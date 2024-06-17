От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии

Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Приглашаем в путешествие по Карелии не только чтобы погулять по горному парку «Рускеала» и увидеть затопленные мраморные каньоны, водопады и знаменитые озёра.

Предлагаем маршрут интереснее! Побываем в Медвежьегорске и окажемся на
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месте съёмок картины «Любовь и голуби», рассмотрим удивительную наскальную живопись на берегу Онежского озера и полюбуемся уникальными деревянными постройками на острове Кижи, прокатимся на ретропоезде и даже попробуем целебную воду из родника, откуда пила матушка царя Михаила Романова! Тур проведём только для вашей компании.

От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально (для одной семьи, для друзей).

Проживание. Будем жить в гостинице «Малая Медвежка» в Медвежьегорске (3 ночи) и в гостевом доме или гостинице «Пийпун Пиха» в Сортавале, 2-местное размещение. Возможно размещение в других отелях/гостиницах/комплексах в зависимости от количества мест.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Проведение тура возможно в любые даты.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и Медвежьегорск

Встречаемся в Петрозаводске и сразу отправимся в Медвежьегорск. По дороге заедем в заповедник «Кивач» и посетим старейший в России курорт «Марциальные воды», куда приезжал поправить здоровье даже Пётр Первый.

Пройдём по застывшей лаве древнего потухшего вулкана Гирвас, возраст которого более 2–3 млрд лет!

Прибудем в Медвежьегорск и посетим дом, где жили герои фильма «Любовь и голуби».

Встреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и МедвежьегорскВстреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и Медвежьегорск
2 день

Остров Кижи

Утром поедем на остров Кижи — настоящий музей под открытым небом. Главный символ комплекса — ансамбль «Кижский погост», куда входят церкви Покрова и Преображения, шатровая колокольня и частично сохранившееся старинное кладбище с деревянным частоколом.

А ещё сегодня побываем у родника «Царицын ключ». Говорят, вода здесь — целебная, и даже сама инокиня Марфа, мать Михаила Романова, пила из него.

Вечером вернёмся в Медвежьегорск.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи
3 день

Наскальная живопись на берегу Онежского озера

Отправимся исследовать петроглифы на мысе Бесов нос у берегов Онежского озера. Вы увидите древнюю наскальную живопись. На камнях первобытные люди изображали птиц, животных, рыб и солярные символы. Всего насчитывается более 1200 рисунков!

Затем вернёмся в Медвежьегорск.

Наскальная живопись на берегу Онежского озераНаскальная живопись на берегу Онежского озераНаскальная живопись на берегу Онежского озераНаскальная живопись на берегу Онежского озераНаскальная живопись на берегу Онежского озераНаскальная живопись на берегу Онежского озераНаскальная живопись на берегу Онежского озера
4 день

Переезд в Сортавалу

От озера Онежского — к Ладожскому. Сегодня выдвигаемся в Сортавалу. По пути заглянем в музей местного мастера. Чем он нас удивит — узнаем в туре.

Ночевать будем в Сортавале.

Переезд в СортавалуПереезд в СортавалуПереезд в СортавалуПереезд в СортавалуПереезд в СортавалуПереезд в Сортавалу
5 день

На ретропоезде в горный парк «Рускеала»

Утром на «Рускеальском экспрессе» отправимся в горный парк «Рускеала». Здесь вы полюбуетесь затопленными мраморными карьерами, в которых живописно отражаются сосны и ели, пройдётесь по обзорными площадками и оборудованным тропам.

В 18 веке здесь начали добывать и разрабатывать мрамор, из которого построены знаковые достопримечательности Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор и фасад Казанского собора. На экскурсии подробнее узнаем о добыче ценного камня.

Вечером вернёмся в Сортавалу на машине, а если останется время до поезда, то посетим музей викингов «Бастион» или музей художника Кронида Гоголева. При желании вы можете продлить путешествие, и на шестой день мы с вами посетим остров Валаам и Ладожские шхеры.

На ретропоезде в горный парк «Рускеала»На ретропоезде в горный парк «Рускеала»На ретропоезде в горный парк «Рускеала»На ретропоезде в горный парк «Рускеала»На ретропоезде в горный парк «Рускеала»На ретропоезде в горный парк «Рускеала»На ретропоезде в горный парк «Рускеала»На ретропоезде в горный парк «Рускеала»На ретропоезде в горный парк «Рускеала»На ретропоезде в горный парк «Рускеала»На ретропоезде в горный парк «Рускеала»На ретропоезде в горный парк «Рускеала»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер по всему маршруту
  • Все экскурсии по программе
  • Сопровождение гида
  • Частный катер до острова Кижи
  • При группе из 2 человек - 128 280 руб. за тур или 64 140 руб. за 1 человека
  • При группе из 3 человек - 185 150 руб. за тур или 61 720 руб. за 1 человека
  • При группе из 4 человек - 267 150 руб. за тур или 66 790 руб. за 1 человека
  • При группе из 5 человек - 315 450 руб. за тур или 63 100 руб. за 1 человека
  • При группе из 6 человек - 328 100 руб. за тур или 54 690 руб. за 1 человека
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
Завершение: Сортавала, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхКижиРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаВсе туры5-дневные турыСортавалаКарелияВулканы

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