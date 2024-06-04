1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 26 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
15 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Село Шёлтозеро: путешествие к корням вепсской культуры в Петрозаводске
Вас ждет захватывающее путешествие в село Шёлтозеро, где вы узнаете о вепсах - загадочном народе Карелии
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
22 июня в 10:00
5 июля в 15:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Добраться до водопадов, поздороваться с лешим и увидеть ту Карелию, о которой не подозревают туристы
Начало: У ТРК Лотос Plaza
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
В тренде
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Начало: Пр. Карла Маркса д. 1а/1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:15
7 100₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
15 часов
Легендарный Валаам из Петрозаводска
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 500₽ за человека
Групповая
14 часов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800₽ за человека
Групповая
18 часов
Мистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
14 июня в 07:15
15 июня в 07:15
7 500₽ за человека
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
Начало: Петрозаводск, пр. Ленина, 21
Расписание: Каждую среду
12 июня в 05:15
19 июня в 05:15
11 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
К волшебному острову Кижи на автомобиле
Начало: По договорённости
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
6 900₽ за человека
Групповая
8 часов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Откройте для себя красоту Карелии: мощь водопада Кивач и историю Марциальных вод в одной экскурсии
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
6.5 часов
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
26 июля в 09:00
1 окт в 09:00
6 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
Начало: Ул. Еремеева, 1, Ротонда на набережной
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
7 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия в Кинерму: карельская деревня, часовня XVIII века и чай
Приглашаем на незабываемое путешествие в Кинерму, где вы окунетесь в атмосферу карельской деревни, узнаете ее историю и насладитесь традиционными пирогами
Начало: Петрозаводск, у Ротонды (ул. Еремеева, д. 1)
15 июня в 08:00
от 18 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Начало: Петрозаводск
Расписание: с 15.05.2023 с 9:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
от 9 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Ежедневно в 09:30
6 600₽ за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Пятница, Суббота в 07:00
7 500₽ за человека
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 08:00
7 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Пятница в 08:00
9 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
Полюбоваться природой и прикоснуться к быту народа, который стоял у истоков русского государства
13 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Расписание: Среда в 08:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Айда в деревню! Живописный тур по Карелии из Петрозаводска
Исследуйте красоты Карелии: от карельских лесов до гостеприимства деревни Киндасово с традиционными угощениями
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Согласно расписанию вколендаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
- ППавел3 июня 2024Замечательная поездка к Ладожскому озеру! Прекрасные виды самого озера, скал и сказочного леса, несколько роскошных водопадов. Ездили с Дарьей, она не только прекрасный рассказчик, но и очень аккуратный водитель. В общем, все понравилось, незабываемый день. Всем рекомендую!
- ЕЕлена1 июня 2024Пишу отзыв спустя 9 месяцев. Не отпускает! Путешествовали с мужем по Карелии в сентябре 2023 года, посещение Медвежьегорска сразу входило
- ААнна30 мая 2024Отличная экскурсия. Елена очень эрудированный рассказчик, с огромной любовью рассказывающая про свой край. Спасибо!
- ЕЕлена29 мая 2024Очень интересная и позновательная экскурсия,гид Юлия просто замечательная,рассказывает всё интересно. Узнали много новой информации. Автобус новый,водителю большое спасибо.
- ААлександр29 мая 2024Увидели что запланировали. Гид Никита очень хорошо и понятно провел все экскурсии. Единственное пожелание не экономить на охлаждении салона автобуса на стоянках.
- ООльга28 мая 2024Здравствуйте, ездили на экскурсию 25.05. Гид Ольга очень понравилась, интересно рассказывала и главное-не нудно. Из недостатков: Сам вулкан не увидели,
- ММарина27 мая 2024Замечательное путешествие - чудесные места, великолепный организатор, умеющий слышать туристов, интересный рассказ, не перегруженный лишними подробностями. День пролетел незаметно и оставил незабываемое впечатление. Очень довольны поездкой и благодарны организатору!
- ППавел27 мая 2024Интересная поездка к ближним достопримечательностям Петрозаводска - Горе Сампо, водопаду Кивач, долине зайцев, Марциальным водам. Для первого знакомства с Карелией очень хороший вариант.
- ППавел27 мая 2024Очень интересная поездка! Посетили красивейшие природные достопримечательности, интересные финские укрепления. Дмитрий - замечательный рассказчик, очень знающий. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На весь день" можно забронировать 52 экскурсии от 2 500 до 35 100. Туристы уже оставили гидам 2242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Петрозаводск на 1 день, гиды Петрозаводска подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Петрозаводск так, как видят её местные жители