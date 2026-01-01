Программа тура по дням
Прибытие в Сортавалу. Обзорная экскурсия по городу. Минерал-Центр. Подъём на гору Паасо
08:19 Прибытие в Сортавалу поездом № 160 В.
Встреча группы на ж/д вокзале Сортавала.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу.
Сортавала – это неофициальная столица Северного Приладожья. Город, который за свою историю был под властью Швеции, Финляндии и России. В этом камерном городе, на берегу Ладожского озера, можно увидеть стык культур.
Сортавала удивит вас архитектурой северного модерна, сохранилась множество зданий, спроектированных выдающимися финскими архитекторами. Нарядные, но строгие деревянные дома в стиле провинциальной Финляндии не смогут вас оставить равнодушными.
Вы перенесетесь на столетие назад и взглянете на город как энциклопедию финской архитектуры. Узнаете о выдающихся деталях прошлого, чья судьба была связана с Сортавалой – Николай Рерих, Кронид Гоголев, Густав Винтер.
Посещение Минерального центра.
Минерал центр – арт-пространство, которое расширяет понятие «музей» и предлагает жителям и гостям Карелии погрузиться в мир минералов в разных форматах и красках.
В программу посещения Музея Минералов входит экскурсия по экспозиции с минералами Приладожья, осмотр картин карельских художников, посещение единственной в Приладожье Шунгитовой пещеры и дегустация карельского иван-чая, настоянного на шунгитовой воде. На память можно приобрести эксклюзивные сувениры.
Подъём на гору Паасо.
Ландшафтный театр «Гора Паасо» состоит из двух составляющих: первое – историческая тропа, оборудованная деревянным настилом-лестницей, состоящей из 365 ступеней, ровно по числу дней в году. Протяженность маршрута чуть более одного километра в обе стороны. На маршруте оборудованы обзорные площадки, а в вечернее время работает художественная подсветка.
Второе – на вершине горы Паасонвуори располагается археологический памятник «Городище Паасо». Археологические раскопки на городище завершены, и сейчас это прекрасная видовая площадка, откуда с высоты 79 метров открывается вид на красоты Карелии.
На вершине горы имеется несколько деревянных скамеек, где можно присесть, отдохнуть и насладиться видом.
Обед.
Размещение в гостинице после 15:00, отдых.
За дополнительную плату мы предлагаем:
Экскурсия на крытом катере по Национальному парку «Ладожские шхеры» с высадкой на острове (продолжительность 2 часа).
Отправка на экскурсию по Национальному парку «Ладожские шхеры» с высадкой на острове Хонкасало. Ладожские шхеры — национальный парк, расположенный на северном и северо-западном побережье Ладожского озера в Карелии. Здесь насчитывается около 650-ти скалистых островов и обрывистых скал, а также изрезанного временем и стихией побережья самого озера на протяжении 250 км.
Скалистые острова на Ладоге сформировались миллионы лет назад и получились уникальными. Редких животных и растений в этом районе больше, чем в любом другом месте республики.
Остров Хонкасало — один из самых живописных островов ладожских шхер, на нем находится гора Вахтимяки.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, оплата за посещение национального парка «Ладожские шхеры».
Остановка у водопада Ахинкоски. Горный парк Рускеала
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсию в горный парк Рускеала.
По дороге остановка у водопада Ахинкоски. Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое, закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
Экскурсия по мраморному каньону. В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Волшебные озёра с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
Свободное время в горном парке.
Возможность самостоятельного обеда, катания на тролле (доп. плата), посещение экскурсии «Подземная Рускеала» (доп. плата), посещение музея горного дела (доп. плата) и др. аттракционов горного парка.
17:00 По желанию отправление на «Рускеальском экспрессе» из горного парка «Рускеала».
«Рускеальский экспресс» – это ежедневный туристический ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала – Горный парк «Рускеала» – Сортавала. Поезд состоит из пяти вагонов, включая вагон-ресторан. Интерьер вагонов выполнен в стилистике императорских поездов начала 20 века.
В составе ретро поезда «Рускеальский экспресс» курсируют общие вагоны с местами для сидения, вагон-ресторан и вагон с купе повышенной комфортности. Вагоны оборудованы кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами.
Билеты приобретаются самостоятельно на сайте РЖД, поезд № 922Ч.
Трансфер в Сортавалу.
Встреча на ж/д вокзале прибывающих из горного парка на «Рускеальском экспрессе».
Трансфер в гостиницу.
Отправление на остров Валаам. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Багаж сдаётся в камеру хранения отеля.
Трансфер на причал города Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора и Успенской церкви.
Центральная усадьба Валаамского монастыря — это историческое сердце острова Валаам. Здесь вы сможете погрузиться в богатую историю и духовную атмосферу этого удивительного места.
Экскурсия начинается с посещения Спасо-Преображенского собора — главного храма монастыря. Вы увидите величественные стены и башни, которые возвышаются над островом, и узнаете о богатой истории этого места.
Далее вы отправитесь на прогулку по территории монастыря, где сможете насладиться красотой природы и архитектурой. Вы увидите старинные здания, построенные в разные века, и узнаете об их истории.
Обед в монастырской трапезной.
Экскурсия «Новый Иерусалим». Центром «Нового Иерусалима» является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г.
В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.
Обратите внимание! Экскурсия «Новый Иерусалим» может быть заменена на экскурсию «Никольский скит».
Возвращение в Сортавалу.
Трансфер в г. Петрозаводск (260 км.)
Позднее прибытие в Петрозаводск.
Заселение в гостиницу, отдых.
Экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску «Очарование губернского города».
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад, посетите квартал исторической застройки г. Петрозаводска.
Переход на быстроходном судне «Комета» на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.).
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».
Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира.
Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Деревня Киндасово. Загородный туристический комплекс. Мастер-класс по приготовлению калиток
Завтрак в гостинице.
Отправление на загородную интерактивную экскурсию в национальную карельскую деревню Киндасово.
В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный киндасовский юмор. Приехав туда, вы попадете в сказку! Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом.
Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами. Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
Переезд в загородный туристический комплекс на берегу реки Шуя.
Обед в этническом чуме у очага в сосновом бору.
Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток. Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.
Чаепитие с собственноручно приготовленными калитками.
Возвращение в Петрозаводск к 18:00.
Отъезд в Москву на поезде № 017 А.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Сортавалы и Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
1. В гостинице «Ладога» 2*:
- 68 500 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере;
- 75 600 руб. /чел. – для взрослого при одноместном размещении;
- 63 100 руб. /чел. – для взрослого при трехместном размещении на основном месте в трехместном номере.
2. В гостинице «Ласточкино гнездо» без звёзд:
- 68 700 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере;
- 85 500 руб. /чел. – для взрослого при одноместном размещении;
- 57 900 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере «Комфорт» на доп. месте.
3. В гостинице «Родина» 4*:
- 74 300 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере;
- 92 800 руб. /чел. – для взрослого при одноместном размещении;
- 60 400 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере на доп. месте.
4. В гостинице «Валоранта» без звезд:
- 73 500 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере;
- 90 800 руб. /чел. – для взрослого при одноместном размещении.
Скидки детям:
- До 12 лет включительно – 7800 руб. /чел.;
- До 13-17 лет включительно – 4100 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Ладога»
«Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.
Для размещения подготовлены уютные и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Гостиница «Ласточкино гнездо»
Гостиница «Ласточкино гнездо» находится в городе Сортавала, в старинном особняке, памятнике архитектурного наследия Финской губернии.
К размещению представлены номера разной вместимости и уровня комфорта. Среди удобств — быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор, хорошая звукоизоляция и ванная комната с косметическими средствами, феном и комплектом полотенец.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. Гости могут перекусить в кафе «Калевала» — в 0,3 км или в кафе «Дорожное» — в 0,7 км.
Гостиница «Родина»
«Родина» — гостиница в городе Сортавала, которая имеет удачное месторасположение и предлагает первоклассный сервис. Среди услуг ежедневная уборка, прачечная, парковка для автомобилей и Wi-Fi.
Гостиница включает в себя 25 номеров в стильном дизайне. Для проживания установлен ЖК-телевизор, кондиционер, холодильник. В собственной ванной комнате душевая кабина, а также халаты и косметические средства.
В собственном ресторане подаётся широкий ассортимент блюд. Можно заказать доставку еды и напитков в номер.
Гостиница «Валоранта»
Отель VALORANTA расположен на берегу Ладожского озера, в исторической части города Сортавала — там, где когда-то находился оживлённый порт Северного Приладожья.
VALORANTA — место, где можно почувствовать спокойствие северной природы и силу Ладожского озера.
На территории VALORANTA вы можете посетить ресторан «ВОЛНА», находящийся в этом же здании.
Гостиница «Piter Inn»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
- Входные билеты на объекты показа
- Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе
- Работа гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Ж/д билет до Сортавалы и обратно из Петрозаводска
- Питание, не включённое в программу тура
- Экскурсия по Ладожским шхерам
- Билет на «Рускеальский экспресс»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для посещения загородных экскурсий необходимо иметь удобную обувь и одежду.
Что нужно знать про организацию завтраков?
- Гостиница «Родина» — завтрак по системе «шведский стол» в ресторане гостиницы.
- Гостиница «Валоранта» — завтрак по системе «шведский стол» в ресторане гостиницы.
- Гостиница «Ладога» — комплексный континентальный завтрак в кафе гостиницы.
- Гостиница «Ласточкино гнездо» не имеет собственного ресторана. Блюда доставляются из кафе в ланч-боксах и приносятся в номера к 08:00. На месте гостям предлагается выбрать один из двух вариантов: вариант 1: омлет + сосиски + овощи; вариант 2: два сырника + два блинчика с мясом + сметана. Дополнительно в номерах гостиницы «Ласточкино гнездо» предусмотрена чайная станция: чайник, пакетики чая, сахар, вода (1,5 л). Запас позиций пополняется ежедневно.
Входят ли билеты на поезд или самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что нужно знать про гостиницы?
1. Гостиница «Родина» 4*.
Гостиница «Родина» имеет свою историю. Здание, в котором располагается гостиница, в разные годы служило на благо города. Когда-то давно в нем располагалась школа, из этих дверей вышла половина выпускников города, затем в здании был единственный родильный дом в районе, не зря в самом названии отеля скрыта история здания, в котором появились на свет его основатели и многие из тех, кто дал ему вторую жизнь.
Номера в отеле оборудованы для комфортного проживания. В вашем распоряжении будет телевизор, холодильник и кондиционер. В номере также предусмотрены удобные тапочки и фен для вашего удобства. Для вашего удобства в номере есть чайник и посуда для приготовления чая или кофе. Вы сможете насладиться чашечкой любимого напитка, не выходя из номера. Также в номере есть утюг, который может пригодиться для приведения одежды в порядок.
У вас будет доступ к Wi-Fi как в номере, так и на всей территории отеля, причём доступ в интернет бесплатный. Вы сможете оставаться на связи или работать в комфортной обстановке. Уборка номера производится ежедневно, чтобы поддерживать чистоту и порядок. В вашем номере будет чисто и уютно. Кроме того, в номерах есть вентилятор, что может быть особенно полезно в тёплое время года. Санузел в номере обеспечит вам все удобства для личной гигиены.
В номере также есть красивый вид из окна, который позволит вам насладиться окружающей обстановкой. Номера в отеле также оснащены звукоизоляцией, чтобы обеспечить спокойный отдых. Вы можете воспользоваться услугой доставки еды в номер и наслаждаться завтраком в уютной обстановке.
Номер «стандарт» (двухместный номер с раздельными кроватями).
- Оснащение номера и мебель:
- Площадь 14 кв. м.
- Кондиционирование/система климат-контроля.
- Обогреватель.
- Телефон.
- Шкаф/гардероб.
- Ванная комната:
- Собственный санузел.
- Халаты.
- Тапочки.
- Туалетно-косметические принадлежности.
- Душ.
- Фен.
- Кухня:
- Холодильник.
- Кофе/чай.
- Чайник.
- Электроника и развлечения:
- Телевизор.
- Кабельное ТВ.
- Wi-F.
- Услуги:
- Хранение багажа.
2. Гостиница «Ласточкино гнездо» Без звезд.
Здание отеля «Ласточкино гнездо» представляет собой старинный финский особняк, возведенный в 1929 году и признанный памятником архитектурного наследия Финской губернии. Расположен в самом центре г. Сортавала. Отель находится в 7 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Всё необходимое в номере.
Мягкие удобные кровати, белоснежное постельное белье и полотенца, чайный набор в каждом номере, средства личной гигиены. Обслуживание номеров. В отеле можно заказать завтрак, который доставят в номер в аккуратных ланч-боксах. Каждая деталь интерьера и экстерьера отеля продумана с целью обеспечения максимального комфорта и удовлетворения потребностей гостей.
Администрация стремится создать условия, при которых каждый посетитель будет ощущать себя более комфортно и расслабленно, чем в домашней обстановке, что является ключевой целью отдыха.
Номер «стандарт». Комфортабельный, просторный и современный номер. Спальные места на выбор: две удобные одноместные кровати или одна просторная двуспальная. В номере есть все необходимые удобства для приятного и беззаботного отдыха.
3. Гостиница «Ладога» 2* находится в Карелии в городе Сортавала на берегу Ладожского озера. Историческое здание спроектировано в стиле функционализма финским архитектором Элси Борг.
На 4 этажах располагаются уютные одноместные, двухместные и трехместные номера. Для гостей доступны вкусные завтраки, обеды и ужины с блюдами карельской кухни, банкетный зал, а также парикмахерская и массажный кабинет. В отеле есть бесплатный Wi-Fi.
Двухместный номер «Стандарт». Функциональный номер с двумя раздельными кроватями и собственной ванной комнатой. Две кровати, необходимая мебель для комфортного проживания. Душевая, туалет. В ванной комнате тёплый пол. ЖК-ТВ, более 20 каналов. Телефон с местной связью.
Одноместный номер «Стандарт». Небольшой уютный номер для одного гостя с собственной ванной комнатой. Одна кровать, необходимая мебель для комфортного проживания. Душевая, туалет. В ванной комнате тёплый пол. ЖК-ТВ, более 20 каналов. Телефон с местной связью.
4. Гостиница «Валоранта». Современный отель «VALORANTA» в городе Сортавала расположен на берегу залива Ладожского озера в пешей доступности от исторического центра города. Из большинства номеров открывается великолепный вид на залив. В отеле 55 номеров разных категорий — от стандартных до люксов. В ресторане «Волна» подают завтраки в формате «шведский стол».
Стандартный номер: однокомнатный номер с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями, санузел с душевой кабиной, максимальное размещение — 2 чел.
В номерах предоставляются: фен, полотенца, шампунь, гель. Кулер и утюг общий на каждом этаже.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. При штормовой погоде и неблагоприятных погодных условиях могут быть отменены поездки на острова Кижи, Валаам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.