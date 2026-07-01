Добро пожаловать в Двор Халла — уникальную локацию в Карелии, где традиции встречаются с современностью на берегу озера Урозеро.
Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу карельской культуры, участвуя в мастер-классах, народных танцах и чаепитиях с домашней выпечкой. Это не просто музей, а живой дом, где вы станете частью карельских традиций и истории.
Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу карельской культуры, участвуя в мастер-классах, народных танцах и чаепитиях с домашней выпечкой. Это не просто музей, а живой дом, где вы станете частью карельских традиций и истории.
Описание экскурсии
Двор Халла: традиции и современность на берегу озера Добро пожаловать во «Двор Халла» — новую уникальную локацию в Карелии! Это атмосферное пространство на берегу озера Урозеро, где встречаются традиции и современность. Здесь соседствуют аутентичная карельская изба и стильный дизайнерский дом-амбар, вдохновлённый культурой края. Мы собрали всё лучшее, за чем гости едут в Карелию, в одном Дворе: лес и озеро, деревянную архитектуру, ремёсла, вкусы и семейные истории. Это не музей, а живой дом, в котором гости становятся участниками традиции: видят карельский двор, танцуют в народных костюмах, создают оберег своими руками, пробуют выпечку по старинным рецептам и слушают легенды от людей, для кого они сегодня — часть повседневной жизни. Важная информация:
Визит во Двор Халла возможен только при предварительном бронировании и оплате.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Авторская экскурсионная программа
- Мастер-класс и материалы
- Чаепитие с традиционной выпечкой
Что не входит в цену
- Трансфер (по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: П. Чална, ул Кристальная, д. 242/243
Завершение: Поселок Чална, ул Кристальная, д. 242/243, координаты: 61.917287, 34.069339
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Визит во Двор Халла возможен только при предварительном бронировании и оплате
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Петрозаводска
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