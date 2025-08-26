Мои заказы

Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дня

Вас ждёт незабываемое путешествие в Карелию, полное ярких впечатлений и приключений.

В ходе этой поездки вы сможете увидеть множество живописных мест: от густых лесов на юге, где можно найти красивый водопад
читать дальше

и добыть гранат, до каменных лабиринтов, островов и заливов Ладожских шхер.

Вы также сможете подняться на гору Воттоваара и насладиться её красотой и энергетикой, а также разгадать её тайны.

Кроме того, вы получите возможность посетить центральную часть Карелии и увидеть такие достопримечательности, как водопад Кивач, гора Сампо, древний вулкан Гирвас и курорт Марциальные воды.

5
2 отзыва
Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
15
мая22
мая29
мая5
июн12
июн19
июн26
июн

Программа тура по дням

1 день

Водопад Юканкоски и месторождение граната. Ладожские шхеры

08:00 Встреча с группой на ж/д вокзале и завтрак в кафе.

08:30 Выезд на автобусе в Северное Приладожье. В пути – 3 часа.

11:00 Прибытие на парковку, трансфер на грузовике «Урал» к водопаду Юканкоски.

11:30 Экскурсия на водопаде: осмотр 17-метрового мощного водопада, прогулка по тропам.

Чаепитие с чаем на карельских травах.

13:00 Прогулка к месторождению гранатов альмадинов. Добыча сувениров-образцов полудрагоценного камня с помощью кирки.

14:00 Переезд в Сортавалу.

Трассовая экскурсия.

15:00 Обед в кафе в г. Сортавала.

16:00 Прогулка на катерах по Ладожским шхерам – уникальной экосистеме из каменных островов, скал и заливов.

Высадка на один из островов.

18:00 Обратная дорога в Петрозаводск на автобусе.

22:00 Прибытие в Петрозаводск и размещение в гостинице.

Водопад Юканкоски и месторождение граната. Ладожские шхерыВодопад Юканкоски и месторождение граната. Ладожские шхерыВодопад Юканкоски и месторождение граната. Ладожские шхерыВодопад Юканкоски и месторождение граната. Ладожские шхеры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Гора Воттоваара

07:00 Выезд на север Карелии в Муезерский район. В пути – 4 часа 20 минут.

По дороге завтрак – ланч-бокс.

12:00 Прибытие в поселок Гимолы.

Обед у местной жительницы.

12:30 Переезд к подножью горы Воттоваара по бездорожью на автомобиле УАЗ.

13:20 Пешая прогулка по горе с гидом-проводником: сейды, лабиринты, каменный колодец, изогнутые деревья, озеро и скальный амфитеатр.

18:30 Спуск с горы и переезд в п. Гимолы.

19:30 Ужин у местной жительницы.

20:00 Обратная дорога в Петрозаводск на автобусе.

Гора ВоттоваараГора ВоттоваараГора ВоттоваараГора ВоттоваараГора ВоттоваараГора ВоттоваараГора ВоттоваараГора ВоттоваараГора Воттоваара
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление на экскурсию по Золотому кольцу Карелии – достопримечательностям вблизи Петрозаводска:

  • Гора Сампо – туристический комплекс с арт-объектами и красивым видом на лес и озеро Кончозеро с вершины.
  • Марциальные воды – первый российский курорт, открытый Петром I. На территории три скважины с целебной водой с высоким содержанием железа.
  • Палеовулкан Гирвас – застывшие потоки лавы на месте древнего жерла и живописная природа вокруг. Недаром здесь снималось множество кинокартин.

14:45-16:15 Поездка в заповедник «Кивач» и знакомство с одноименным водопадом, являющимся символом Карелии.

17:30 Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Завершение программы.

Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • при двухместном размещении — 48 800 руб.;
  • при одноместном размещении — 54 800 руб.;
  • при размещении на доп. месте при двухместном размещении —44 800 руб.

Скидка для пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов всех групп – 800 руб. /чел.

Информация по размещению в Петрозаводске.

Размещение в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Прионежский»

2 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Онежский замок»

2 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Саквояж»

2 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Cosmos»

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Бутик-отель 13 стульев»

2 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Отель «Бутик-отель 13 стульев»Отель «Бутик-отель 13 стульев»Отель «Бутик-отель 13 стульев»Отель «Бутик-отель 13 стульев»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Питер Инн»

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Петра»

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин, чаепитие)
  • Работа экскурсовода, проводника
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Трансфер на автомобиле УАЗ
  • Трансфер на грузовике Урал
  • Катание на катере по Ладожским шхерам
  • Снаряжение (кирки) для самостоятельной добычи гранатов-альмадинов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки на тур?

Скидка для пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов всех групп – 800 руб. /чел.

Можно ли в тур с собакой?

Участие с собакой возможно, только если питомец будет в переноске.
Что касается гостиниц, то они берут депозит за проживание животного (5-15 тыс. руб. в зависимости от отеля).
Если вы планируете поехать в тур с питомцем, то этот момент нужно обязательно сообщить, потому что не все отели дог-френдли.

Можно ли в тур с детьми?

К участию в программе допускаются дети с 10 лет. Скидка детям не предоставляется.

Что важно знать перед посещением горы Воттоваара?

Экскурсия довольно сложная физически: длинная, местами сильно разбитая дорога, а также пеший подъем в гору.

Отправляйтесь на гору в удобной спортивной обуви – треккинговые ботинки или кроссовки. Советуем взять запасную обувь, которую вы переоденете после горы. Не лишними будут куртка или ветровка.

Рекомендуем захватить репеллент, на горе могут быть комары.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
Людмила
26 авг 2025
Тур достаточно динамичный. Постоянно в движении. Море впечатлений.
Тур достаточно динамичный. Постоянно в движении. Море впечатлений.
Ю
Юлия
22 авг 2025
Добрый вечер! Все прошло просто прекрасно! Впечатления от Карелии остались волшебные! С туром проблем тоже не возникало, сообщение с информацией приходили заранее, все происходило вовремя. Огромное спасибо за прекрасный отпуск

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги
На машине
На катере
2 дня
-
10%
1 отзыв
Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги
Прокатиться на катере меж островов, погулять по Петрозаводску и полюбоваться панорамой с горы
Начало: Петрозаводск, 9:00
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
39 150 ₽43 500 ₽ за человека
Очарование осенней Карелии
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Очарование осенней Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
от 30 900 ₽ за человека
В Карелию с посещением горы Сампо и вулкана Гирвас. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
4 дня
3 отзыва
В Карелию с посещением горы Сампо и вулкана Гирвас. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
10 апр в 10:00
17 апр в 10:00
от 37 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска