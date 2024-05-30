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целый год до следующего отпуска. Однозначный плюс в джиппинге, так как на автобусе половину мест не увидели бы точно. Пикник в уникальном месте на природе, а самое главное с заботой о природе, был великолепен. Гид и водитель Илья максимально заботлив и внимателен к пассажирам его комфортабельного и везде проходимого внедорожника.