«Марциальные воды» — первый российский курорт

Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом. Кстати, только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Знаменитый Кивач

Водопадом Кивач восторгался еще первый губернатор Олонецкого края (так раньше называлась Карелия) великий русский поэт Гаврила Державин. «Алмазна сыплется гора. », — писал он. Действительно, падающая вода, ее мощь завораживают. Увидеть такое должен каждый.