Вас ждет насыщенное двухдневное путешествие, в ходе которого сможете оценить красоту водопадов Ахинкоски и мраморного каньона в горном
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»
Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.
08:45 Встреча с гидом. Место встречи: г. Петрозаводск, ул. Еремеева, 1. Отправление на экскурсионную программу.
Отправляемся из Петрозаводска на комфортном автобусе. В пути предстоит провести около 3,5-4 часов.
09:00 Выезд из Петрозаводска.
12:00 Остановка у Креста скорби.
Наш путь проходит через Долину героев. В этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны 1939-1940 годов между СССР и Финляндией. Остановимся у монумента — Креста скорби, который посвящен этим событиям.
12:50 Посещение комплекса водопадов Ахинкоски.
Следующая остановка — водопады Ахинкоски (Рускеальские). Осмотрим место, где снимался легендарный советский фильм «А зори здесь тихие…», и сделаем фото. За дополнительную плату (500 руб. /взрослый, 400 руб. /дети, студенты, пенсионеры) можно прогуляться по эко-тропе с навесными мостиками над водопадами.
14:00 Пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1 час).
По прибытию в горный парк «Рускеала» нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места. Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге. Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию. Стены из бело-серого камня в обрамлении высоких елей контрастируют с ярко-бирюзовой водой.
15:00–17:00 Свободное время.
Шикарные виды, тропы, пещеры, развлечения — для туристов здесь есть всё. Летом за дополнительную плату можно посетить подземный маршрут, покататься на лодочках, полетать на zip-line, а также заняться дайвингом. На территории парка работает несколько кафе, где вы сможете пообедать в свободное время.
К 17:30 мы встретимся у автобуса и отправимся обратно в Петрозаводск.
Обратите внимание! Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, тарзанку (прыжок с веревкой), дайвинг, троллей (zip-line) покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка «Рускеала».
17:30 Отправление в Петрозаводск.
19:00 Техническая остановка.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Заселение в городской отель.
Гора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач
07:00–08:30 Завтрак. Сбор вещей и освобождение номеров.
08:45 Сбор группы на набережной Онежского озера у ротонды, ул. Еремеева, 1.
09:00 Выезд на программу.
10:00 Гора Сампо.
Первая точка нашей экскурсии – гора Сампо. Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро. Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.
11:00 Марциальные воды.
Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом. Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.
12:30 Палеовулкан вулкан Гирвас.
Далее движемся в сторону местечка Гирвас. Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и погуляем по давно застывшим потокам лавы – остаткам древнего вулкана. Если повезет, вы попадете на спуск водохранилища и увидите потрясающее зрелище – бурный водопад Гирвас.
13:45 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно);
14:45 Водопад Кивач.
Завершающая точка маршрута – водопад Кивач. В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы. Мы полюбуемся 11-метровым каскадом с нескольких смотровых площадок, а затем посетим дендрарий с образцами редких карельских растений и музей природы.
17:00–17:30 Прибытие в Петрозаводск.
К вечеру вернемся в Петрозаводск наполненные впечатлениями и гармонией карельской природы: скал, озер, лесов и водопадов.
17:30 Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Петрозаводска. Все отели одного класса с расположением в центре.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении:
- взрослый (одноместное размещение) – 31 700 руб.;
- взрослый (двухместное размещение) – 23 200 руб.;
- дети до 12 лет – 21 200 руб.
Ниже представлены возможные варианты размещения. Размещение будет зависеть от наличия свободных мест в указанных отелях.
Варианты проживания
Отель Cosmos Petrozavodsk 4
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.
В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
К посещению предлагаются следующие интересные места: Музыкальный театр Республики Карелия, Музей изобразительных искусств, Крестовоздвиженский собор, Краеведческий музей, Парк XXII съезда КПСС, Парк Голиковский. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,6 км, до железнодорожного вокзала Петрозаводск — 1,9 км.
Отель PITER INN 4
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню. Для гостей организовываются кулинарные мастер-классы, возможно как банкетное, так и фуршетное обслуживание.
Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Отель Саквояж впечатлений 4
Отель «Саквояж впечатлений» располагается в северо-восточной части Петрозаводска, вблизи от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе «Шведский стол».
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Отель Фрегат 4
Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов, которые отлично подойдут для организации как небольших, так и масштабных мероприятий.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Отель Карелия 4
Спа-отель «Карелия» 4* — это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Он располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2. Помимо проживания гостиница организовывает экскурсии и СПА-туры с расслабляющими программами. Для постояльцев отеля доступны бассейн, ресторан, сауна, парковка и другие услуги.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.
Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.
Отель Северная 4
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал. На нашем официальном сайте вы можете забронировать номер в отеле «Северная» в городе Петрозаводск по выгодным ценам.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в городском отеле
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Работа гида
- Входные билеты (горный парк Рускеала, гора Сампо, вулкан Гирвас, водопад Кивач)
- Обзорная экскурсия «Мраморный каньон» с гидом горного парка
- Питание, указанное в программе (завтрак во 2 день)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Прогулка по эко-тропе с навесными мостиками над водопадами: взрослые - 500 руб. /чел. дети, студенты, пенсионеры - 400 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.