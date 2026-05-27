Наш Двор — единственное в Карелии место, где вы ощутите себя на границе времён. Вас встретят аутентичные персонажи, с которыми вы погрузитесь в жизнь карельской деревни. Вы узнаете о традициях и обрядах, поучаствуете в играх и отгадаете загадки.
Выпьете чай с калитками, побываете в традиционной избе, полюбуетесь ремесленными работами… И даже отправите открытку в будущее!
Описание экскурсии
Мы собрали важные мотивы Карелии в одном Дворе: здесь природа пересекается с ремёслами и наследием. Это живое пространство, в котором гости становятся участниками традиции.
- Погружение в историю через фольклор и личные рассказы
- Мастер-класс по созданию оберега: каждый увозит сувенир, сделанный своими руками
- Народные танцы и фотографии в традиционных костюмах
- Чаепитие у камина с калитками по старинным рецептам
- Прогулка по лесу к озеру, где оживают духи карельских легенд
- Посещение сувенирной лавки и лесной почты
Организационные детали
- Мы находимся в 20–30 мин. езды от Петрозаводска, до места начала экскурсии вы добираете самостоятельно
- За доплату мы можем предоставить трансфер из Петрозаводска — детали уточняйте в переписке
- Проводим экскурсии для школьных и корпоративных групп, скорректируем программу по запросу
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 18 лет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пос. Чална
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Добро пожаловать в новую уникальную локацию в Карелии! Это атмосферное пространство на берегу озера, где встречаются традиции и современность. Здесь соседствуют аутентичная карельская изба и стильный дизайнерский дом-амбар, вдохновлённый культурой края. Двор — это место, где оживают ремёсла и северное гостеприимство, а каждый гость становится частью истории
