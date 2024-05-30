Кивач – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Кивач» в Петрозаводске, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
767 отзывов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за человека
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800 за человека
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
59 отзывов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Откройте для себя красоту Карелии: мощь водопада Кивач и историю Марциальных вод в одной экскурсии
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 500 за человека
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
🚶 Пешая
🚗 На машине
Аудиогид
5 часов
1 отзыв
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    30 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Красивая природа, приятная прогулка. Гора Сампо понравилась больше всего. Кивач и Гирвас - повезло, что в этом году в конце
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    мая застали такой поздний и сильный сброс воды. Гид Никита рассказыаал хорошо, интересно. От экскурсии положительные впечатления, однако, на мой вкус, экскурсии не хватает какой-то изюминки.

  • А
    Александра
    30 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Очень информативная и интересная экскурсия, удобный автобус с заездом на обед в кафе. Спасибо гиду Юлии за прекрасно проведенное время!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Очень интересная и позновательная экскурсия,гид Юлия просто замечательная,рассказывает всё интересно. Узнали много новой информации. Автобус новый,водителю большое спасибо.
  • С
    Светлана
    5 мая 2024
    Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
    Ездили 04.05.24 на Гирвас и Кивач. Подкачала погода, но нам очень повезло с гидом Светланой. Отправление вовремя, прекрасный водитель, чистый
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    автобус. Ну, а места не поддаются описанию - это нужно видеть своими глазами. Очень рекомендую маршрут, гида. Спасибо за организацию тура и впечатления!

  • А
    Александр
    10 октября 2023
    Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
    Увидели все, что обещало название экскурсии и в добавок вкусно пообедали в Гирвасе, побывали в шунгитовой мастерской и приобрели уникальные
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    сувениры. Кроме того познакомились с историей развития курорта Марциальные воды и побывали в церкви, построенной еще при Петре 1. Гид Ольга, машина красный жук и природа Карелии выше всяких похвал. Поразило количество рыжиков в лесу около палеовулкана Гирвас. Лучше могла быть только погода.

  • З
    Зайцева
    5 октября 2023
    Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
    Замечательная экскурсия,понравилось все. Спасибо большое Ольге,приятное общение,интересные рассказы о местах посещений. Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    1 октября 2023
    Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
    Благодаря Ольге,мы провели незабываемый день в Карелии среди великолепной природы. Спасибо большое!)
  • Н
    Наталья
    18 сентября 2023
    Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
    Прекрасный тур: и организация/сервис, отношение к гостю, и маршрут с потрясающими местами - очень понравились! Каждая локация - Вдохновляющее приключение и невероятная красота! Большое спасибо и гиду Илье, и всем причастным!
  • М
    Маргарита
    6 сентября 2023
    Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
    За один день увидели все достопримечательности в окрестностях Петрозаводска. Места необыкновенные по красоте, силе природы и зарядом вдохновения еще на
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    целый год до следующего отпуска. Однозначный плюс в джиппинге, так как на автобусе половину мест не увидели бы точно. Пикник в уникальном месте на природе, а самое главное с заботой о природе, был великолепен. Гид и водитель Илья максимально заботлив и внимателен к пассажирам его комфортабельного и везде проходимого внедорожника.

  • П
    Петр
    21 августа 2023
    Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
    Джип-тур, в рамках одного дня весьма содержательный, при этом абсолютно не утомительный, включает в себя наскально-заячий, исторический, вулканический, гастрономический, внедорожный,
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    природно-ландшафтный и водопадные этапы. Илья - замечательный экскурсовод, водитель,, историк, кулинар и неимоверно коммуникабельный и эрудированный человек! Обязательно поедем ещё в подобные туры, как только вновь доберёмся до Карелии!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Кивач»

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  1. Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
  2. Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
  3. Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
  4. Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Кивач" можно забронировать 4 экскурсии от 890 до 13 800. Туристы уже оставили гидам 856 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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