Экскурсии на 1 день в Петрозаводске

Найдено 52 экскурсии в категории «На весь день» в Петрозаводске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
202 отзыва
Популярное предложение
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 500 за всё до 4 чел.
Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
78 отзывов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000 за всё до 6 чел.
Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
29 отзывов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000 за всё до 5 чел.
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач - два чуда Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 700 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Карелию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
53 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
86 отзывов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800 за человека
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
4 отзыва
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400 за человека
Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Приладожье - в гостях у карельской сказки
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 26 500 за всё до 10 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
15 200 за всё до 4 чел.
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950 за всё до 4 чел.
Село Шёлтозеро: в гости к потомкам древнего народа Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Село Шёлтозеро: путешествие к корням вепсской культуры в Петрозаводске
Вас ждет захватывающее путешествие в село Шёлтозеро, где вы узнаете о вепсах - загадочном народе Карелии
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 000 за всё до 6 чел.
Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
22 июня в 10:00
5 июля в 15:00
20 000 за всё до 3 чел.
Деревня викингов и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000 за всё до 6 чел.
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100 за всё до 7 чел.
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Добраться до водопадов, поздороваться с лешим и увидеть ту Карелию, о которой не подозревают туристы
Начало: У ТРК Лотос Plaza
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590 за человека
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
210 отзывов
В тренде
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Начало: Пр. Карла Маркса д. 1а/1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:15
7 100 за человека
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
767 отзывов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за человека
Легендарный Валаам из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
61 отзыв
Легендарный Валаам из Петрозаводска
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 500 за человека
«Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
388 отзывов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800 за человека
Мистическая гора Воттоваара
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
50 отзывов
Мистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
14 июня в 07:15
15 июня в 07:15
7 500 за человека
Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
3 отзыва
Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
Начало: Петрозаводск, пр. Ленина, 21
Расписание: Каждую среду
12 июня в 05:15
19 июня в 05:15
11 000 за человека
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800 за человека
К волшебному острову Кижи на автомобиле
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
35 отзывов
К волшебному острову Кижи на автомобиле
Начало: По договорённости
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
6 900 за человека
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
59 отзывов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Откройте для себя красоту Карелии: мощь водопада Кивач и историю Марциальных вод в одной экскурсии
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 500 за человека
К острову Кижи на амфибии
🚤 На катере
Мини-группа
6.5 часов
2 отзыва
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
26 июля в 09:00
1 окт в 09:00
6 900 за человека
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
Начало: Ул. Еремеева, 1, Ротонда на набережной
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
7 700 за человека
Экскурсия в деревню Кинерму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия в Кинерму: карельская деревня, часовня XVIII века и чай
Приглашаем на незабываемое путешествие в Кинерму, где вы окунетесь в атмосферу карельской деревни, узнаете ее историю и насладитесь традиционными пирогами
Начало: Петрозаводск, у Ротонды (ул. Еремеева, д. 1)
15 июня в 08:00
от 18 000 за человека
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Начало: Петрозаводск
Расписание: с 15.05.2023 с 9:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 200 за всё до 7 чел.
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
от 9 000 за всё до 18 чел.
Золотое кольцо Карелии
Групповая
8 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Карелии
Расписание: Ежедневно в 09:00
2 500 за человека
Мраморный каньон Рускеала
Групповая
12 часов
3 отзыва
Мраморный каньон Рускеала
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
3 800 за человека
Остров Кижи
Групповая
7 часов
1 отзыв
Остров Кижи
Расписание: Ежедневно в 09:30
6 600 за человека
Мистическая гора Воттоваара
Групповая
17 часов
1 отзыв
Мистическая гора Воттоваара
Расписание: Пятница, Суббота в 07:00
7 500 за человека
Святой остров Валаам
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Святой остров Валаам
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 08:00
7 900 за человека
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Расписание: Пятница в 08:00
9 900 за человека
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
Полюбоваться природой и прикоснуться к быту народа, который стоял у истоков русского государства
13 500 за всё до 4 чел.
Александро-Свирский монастырь
Групповая
10 часов
Александро-Свирский монастырь
Расписание: Среда в 08:00
3 800 за человека
Айда в деревню! Тур по живописной Карелии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Айда в деревню! Живописный тур по Карелии из Петрозаводска
Исследуйте красоты Карелии: от карельских лесов до гостеприимства деревни Киндасово с традиционными угощениями
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Согласно расписанию вколендаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Приладожье - в гостях у карельской сказки
    Замечательная поездка к Ладожскому озеру! Прекрасные виды самого озера, скал и сказочного леса, несколько роскошных водопадов. Ездили с Дарьей, она не только прекрасный рассказчик, но и очень аккуратный водитель. В общем, все понравилось, незабываемый день. Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
    Пишу отзыв спустя 9 месяцев. Не отпускает! Путешествовали с мужем по Карелии в сентябре 2023 года, посещение Медвежьегорска сразу входило
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    в наши планы, решили ехать туда не самостоятельно, а с Дмитрием. Прекрасно продуманный маршрут, доступная и интересная информация по истории, географии, культуре, гастрономии… Любовались водопадом Кивач, побывали на Гирвасе, Марциальных водах (как врачу, интересна была история болезни Петра I), попробовали той самой исцеляющей воды, в Медвежьегорске посетили интереснейший железнодорожный музей, общались с замечательным хранителем музея, а также увидели финские укрепления времён ВОВ (к сожалению, для меня совсем неизвестная страница истории). С Дмитрием интересно везде. Не спешит, учитывает все пожелания, делится информацией, даёт советы, что посмотреть в следующие дни отпуска. Также побывали на месте съёмок фильма "Любовь и голуби". Хозяин усадьбы очень приветлив, предлагает атрибуты для фото. На обратном пути Дмитрий показал Беломорканал. Немаловажно, что Дмитрий очень хороший водитель и знает, где вкусно накормить своих туристов, мы пробовали бесподобную финскую уху лохикейтто. Если вернёмся в Карелию, то вновь обратимся к Дмитрию за впечатлениями!

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Отличная экскурсия. Елена очень эрудированный рассказчик, с огромной любовью рассказывающая про свой край. Спасибо!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Очень интересная и позновательная экскурсия,гид Юлия просто замечательная,рассказывает всё интересно. Узнали много новой информации. Автобус новый,водителю большое спасибо.
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Увидели что запланировали. Гид Никита очень хорошо и понятно провел все экскурсии. Единственное пожелание не экономить на охлаждении салона автобуса на стоянках.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Здравствуйте, ездили на экскурсию 25.05. Гид Ольга очень понравилась, интересно рассказывала и главное-не нудно. Из недостатков: Сам вулкан не увидели,
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    тк думали что он как гора, а он оказывается весь под водой. Об этом не было указано в самой экскурсии, поэтому просто посмотрели фотки 🫤. Но это единственный минус экскурсии.

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
    Замечательное путешествие - чудесные места, великолепный организатор, умеющий слышать туристов, интересный рассказ, не перегруженный лишними подробностями. День пролетел незаметно и оставил незабываемое впечатление. Очень довольны поездкой и благодарны организатору!
  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Ваш идеальный день в Карелии
    Интересная поездка к ближним достопримечательностям Петрозаводска - Горе Сампо, водопаду Кивач, долине зайцев, Марциальным водам. Для первого знакомства с Карелией очень хороший вариант.
  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
    Очень интересная поездка! Посетили красивейшие природные достопримечательности, интересные финские укрепления. Дмитрий - замечательный рассказчик, очень знающий. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ваш идеальный день в Карелии
  2. Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
  3. Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
  4. Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач - два чуда Карелии
  5. Добро пожаловать в Карелию
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На весь день" можно забронировать 52 экскурсии от 2 500 до 35 100. Туристы уже оставили гидам 2242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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