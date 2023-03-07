1 день

Петрозаводск и поездка в этно-парк: хаски с оленями

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.

Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00.

Мы будем встречать Вас на ЖД вокзале начиная с 7:30.

Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день – вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:05 до 8:30.

«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.

Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.

В 11:00 мы отправляемся в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!

Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята.

Помощники Талви Укко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.

На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак.

Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинским маламутом и сибирскими хасками.

Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) – за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).

По возвращению — заселение в гостиницу.

Приятного отдыха!