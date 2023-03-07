Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.
Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.
Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей.
Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00.
Мы будем встречать Вас на ЖД вокзале начиная с 7:30.
Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день – вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.
Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:05 до 8:30.
«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.
Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.
После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.
В 11:00 мы отправляемся в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!
Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.
В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята.
Помощники Талви Укко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.
На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак.
Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинским маламутом и сибирскими хасками.
Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.
Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.
После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) – за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).
По возвращению — заселение в гостиницу.
Приятного отдыха!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Этот маршрут - единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 октября по 15 мая). В связи с глобальным потеплением, в последние 3 года лед на Онежском озере не встает и всю зиму мы ездим именно по этому маршруту. В период с 15 октября по 15 мая это единственный гарантированный и безопасный способ попасть на остров Кижи. По пути – интереснейший район Карелии – Заонежье и огромное количество историй.
Отправление на экскурсию в 7:30/8:30.
У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа (или Оятивщина - в зависимости от погодных условий) познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из села Великая Губа/Оятивщина вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России – архитектурным ансамблем Кижского погоста.
В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.
Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Обратите внимание: питание в стоимость не включено, кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды/еду.
Возвращение в Петрозаводск в 19:30/20:30.
Самое время позавтракать и набраться новых сил.
Нас ждет путешествие в сказку.
Впереди – Северное Приладожье.
7:00 – 7:30 Завтрак в ресторанах гостиниц.
9:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.
Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5 – 4 часа.
В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.
Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».
По желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.
Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).
Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.
Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.
После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.
Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с “тарзанки” (доступна в летний период).
В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.
Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.
Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.
Прибытие в Петрозаводск к 21:00.
Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.
Завтрак в гостинице, освобождение номеров, сдача ключей на ресепшен.
9:00 – отправление на экскурсию «Золотое кольцо Карелии» (чемоданы можно оставить в камере хранения гостиницы с утра или взять с собой в автобус – есть багажный отсек).
Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска:
Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров.
На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами.
Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.
На высоте открываются великолепные пейзажи.
Внизу шумит вековой лес и расстилается красивейшее Кончезеро.
Впереди нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.
Необычное название местечко получило с легкой руки помощника Петра I.
Он исследовал состав местных минеральных вод, обнаружил в них высокое содержание железа, и дал название в честь бога войны Марса.
Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом.
Попить лечебной водички из источников лучше сразу, ведь местная минеральная вода не хранится долго.
Через достаточно короткое время в ней появляется осадок, и она теряет лечебные свойства.
Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей — мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.
Храм является единственной постройкой, сохранившейся с петровских времен.
Более того, он построен по проекту и собственноручным чертежам царя Петра.
Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас.
Это пересохший водопад.
Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС.
Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.
Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами.
Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач.
Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы.
Это обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию.
Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы.
Кивач – удивительно красивое место.
Белоснежный водопад, словно дорогое полотно, заключен в раму из зелени вековых лесов.
Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и плохие мысли.
Нужно только сконцентрироваться на пенных потоках и позволить воде забрать все плохое, омыть прохладной влагой разум и душу.
Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил.
А потом – возвращение в Петрозаводск.
Прибытие в Петрозаводск к 17:00.
Далее гости отправляются на поезд или на прогулку по городу — есть время купить сувениры или покушать в ресторане карельской национальной кухни.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Северная» 4* в Петрозаводске.
Стоимость тура на 1 чел:
Скидки на тур:
Гостиница "Северная" располагается в самом центре города Петрозаводск. В гостинице есть ресторан, летнее кафе. очень красивый внутренний дворик и панорамный балкон с видом на центр Петрозаводска. Завтраки проходят в собственном ресторане гостиницы в формате "Шведский стол".
Номер Стандарт – это однокомнатный номер с двумя отдельными кроватями (или одной двуспальной, по запросу) и санузлом с душем или ванной. Номер оснащен кондиционером, цветным телевизором, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание - все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Официальное сообщение горного парка: “По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит. ”