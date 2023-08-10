На деревянной ладье Хийси вы отправитесь в мини-путешествие и побываете на маленьком острове Лой возле бывшего вулкана Ваара. Здесь мы организуем пикник с иван-чаем и овсяным печеньем. Вы полюбуетесь панорамой Петрозаводска и проведёте время наедине с природой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время водной прогулки капитан расскажет об озере и Петрозаводске. Мы причалим к острову Лой рядом с вулканом Ваара и устроим там чаепитие. Отсюда открывается прекрасная панорама всего Петрозаводска.

Вы насладитесь скальными и водными пейзажами, понаблюдаете за чайками (в начале лета можно даже увидеть, как вылупляются их птенцы) и отдохнёте от городской суеты. По желанию искупаетесь в Онежском озере — одном из самых чистых водоёмов планеты.

Организационные детали