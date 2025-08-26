Вас ждёт незабываемое путешествие в Карелию, полное ярких впечатлений и приключений.В ходе этой поездки вы сможете увидеть множество живописных мест: от густых лесов на юге, где можно найти красивый водопад

и добыть гранат, до каменных лабиринтов, островов и заливов Ладожских шхер. Вы также сможете подняться на гору Воттоваара и насладиться её красотой и энергетикой, а также разгадать её тайны. Кроме того, вы получите возможность посетить центральную часть Карелии и увидеть такие достопримечательности, как водопад Кивач, гора Сампо, древний вулкан Гирвас и курорт Марциальные воды.

14:45-16:15 Поездка в заповедник «Кивач» и знакомство с одноименным водопадом, являющимся символом Карелии.

09:00 Отправление на экскурсию по Золотому кольцу Карелии – достопримечательностям вблизи Петрозаводска:

20:00 Обратная дорога в Петрозаводск на автобусе.

18:30 Спуск с горы и переезд в п. Гимолы.

13:20 Пешая прогулка по горе с гидом-проводником : сейды, лабиринты, каменный колодец, изогнутые деревья, озеро и скальный амфитеатр.

12:30 Переезд к подножью горы Воттоваара по бездорожью на автомобиле УАЗ.

07:00 Выезд на север Карелии в Муезерский район. В пути – 4 часа 20 минут.

22:00 Прибытие в Петрозаводск и размещение в гостинице.

18:00 Обратная дорога в Петрозаводск на автобусе.

Высадка на один из островов.

16:00 Прогулка на катерах по Ладожским шхерам – уникальной экосистеме из каменных островов, скал и заливов.

15:00 Обед в кафе в г. Сортавала.

13:00 Прогулка к месторождению гранатов альмадинов. Добыча сувениров-образцов полудрагоценного камня с помощью кирки.

Чаепитие с чаем на карельских травах.

11:30 Экскурсия на водопаде: осмотр 17-метрового мощного водопада, прогулка по тропам.

11:00 Прибытие на парковку, трансфер на грузовике «Урал» к водопаду Юканкоски.

08:30 Выезд на автобусе в Северное Приладожье. В пути – 3 часа.

08:00 Встреча с группой на ж/д вокзале и завтрак в кафе.

Проживание

Тур предусматривает размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

при двухместном размещении — 48 800 руб.;

при одноместном размещении — 54 800 руб.;

при размещении на доп. месте при двухместном размещении —44 800 руб.

Скидка для пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов всех групп – 800 руб. /чел.

Информация по размещению в Петрозаводске.

Размещение в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.