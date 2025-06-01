Здесь каменные монастыри соседствуют с деревянными церквушками, из-под
Программа тура по дням
Александро-Свирский монастырь
Мы встретим вас на вокзале г. Петрозаводска в 08:00 с большой красной табличкой.
После завтрака мы отправимся на юг Карелии, чтобы прикоснуться к святым мощам, насладиться красотой природы и великолепием архитектуры монастыря. В пути – 2,5-3 часа.
Александро-Свирский монастырь – одна из старейших обителей Севера. Он основан святым Александром Свирским в конце XV века в живописном месте на берегу Рощинского озера.
По прибытии отправимся на обзорную экскурсию по обители.
Исторически монастырь состоит из двух комплексов – Троицкий и Преображенский.
Мы побываем в обоих, узнаем факты из истории и современной жизни монастыря, увидим его главные святыни: нетленные мощи прп. Александра Свирского, место явления Пресвятой Троицы, место молитвенных подвигов прп. Александра, мироточащие иконы.
Монастырь знаменит не только православными святынями, но и памятниками архитектуры – церквями, часовнями, в которые мы обязательно зайдем.
После экскурсии нас ждет обед в трапезной.
Затем у вас будет свободное время для прогулок. На территории обители есть святой источник, где вы можете набрать воды, а также часовня, где желающие смогут взять освященный песок.
Затем мы вновь сядем в автобус и отправимся обратно, наполненные умиротворением, мудростью и энергией этих мест.
По прибытии в Петрозаводск разместимся в гостинице.
В свободное время советуем прогуляться по городу и поужинать в нашем кафе карельской национальной кухни – «Калиточная» (пр. Ленина, 26) или выпить чай с калитками в «Фурындальной» (пр. Ленина, 5).
Рядом также есть большой сувенирный магазин с уникальным ассортиментом.
08:00 Встреча на ж/д вокзале.
Завтрак.
08:30 Выезд на экскурсию.
11:30 Прибытие в монастырь, обзорная экскурсия.
13:30 Свободное время, обед.
16:00 Отправление в Петрозаводск.
18:30 Размещение в гостинице.
Остров Валаам
Рано утром мы отправимся на юго-запад Карелии в г. Сортавала. В пути – 3,5-4 часов.
За это время экскурсовод расскажет о Валаамском монастыре: историю его становления, о финском и советском периодах, жизни и роли монастыря в современной России.
С собой у нас будут ланч-боксы, чтобы мы могли позавтракать в дороге.
Валаам – одна из красивейших обителей России – удалена от цивилизации и расположена на заповедных островах в Ладожском озере.
Уникальность северной природы и великолепная архитектура привлекают сюда паломников и туристов со всей страны.
Добравшись в г. Сортавала, мы пересядем на комету и совершим переход по Ладожскому озеру. В пути – 50 минут.
У причала Монастырской бухты начнется наша экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Посетим главный храм обители – здесь упокоены мощи отцов-основателей – преподобных Сергия и Германа.
Увидим Успенскую трапезную церковь – старейшую из сохранившихся на Валааме, зайдем в церковь Валаамской иконы Божией Матери. Осмотрим келейные корпуса, хозяйственные постройки и братское кладбище.
Затем нас ждет концерт церковных песнопений хора Валаамского монастыря.
Обед пройдет в трапезной, где подадут постные блюда, приготовленные по православным канонам.
После обеда на метеоре мы отправимся в другую часть острова – Никоновскую бухту.
Просим строго соблюдать график экскурсии и вовремя приходить на причал. Метеор отправляется без задержек.
Здесь мы продолжим экскурсию и прогуляемся по местности, которая получила название «Новый Иерусалим».
Сначала посмотрим Воскресенский скит, возвышающийся над Ладогой.
Затем пройдем мимо живописного Гефсиманского сада и попадем в одноименный скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Экскурсия закончится на Елеонской горе, откуда открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.
Валаамская паломническая служба оставляет за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на равнозначную экскурсию «Никольский скит».
После насыщенной программы мы вернемся на метеоре в Сортавала, пересядем на автобус и поедем в Петрозаводск. В пути – 3,5-4 часа.
06:30 Отправление на автобусе из Петрозаводска.
11:00 Посадка на метеор в г. Сортавала.
12:00 Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
13:30 Обед в трапезной.
14:30 Переезд на комете в Никоновскую бухту.
15:00 Продолжение экскурсии.
17:00 Отправление на комете в г. Сортавала.
18:00-22:00 Обратный путь в Петрозаводск.
Остров Кижи
После завтрака и освобождения номеров нас отвезут на Речной вокзал, где мы пересядем на комету и по Онежскому озеру отправимся на о. Кижи. В пути – 1 час 30 минут.
Остров Кижи – самое узнаваемое место Карелии и один из крупнейших в России музеев под открытым небом.
Здесь собраны памятники деревянного зодчества Русского Севера: часовни, крестьянские избы, амбары, мельницы, а также старинные иконы и предметы быта.
Главной достопримечательностью музея считается великолепный по красоте Кижский погост – объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
На острове мы проведем 4 часа, в них включено свободное время для прогулок и дополнительных экскурсий.
Но сначала отправимся на обзорную экскурсию по острову: осмотрим кижский ансамбль и величественную 22-главую церковь Преображения Господня, заглянем в церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Помимо Кижского погоста на острове представлены крестьянские дома и хозяйственные постройки.
Зайдем в один из таких домов, чтобы поближе познакомиться с традиционным бытом заонежских крестьян, рассмотреть интерьеры и послушать о национальных обычаях карел.
После экскурсии у вас останется свободное время.
Вы можете посетить дополнительные программы: зайти в Преображенскую церковь, забраться на колокольню, погрузиться в тему судостроительства, побывать в кузнице и изготовить сувенир.
Или отправляйтесь дальше осматривать остров пешком или на велосипеде, который можно взять в аренду.
Ко времени отъезда встречаемся на пристани и садимся на комету, которая отвезет нас обратно в Петрозаводск.
Программа закончится на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 17:30.
Завтрак.
08:30 Трансфер из гостиницы на Речной вокзал Петрозаводска.
09:30 Отправление на комете на о. Кижи.
11:30 Экскурсия и свободное время на острове.
17:00 Возвращение в Петрозаводск.
17:30 Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Петрозаводске (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное размещение
|44 900
|Одноместное размещение
|50 900
|Размещение на доп. месте
|40 900
Скидки:
- для детей с 4 до 14 лет (включительно) — 4 100 руб.;
- для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 1700 руб.
Скидка при бронировании за 3-6 месяцев до тура — 5%, цена указана без скидки.
Размещение в Петрозаводске возможно в следующих гостиницах:
- Северная;
- Прионежская;
- Онежский замок;
- Саквояж;
- Cosmos;
- 13 стульев;
- Питер ИНН;
- Петра.
Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» расположена в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей гостиницы широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Отель «Прионежский»
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Отель «Онежский замок»
В центре Петрозаводска расположен отель «Онежский замок». С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Отель «Саквояж»
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Отель «Cosmos»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Бутик-отель «13 стульев»
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Отель «Питер ИНН»
Отель «Питер ИНН» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Гостиница «Петра»
Отель «Petra» расположен в самом сердце Петрозаводска, в историческом здании.
В отеле всего несколько номеров, что создаёт атмосферу домашнего уюта и спокойствия. В каждом номере есть кондиционер, телевизор, холодильник и собственная ванная комната. Также предусмотрена рабочая зона, бутилированная вода, фен и бесплатный Wi-Fi.
На первом этаже находится гастробар «BOTTEGA», где можно попробовать блюда европейской, итальянской, азиатской и ближневосточной кухни. Также в отеле подают комплексные завтраки.
В шаговой доступности от отеля находятся парки, скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец составляет 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- 3 завтрака, 2 обеда
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проезд на метеорах на о. Кижи и о. Валаам
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Сувениры и доп. расходы по желанию
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательные: документы, удостоверяющие личность.
Рекомендованные:
- репеллент;
- женщинам головной убор для посещения храма;
- ветровка с капюшоном;
- солнечные очки;
- удобная обувь.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.