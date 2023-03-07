Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи

Весна - время пробуждения и набора сил после долгой зимы

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3 отзыва
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Весна — время пробуждения и набора сил после долгой зимы! Предлагаем Вам увидеть эту прекрасную пору в Карелии, насладиться водопадами и каньоном и вдохнуть красоту русского Севера! «Весна в Карелии» — это чудесное преображение Русского Севера, прогревающее после долгой зимы весеннее солнышко, красота распускающейся природы и бурлящие от талой воды водопады — все это Вы увидите в весенней Карелии!
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Жемчужина русского севера
Жемчужина русского севера
Вы отправитесь с экскурсией на знаменитый остров Кижи – войдете в дом заонежского крестьянина и осмотрите уникальные многоглавые храмы
Целебная вода
Целебная вода
Посетите первый российский курорт и продегустируете воду из марциальных источников
Поездка в этно-парк
Поездка в этно-парк
Вы познакомитесь с дружелюбными хаски и настоящими северными оленями
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Совершите прогулку по парку, а желающие смогут прокатиться на лодках или перелететь через каньон по канатной дороге
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Вы увидите один из крупнейших равнинных водопадов Европы

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск и поездка в этно-парк: хаски с оленями

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.

Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00.

Мы будем встречать Вас на ЖД вокзале начиная с 7:30.

Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день – вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:05 до 8:30.

«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.

Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.

В 11:00 мы отправляемся в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!

Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята.

Помощники Талви Укко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.

На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак.

Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинским маламутом и сибирскими хасками.

Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) – за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).

По возвращению — заселение в гостиницу.

Приятного отдыха!

Петрозаводск и поездка в этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и поездка в этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и поездка в этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и поездка в этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и поездка в этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и поездка в этно-парк: хаски с оленями
2 день

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Этот маршрут - единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 октября по 15 мая). В связи с глобальным потеплением, в последние 3 года лед на Онежском озере не встает и всю зиму мы ездим именно по этому маршруту. В период с 15 октября по 15 мая это единственный гарантированный и безопасный способ попасть на остров Кижи. По пути – интереснейший район Карелии – Заонежье и огромное количество историй.

Отправление на экскурсию в 7:30/8:30.

У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа (или Оятивщина - в зависимости от погодных условий) познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Из села Великая Губа/Оятивщина вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России – архитектурным ансамблем Кижского погоста.

В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.

Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Обратите внимание: питание в стоимость не включено, кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды/еду.

Возвращение в Петрозаводск в 19:30/20:30.

Путешествие на остров Кижи через ЗаонежьеПутешествие на остров Кижи через ЗаонежьеПутешествие на остров Кижи через ЗаонежьеПутешествие на остров Кижи через ЗаонежьеПутешествие на остров Кижи через ЗаонежьеПутешествие на остров Кижи через ЗаонежьеПутешествие на остров Кижи через ЗаонежьеПутешествие на остров Кижи через Заонежье
3 день

Мраморный каньон Рускеала

Самое время позавтракать и набраться новых сил.

Нас ждет путешествие в сказку.

Впереди – Северное Приладожье.

7:00 – 7:30 Завтрак в ресторанах гостиниц.

9:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.

Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5 – 4 часа.

В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».

По желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).

Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.

Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.

Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с “тарзанки” (доступна в летний период).

В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.

Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.

Прибытие в Петрозаводск к 21:00.

Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.

Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
4 день

Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице, освобождение номеров, сдача ключей на ресепшен.

9:00 – отправление на экскурсию «Золотое кольцо Карелии» (чемоданы можно оставить в камере хранения гостиницы с утра или взять с собой в автобус – есть багажный отсек).

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска:

  • живописную гору Сампо;
  • первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I;
  • древний вулкан Гирвас;
  • знаменитый водопад Кивач.

Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров.

На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами.

Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.

На высоте открываются великолепные пейзажи.

Внизу шумит вековой лес и расстилается красивейшее Кончезеро.

Впереди нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.

Необычное название местечко получило с легкой руки помощника Петра I.

Он исследовал состав местных минеральных вод, обнаружил в них высокое содержание железа, и дал название в честь бога войны Марса.

Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом.

Попить лечебной водички из источников лучше сразу, ведь местная минеральная вода не хранится долго.

Через достаточно короткое время в ней появляется осадок, и она теряет лечебные свойства.

Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей — мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.

Храм является единственной постройкой, сохранившейся с петровских времен.

Более того, он построен по проекту и собственноручным чертежам царя Петра.

Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас.

Это пересохший водопад.

Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС.

Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.

Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами.

Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач.

Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы.

Это обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию.

Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы.

Кивач – удивительно красивое место.

Белоснежный водопад, словно дорогое полотно, заключен в раму из зелени вековых лесов.

Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и плохие мысли.

Нужно только сконцентрироваться на пенных потоках и позволить воде забрать все плохое, омыть прохладной влагой разум и душу.

Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил.

А потом – возвращение в Петрозаводск.

Прибытие в Петрозаводск к 17:00.

Далее гости отправляются на поезд или на прогулку по городу — есть время купить сувениры или покушать в ресторане карельской национальной кухни.

Золотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо Карелии

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Северная» 4* в Петрозаводске.

Стоимость тура на 1 чел:

  • двухместное размещение (Стандарт) – 28 400 руб.;
  • одноместное размещение – 32 900 руб.;
  • размещение на доп. месте (раскладушка) – 25 400 руб.

Скидки на тур:

  • пенсионерам – 450 руб.;
  • детям до 14 лет – 1550 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4

3 ночи

Гостиница "Северная" располагается в самом центре города Петрозаводск. В гостинице есть ресторан, летнее кафе. очень красивый внутренний дворик и панорамный балкон с видом на центр Петрозаводска. Завтраки проходят в собственном ресторане гостиницы в формате "Шведский стол".

Номер Стандарт – это однокомнатный номер с двумя отдельными кроватями (или одной двуспальной, по запросу) и санузлом с душем или ванной. Номер оснащен кондиционером, цветным телевизором, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi.

Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 4 завтрака
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Хивус на остров Кижи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Дополнительные услуги:катание на собачьей упряжкеразвлечения в мраморном каньоне Рускеала (катание на лодках, тарзанка и т. д.)
  • Катание на собачьей упряжке
  • Развлечения в мраморном каньоне Рускеала (катание на лодках, тарзанка и т. д.)
  • Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание - все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.

Официальное сообщение горного парка: “По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит. ”

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
7 мар 2023
Замечательно, что есть Ваша организация, которая помогаем нам, жителям огромной России, лучше узнать свою страну. Понравилось все, от первой встречи с сотрудниками организации и до последнего дня пребывания в Карелии. Хочется приехать ещё и ещё. В другое время года. Спасибо Большой Стране.
А
6 мар 2023
Оличная программа.
Е
6 мар 2023
Отличный семейный тур, прекрасная организация отдыха и очень интересный гид.

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