Два дня в Карелии. Рускеала и Кижи

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Карелии — краю живописной природы и богатой истории.

Всего за два дня вы увидите знаковые природные и культурные жемчужины региона — от грандиозного горного парка Рускеала до легендарного острова Кижи. Вас ждёт комфортный транспорт, захватывающие истории и удивительная атмосфера северного региона. Возможно проведение тура в любой день и для любого количества участников по запросу.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

08:45 Встреча с гидом. Место встречи: г. Петрозаводск, ул. Еремеева, 1. Отправление на экскурсионную программу.

Отправляемся из Петрозаводска на комфортном автобусе с кондиционером и откидывающимися сидениями. В пути предстоит провести около 3,5-4 часов.

09:00 Выезд из Петрозаводска.

12:00 Остановка у Креста скорби.

Наш путь проходит через Долину героев. В этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны 1939-1940 годов между СССР и Финляндией. Остановимся у монумента — Креста скорби, который посвящен этим событиям.

12:50 Посещение комплекса водопадов Ахинкоски.

Следующая остановка — водопады Ахинкоски (Рускеальские). Осмотрим место, где снимался легендарный советский фильм «А зори здесь тихие…», и сделаем фото. За дополнительную плату (500 руб. /взрослый, 400 руб. /дети, студенты, пенсионеры) можно прогуляться по эко-тропе с навесными мостиками над водопадами.

14:00 Пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1 час).

По прибытию в горный парк «Рускеала» нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места. Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге. Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию. Стены из бело-серого камня в обрамлении высоких елей контрастируют с ярко-бирюзовой водой.

15:00–17:00 Свободное время.

Шикарные виды, тропы, пещеры, развлечения — для туристов здесь есть всё. Летом за дополнительную плату можно посетить подземный маршрут, покататься на лодочках, полетать на zip-line, а также заняться дайвингом. На территории парка работает несколько кафе, где вы сможете пообедать в свободное время.

К 17:30 мы встретимся у автобуса и отправимся обратно в Петрозаводск.

Обратите внимание! Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, тарзанку (прыжок с веревкой), дайвинг, троллей (zip-line) покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка «Рускеала».

17:30 Отправление в Петрозаводск.

19:00 Техническая остановка.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Заселение в городской отель.

2 день

Кижи. Завершение программы

07:00–08:30. Завтрак. Сбор вещей и освобождение номеров.

Посадка на комету происходит на Речном вокзале г. Петрозаводска по адресу: ул. К. Маркса, д. 1. Важно прибыть за 20–30 мин до отправления. Сбор группы – у памятника Петру I. Посадка на судно открывается за 15 минут до отправления.

Время отправления кометы варьируется от 08:30 до 12:30 в зависимости от наличия свободных мест, согласовывается после поступления предоплаты за тур.

На «Метеоре», быстроходном судне на подводных крыльях, пройдем 60 км по Онежскому озеру. В пути – 1 час 30 минут.

На острове мы проведем 4 часа, в них включено свободное время для прогулок и дополнительных экскурсий, но сначала отправимся на обзорную экскурсию по острову. Начнем с внешнего осмотра Кижского ансамбля и величественной 22-главой церкви Преображения Господня. Именно она является символом острова.

Помимо знаменитого архитектурного ансамбля, на острове представлены крестьянские дома и хозяйственные постройки. Зайдем в один из таких домов, чтобы поближе познакомиться с традиционным бытом заонежских крестьян, рассмотреть интерьеры и послушать о национальных обычаях карел.

В домах и на территории острова можно встретить интерактивные сценки — сотрудники музея, одетые в костюмы, вышивающие, изготавливающие детали для куполов, косящие траву с помощью старинных орудий труда.

После экскурсии у вас останется свободное время. Вы можете посетить дополнительные экскурсии: зайти в Преображенскую церковь, погрузиться в тему судостроительства, побывать в кузнице и изготовить сувенир. Или отправляйтесь дальше осматривать остров пешком или на велосипеде, который можно взять в аренду.

Дополнительные экскурсии и программы на о. Кижи (за отдельную плату):

  • посещение Церкви Преображения Господня — осмотр уникального убранства
    жемчужины деревянного зодчества;
  • посещение Дома Щепина — демонстрация женских ремесел;
  • посещение Дома Яковлева — знакомство с карельскими традициями;
  • посещение Дома Сергеева в Кижской гавани — погружение в тему судостроительства и
    демонстрация «шитья» лодки-кижанки;
  • посещение кузницы в Кижской гавани — изготовление сувенира своими руками вместе с кижским кузнецом;
  • подъем на шатровую колокольню Кижского погоста, главную кижскую звонницу, и осмотр острова с высоты «птичьего полета»;
  • осмотр часов Архангела Михаила – уникального «неба» старинной церкви.

Ко времени отъезда встречаемся на пристани и садимся на «метеор», который отвезет нас обратно в Петрозаводск.

Прибытие в г. Петрозаводск.

17:30 Завершение программы в Петрозаводске.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Петрозаводска. Все отели одного класса с расположением в центре.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении:

  • взрослый (одноместное размещение) – 36 400 руб.;
  • взрослый (двухместное размещение) – 27 500 руб.;
  • дети до 12 лет – 24 500 руб.

Ниже представлены возможные варианты размещения. Размещение будет зависеть от наличия свободных мест в указанных отелях.

Варианты проживания

Отель Cosmos Petrozavodsk 4

1 ночь

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.

В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

К посещению предлагаются следующие интересные места: Музыкальный театр Республики Карелия, Музей изобразительных искусств, Крестовоздвиженский собор, Краеведческий музей, Парк XXII съезда КПСС, Парк Голиковский. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,6 км, до железнодорожного вокзала Петрозаводск — 1,9 км.

Отель PITER INN 4

1 ночь

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню. Для гостей организовываются кулинарные мастер-классы, возможно как банкетное, так и фуршетное обслуживание.

Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.

Отель Саквояж впечатлений 4

1 ночь

Отель «Саквояж впечатлений» располагается в северо-восточной части Петрозаводска, вблизи от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе «Шведский стол».

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

Отель Фрегат 4

1 ночь

Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов, которые отлично подойдут для организации как небольших, так и масштабных мероприятий.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Отель Карелия 4

1 ночь

Спа-отель «Карелия» 4* — это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Он располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2. Помимо проживания гостиница организовывает экскурсии и СПА-туры с расслабляющими программами. Для постояльцев отеля доступны бассейн, ресторан, сауна, парковка и другие услуги.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.

Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.

Отель Северная 4

1 ночь

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал. На нашем официальном сайте вы можете забронировать номер в отеле «Северная» в городе Петрозаводск по выгодным ценам.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в городском отеле
  • Проезд на метеоре Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
  • Входной билет на о. Кижи
  • Обзорная программа на острове Кижи
  • Работа гида
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Обзорная экскурсия «Мраморный каньон» с гидом горного парка
  • Питание, указанное в программе (завтрак во 2 день)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Прогулка по эко-тропе с навесными мостиками над водопадами: взрослые - 500 руб. /чел. дети, студенты, пенсионеры - 400 руб. /чел
  • Взрослые - 500 руб. /чел
  • Дети, студенты, пенсионеры - 400 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что важно знать перед отправлением в тур?

Возможно изменение очередности мероприятий программы.
В связи с погодными условиями могут быть перенесены рейсы, вас обязательно об этом уведомят.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
