Двор Халла: традиции и современность на берегу озера Добро пожаловать во «Двор Халла» — новую уникальную локацию в Карелии! Это атмосферное пространство на берегу озера Урозеро, где встречаются традиции и современность. Здесь соседствуют аутентичная карельская изба и стильный дизайнерский дом-амбар, вдохновлённый культурой края. Мы собрали всё лучшее, за чем гости едут в Карелию, в одном Дворе: лес и озеро, деревянную архитектуру, ремёсла, вкусы и семейные истории. Это не музей, а живой дом, в котором гости становятся участниками традиции: видят карельский двор, танцуют в народных костюмах, создают оберег своими руками, пробуют выпечку по старинным рецептам и слушают легенды от людей, для кого они сегодня — часть повседневной жизни. Важная информация:

Визит во Двор Халла возможен только при предварительном бронировании и оплате.