, потом попить на полянке прекрасный иван-чай, с овсяным печеньем! Очень романтично!
Ю
28 июля 2023
Огромная благодарность капитану Олегу за увлекательное путешествие, за ощущения первооткрывателей, которое мы испытали во время высадки на необитаемый остров, чаепитие у костра с интересными морскими рассказами. Вперед за ощущениями! Очень рекомендую!
Е
28 июля 2023
Красивая природа, вкуснейший чай, атмосферная прогулка!
Красивая природа, вкуснейший чай, атмосферная прогулка!
И
27 июля 2023
Ожидала от экскурсии большего. В описании значилось, что во время плавания мы услышим интересный рассказ об Онежском озере и т. д. Ничего такого не наблюдалось. По прибытии на остров капитан судна указал направление, по которому можно пройтись; оговорил, что необходимо смотреть под ноги, так как чайки устраивают гнезда прямо на земле. Прогулка показалась интересной, потому что действительно удалось увидеть гнезда чаек с кладками яиц и даже птенцов. Потом попили чай с печеньем. И получили главное и лучшие впечатления этой поездки - закат солнца. Это, конечно, было чудесное зрелище. Поэтому советую отправляться в плаванье именно в последний по времени рейс - в 20.15. В общем и целом оцениваю экскурсию на 4/5, так как хотелось бы все-таки слышать обещанный рассказ об озере и острове высадки.
А
26 июля 2023
Чудесный капитан, красивейшая природа, море черники, вкуснейшие чай из иван-чая - только в Карелии можно получить такие впечатления и заряд хорошего настроения Спасибо капитану!
А
24 июля 2023
Это была потрясающая и приятная водная экскурсия. Спасибо за релакс на пару часов.
R
23 июля 2023
Очень понравилось, всем всем рекомендую
Красиво, безопасно.
Ещё 10 отзывов

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