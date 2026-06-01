1 день

Встреча на ж/д станции Лоухи, переезд в нацпарк

Встреча на ж/д вокзале станции Лоухи в 13:30.

Здесь садимся в трансфер, который отвезет нас к национальному парку Паанаярви. Вас ждет незабываемое путешествие по знаменитым карельским дорогам.

Время в пути 3-5 часов, зависит от состояния дорог. По пути заезжаем в визит-центр национального парка для оформления пропусков.

Вот он, «Паанаярви», во всей красе — единственный российский парк, входящий в международную систему «PAN parks».

Ради сохранения уникальной природы уже более 70 лет здесь не ведется никакой хозяйственной деятельности, а количество посетителей строго регламентируется.

Всю красоту мест, в которых мы оказались, можно будет в полной мере оценить завтра. Но уже сегодня вы можете почувствовать, какой здесь вкусный воздух!

Добираемся до нашей первой стоянки, разбиваем лагерь, готовим ужин, знакомимся.

3-5 часов едем.

Связь ловит только до въезда в парк.

Ужин в лагере.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160