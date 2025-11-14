1 день

Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

08:45 Встреча с гидом. Место встречи: г. Петрозаводск, ул. Еремеева, 1. Отправление на экскурсионную программу.

Отправляемся из Петрозаводска на комфортном автобусе. В пути предстоит провести около 3,5-4 часов.

09:00 Выезд из Петрозаводска.

12:00 Остановка у Креста скорби.

Наш путь проходит через Долину героев. В этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны 1939-1940 годов между СССР и Финляндией. Остановимся у монумента — Креста скорби, который посвящен этим событиям.

12:50 Посещение комплекса водопадов Ахинкоски.

Следующая остановка — водопады Ахинкоски (Рускеальские). Осмотрим место, где снимался легендарный советский фильм «А зори здесь тихие…», и сделаем фото. За дополнительную плату (500 руб. /взрослый, 400 руб. /дети, студенты, пенсионеры) можно прогуляться по эко-тропе с навесными мостиками над водопадами.

14:00 Пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1 час).

По прибытию в горный парк «Рускеала» нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места. Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге. Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию. Стены из бело-серого камня в обрамлении высоких елей контрастируют с ярко-бирюзовой водой.

15:00–17:00 Свободное время.

Шикарные виды, тропы, пещеры, развлечения — для туристов здесь есть всё. Летом за дополнительную плату можно посетить подземный маршрут, покататься на лодочках, полетать на zip-line, а также заняться дайвингом. На территории парка работает несколько кафе, где вы сможете пообедать в свободное время.

К 17:30 мы встретимся у автобуса и отправимся обратно в Петрозаводск.

Обратите внимание! Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, тарзанку (прыжок с веревкой), дайвинг, троллей (zip-line) покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка «Рускеала».

17:30 Отправление в Петрозаводск.

19:00 Техническая остановка.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Заселение в городской отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160