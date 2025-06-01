1 день

Александро-Свирский монастырь

Мы встретим вас на вокзале г. Петрозаводска в 08:00 с большой красной табличкой.

После завтрака мы отправимся на юг Карелии, чтобы прикоснуться к святым мощам, насладиться красотой природы и великолепием архитектуры монастыря. В пути – 2,5-3 часа.

Александро-Свирский монастырь – одна из старейших обителей Севера. Он основан святым Александром Свирским в конце XV века в живописном месте на берегу Рощинского озера.

По прибытии отправимся на обзорную экскурсию по обители.

Исторически монастырь состоит из двух комплексов – Троицкий и Преображенский.

Мы побываем в обоих, узнаем факты из истории и современной жизни монастыря, увидим его главные святыни: нетленные мощи прп. Александра Свирского, место явления Пресвятой Троицы, место молитвенных подвигов прп. Александра, мироточащие иконы.

Монастырь знаменит не только православными святынями, но и памятниками архитектуры – церквями, часовнями, в которые мы обязательно зайдем.

После экскурсии нас ждет обед в трапезной.

Затем у вас будет свободное время для прогулок. На территории обители есть святой источник, где вы можете набрать воды, а также часовня, где желающие смогут взять освященный песок.

Затем мы вновь сядем в автобус и отправимся обратно, наполненные умиротворением, мудростью и энергией этих мест.

По прибытии в Петрозаводск разместимся в гостинице.

В свободное время советуем прогуляться по городу и поужинать в нашем кафе карельской национальной кухни – «Калиточная» (пр. Ленина, 26) или выпить чай с калитками в «Фурындальной» (пр. Ленина, 5).

Рядом также есть большой сувенирный магазин с уникальным ассортиментом.

08:00 Встреча на ж/д вокзале.

Завтрак.

08:30 Выезд на экскурсию.

11:30 Прибытие в монастырь, обзорная экскурсия.

13:30 Свободное время, обед.

16:00 Отправление в Петрозаводск.

18:30 Размещение в гостинице.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160