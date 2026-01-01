1 день

Прибытие в Сортавалу. Обзорная экскурсия по городу. Минерал-Центр. Подъём на гору Паасо

08:19 Прибытие в Сортавалу поездом № 160 В.

Встреча группы на ж/д вокзале Сортавала.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу.

Сортавала – это неофициальная столица Северного Приладожья. Город, который за свою историю был под властью Швеции, Финляндии и России. В этом камерном городе, на берегу Ладожского озера, можно увидеть стык культур.

Сортавала удивит вас архитектурой северного модерна, сохранилась множество зданий, спроектированных выдающимися финскими архитекторами. Нарядные, но строгие деревянные дома в стиле провинциальной Финляндии не смогут вас оставить равнодушными.

Вы перенесетесь на столетие назад и взглянете на город как энциклопедию финской архитектуры. Узнаете о выдающихся деталях прошлого, чья судьба была связана с Сортавалой – Николай Рерих, Кронид Гоголев, Густав Винтер.

Посещение Минерального центра.

Минерал центр – арт-пространство, которое расширяет понятие «музей» и предлагает жителям и гостям Карелии погрузиться в мир минералов в разных форматах и красках.

В программу посещения Музея Минералов входит экскурсия по экспозиции с минералами Приладожья, осмотр картин карельских художников, посещение единственной в Приладожье Шунгитовой пещеры и дегустация карельского иван-чая, настоянного на шунгитовой воде. На память можно приобрести эксклюзивные сувениры.

Подъём на гору Паасо.

Ландшафтный театр «Гора Паасо» состоит из двух составляющих: первое – историческая тропа, оборудованная деревянным настилом-лестницей, состоящей из 365 ступеней, ровно по числу дней в году. Протяженность маршрута чуть более одного километра в обе стороны. На маршруте оборудованы обзорные площадки, а в вечернее время работает художественная подсветка.

Второе – на вершине горы Паасонвуори располагается археологический памятник «Городище Паасо». Археологические раскопки на городище завершены, и сейчас это прекрасная видовая площадка, откуда с высоты 79 метров открывается вид на красоты Карелии.

На вершине горы имеется несколько деревянных скамеек, где можно присесть, отдохнуть и насладиться видом.

Обед.

Размещение в гостинице после 15:00, отдых.

За дополнительную плату мы предлагаем:

Экскурсия на крытом катере по Национальному парку «Ладожские шхеры» с высадкой на острове (продолжительность 2 часа).

Отправка на экскурсию по Национальному парку «Ладожские шхеры» с высадкой на острове Хонкасало. Ладожские шхеры — национальный парк, расположенный на северном и северо-западном побережье Ладожского озера в Карелии. Здесь насчитывается около 650-ти скалистых островов и обрывистых скал, а также изрезанного временем и стихией побережья самого озера на протяжении 250 км.

Скалистые острова на Ладоге сформировались миллионы лет назад и получились уникальными. Редких животных и растений в этом районе больше, чем в любом другом месте республики.

Остров Хонкасало — один из самых живописных островов ладожских шхер, на нем находится гора Вахтимяки.

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, оплата за посещение национального парка «Ладожские шхеры».

