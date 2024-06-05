1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
22 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Начало: Петрозаводск
Расписание: с 15.05.2023 с 9:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 200₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
- ААнна30 мая 2024Отличная экскурсия. Елена очень эрудированный рассказчик, с огромной любовью рассказывающая про свой край. Спасибо!
- ЕЕлена29 мая 2024Очень интересная и позновательная экскурсия,гид Юлия просто замечательная,рассказывает всё интересно. Узнали много новой информации. Автобус новый,водителю большое спасибо.
- ААлександр29 мая 2024Увидели что запланировали. Гид Никита очень хорошо и понятно провел все экскурсии. Единственное пожелание не экономить на охлаждении салона автобуса на стоянках.
- ООльга28 мая 2024Здравствуйте, ездили на экскурсию 25.05. Гид Ольга очень понравилась, интересно рассказывала и главное-не нудно. Из недостатков: Сам вулкан не увидели,
- ИИлья23 мая 2024Благодарим Елену Дарешкину за отлично проведённую экскурсию. Елена очень увлеченный человек и знающий своё дело специалист. Мы получили огромное удовольствие от общения, полученных знаний и чудес Карельский природы. Елена и Василий,огромное вам спасибо и удачи!
- ЛЛариса22 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Елена - очень увлеченный человек, рассказывает обо всём с такими горящими глазами, что сам невольно заражаешься энтузиазмом
- ЕЕЛЕНА19 мая 2024Великолепный экскурсовод, суровая природа, новые впечатления
- ККсения30 апреля 2024За такую стоимость очень много где побывали, только всё быстро от 30 до 50 минут на одном месте, но зато столько повидали. Это того стоило
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Золотое кольцо Карелии»
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