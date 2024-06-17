Предлагаем маршрут интереснее! Побываем в Медвежьегорске и окажемся на
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально (для одной семьи, для друзей).
Проживание. Будем жить в гостинице «Малая Медвежка» в Медвежьегорске (3 ночи) и в гостевом доме или гостинице «Пийпун Пиха» в Сортавале, 2-местное размещение. Возможно размещение в других отелях/гостиницах/комплексах в зависимости от количества мест.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Проведение тура возможно в любые даты.
Программа тура по дням
Встреча, заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и Медвежьегорск
Встречаемся в Петрозаводске и сразу отправимся в Медвежьегорск. По дороге заедем в заповедник «Кивач» и посетим старейший в России курорт «Марциальные воды», куда приезжал поправить здоровье даже Пётр Первый.
Пройдём по застывшей лаве древнего потухшего вулкана Гирвас, возраст которого более 2–3 млрд лет!
Прибудем в Медвежьегорск и посетим дом, где жили герои фильма «Любовь и голуби».
Остров Кижи
Утром поедем на остров Кижи — настоящий музей под открытым небом. Главный символ комплекса — ансамбль «Кижский погост», куда входят церкви Покрова и Преображения, шатровая колокольня и частично сохранившееся старинное кладбище с деревянным частоколом.
А ещё сегодня побываем у родника «Царицын ключ». Говорят, вода здесь — целебная, и даже сама инокиня Марфа, мать Михаила Романова, пила из него.
Вечером вернёмся в Медвежьегорск.
Наскальная живопись на берегу Онежского озера
Отправимся исследовать петроглифы на мысе Бесов нос у берегов Онежского озера. Вы увидите древнюю наскальную живопись. На камнях первобытные люди изображали птиц, животных, рыб и солярные символы. Всего насчитывается более 1200 рисунков!
Затем вернёмся в Медвежьегорск.
Переезд в Сортавалу
От озера Онежского — к Ладожскому. Сегодня выдвигаемся в Сортавалу. По пути заглянем в музей местного мастера. Чем он нас удивит — узнаем в туре.
Ночевать будем в Сортавале.
На ретропоезде в горный парк «Рускеала»
Утром на «Рускеальском экспрессе» отправимся в горный парк «Рускеала». Здесь вы полюбуетесь затопленными мраморными карьерами, в которых живописно отражаются сосны и ели, пройдётесь по обзорными площадками и оборудованным тропам.
В 18 веке здесь начали добывать и разрабатывать мрамор, из которого построены знаковые достопримечательности Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор и фасад Казанского собора. На экскурсии подробнее узнаем о добыче ценного камня.
Вечером вернёмся в Сортавалу на машине, а если останется время до поезда, то посетим музей викингов «Бастион» или музей художника Кронида Гоголева. При желании вы можете продлить путешествие, и на шестой день мы с вами посетим остров Валаам и Ладожские шхеры.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 690 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер по всему маршруту
- Все экскурсии по программе
- Сопровождение гида
- Частный катер до острова Кижи
- При группе из 2 человек - 128 280 руб. за тур или 64 140 руб. за 1 человека
- При группе из 3 человек - 185 150 руб. за тур или 61 720 руб. за 1 человека
- При группе из 4 человек - 267 150 руб. за тур или 66 790 руб. за 1 человека
- При группе из 5 человек - 315 450 руб. за тур или 63 100 руб. за 1 человека
- При группе из 6 человек - 328 100 руб. за тур или 54 690 руб. за 1 человека
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание