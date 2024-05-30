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Групповая
8 часов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Откройте для себя красоту Карелии: мощь водопада Кивач и историю Марциальных вод в одной экскурсии
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Аудиогид
5 часов
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита30 мая 2024Красивая природа, приятная прогулка. Гора Сампо понравилась больше всего. Кивач и Гирвас - повезло, что в этом году в конце
- ААлександра30 мая 2024Очень информативная и интересная экскурсия, удобный автобус с заездом на обед в кафе. Спасибо гиду Юлии за прекрасно проведенное время!
- ЕЕлена29 мая 2024Очень интересная и позновательная экскурсия,гид Юлия просто замечательная,рассказывает всё интересно. Узнали много новой информации. Автобус новый,водителю большое спасибо.
- ССветлана5 мая 2024Ездили 04.05.24 на Гирвас и Кивач. Подкачала погода, но нам очень повезло с гидом Светланой. Отправление вовремя, прекрасный водитель, чистый
- ААлександр10 октября 2023Увидели все, что обещало название экскурсии и в добавок вкусно пообедали в Гирвасе, побывали в шунгитовой мастерской и приобрели уникальные
- ЗЗайцева5 октября 2023Замечательная экскурсия,понравилось все. Спасибо большое Ольге,приятное общение,интересные рассказы о местах посещений. Рекомендуем.
- ИИрина1 октября 2023Благодаря Ольге,мы провели незабываемый день в Карелии среди великолепной природы. Спасибо большое!)
- ННаталья18 сентября 2023Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»Прекрасный тур: и организация/сервис, отношение к гостю, и маршрут с потрясающими местами - очень понравились! Каждая локация - Вдохновляющее приключение и невероятная красота! Большое спасибо и гиду Илье, и всем причастным!
- ММаргарита6 сентября 2023Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»За один день увидели все достопримечательности в окрестностях Петрозаводска. Места необыкновенные по красоте, силе природы и зарядом вдохновения еще на
- ППетр21 августа 2023Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»Джип-тур, в рамках одного дня весьма содержательный, при этом абсолютно не утомительный, включает в себя наскально-заячий, исторический, вулканический, гастрономический, внедорожный,
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Кивач»
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