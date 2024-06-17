Встречаемся в Петрозаводске и сразу отправимся в Медвежьегорск. По дороге заедем в заповедник «Кивач» и посетим старейший в России курорт «Марциальные воды», куда приезжал поправить здоровье даже Пётр Первый.

Пройдём по застывшей лаве древнего потухшего вулкана Гирвас, возраст которого более 2–3 млрд лет!

Прибудем в Медвежьегорск и посетим дом, где жили герои фильма «Любовь и голуби».