Заповедник Кивач и Марциальные воды

Карелия богата удивительными памятниками природы, истории и культуры

Карелия богата удивительными памятниками природы, истории и культуры.

Пожалуй, самые главные из них — первый российский курорт «Марциальные воды» и знаменитый водопад Кивач.

В этой экскурсии вы сможете увидеть эти северные красоты.

Вас ждут удивительно красивая карельская природа, свежий воздух, целебная вода минеральных источников и экскурсия по уникальной Церкви Апостола Петра.
Заповедник Кивач и Марциальные воды
Заповедник Кивач и Марциальные воды
Заповедник Кивач и Марциальные воды
Заповедник Кивач и Марциальные воды
Заповедник Кивач и Марциальные воды
Заповедник Кивач и Марциальные воды

Что вы увидите 🤩

  • Курорт «Марциальные воды»
  • Заповедник и водопад Кивач
«Марциальные воды» — первый российский курорт
Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом. Кстати, только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Знаменитый Кивач

Водопадом Кивач восторгался еще первый губернатор Олонецкого края (так раньше называлась Карелия) великий русский поэт Гаврила Державин. «Алмазна сыплется гора. », — писал он. Действительно, падающая вода, ее мощь завораживают. Увидеть такое должен каждый.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
1 800 ₽
Пенсионер
1 700 ₽
Детский (до 12 лет)
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
  • Работа гида по маршруту
  • Входные билеты на водопад Кивач и в музей Марциальных вод.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения
Еремеева, 1, Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Согласно расписанию в календаре

ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
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