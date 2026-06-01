Здесь можно увидеть природу в её первозданном великолепии: чистый воздух, густые леса, горы, с которых открываются невероятные виды на парк, острые скалы, бурные
Программа тура по дням
Встреча на ж/д станции Лоухи, переезд в нацпарк
Встреча на ж/д вокзале станции Лоухи в 13:30.
Здесь садимся в трансфер, который отвезет нас к национальному парку Паанаярви. Вас ждет незабываемое путешествие по знаменитым карельским дорогам.
Время в пути 3-5 часов, зависит от состояния дорог. По пути заезжаем в визит-центр национального парка для оформления пропусков.
Вот он, «Паанаярви», во всей красе — единственный российский парк, входящий в международную систему «PAN parks».
Ради сохранения уникальной природы уже более 70 лет здесь не ведется никакой хозяйственной деятельности, а количество посетителей строго регламентируется.
Всю красоту мест, в которых мы оказались, можно будет в полной мере оценить завтра. Но уже сегодня вы можете почувствовать, какой здесь вкусный воздух!
Добираемся до нашей первой стоянки, разбиваем лагерь, готовим ужин, знакомимся.
- 3-5 часов едем.
- Связь ловит только до въезда в парк.
- Ужин в лагере.
Восхождение на гору Кивакка
«Паанаярви» имеет огромную территорию — более 104 тыс. га, чтобы побывать в самых интересных локациях парка за одну поездку, без машины не обойтись!
Автобус отвезет нас к тропе, которая ведет на гору Кивакка — еще одна большая местная достопримечательность. Мы отправимся по экотропе на самую вершину. Это вторая по высоте гора в парке — 499,5 м.
На Кивакке находится самое большое количество скоплений сейдов — вот почему эта гора не менее популярна, чем Нуорунен.
«Кивакка» с саамского переводится как «Голова старухи». Такое название вершина получила в честь огромного сейда на ее склоне, напоминающего голову старухи.
На вершине располагаются мелкие озёра, образовавшиеся в тектонических разломах. Они привлекают гидробиологов и ихтиологов со всего мира и являются интересным объектом для изучения.
Возвращаемся к автобусу и переезжаем обратно на нашу стоянку Вартиолампи.
Все желающие вечером отправятся в лесную баньку, из которой можно нырнуть прямо в бодрящую реку. Ужин, отдых.
- 10 км без рюкзаков.
- 2 часа едем.
- Нет связи и интернета.
- Банька на дровах.
Треккинг к водопаду Киваккакоски, переезд к озеру Паанаярви
После завтрака отправляемся на водопад Киваккакоски — самый мощный нерегулируемый порог в Карелии, с перепадом воды 12 метров.
К водопаду ведет экотропа через светлый берёзовый лес, который затем сменяется более тёмным ельником, а ближе к берегу реки Оланга начинаются густые сосны.
Наполненные впечатлениями возвращаемся обратно в лагерь, обедаем и переезжаем к самому большому озеру национального парка Паанаярви.
Нас ждёт уютно оборудованная стоянка с баней на берегу.
После того как обустроимся, отправимся на небольшую прогулку к финскому хутору Арола, заглянем в восстановленный дом-музей, узнаем много про традиции и быт местного населения.
Возвращаемся в лагерь на ужин.
- 17 км без рюкзаков.
- 1 час едем.
- Нет связи и интернета.
- Банька на дровах.
Водная прогулка на водопад Мянтюкоски
После завтрака нас ждёт большая прогулка на лодках по озеру Паанаярви. Нам посчастливится увидеть с воды красивую скалу Рускеакаллио высотой 60 метров. Возле скалы озеро достигает наибольшей глубины — 128 метров.
Вдоль всего озера на берегах видны остатки финских поселений, сохранились даже старинные печи. От западного берега озера до финской границы всего 4 км.
Высадившись на берег, мы совершим небольшую пешую прогулку к водопаду Мянтюкоски. Это красивый пятиступенчатый водопад высотой около 9 метров. Раньше здесь стояла водяная мельница.
Водопад был и остается излюбленным объектом внимания художников и фотографов. Возле водопада есть оборудованные смотровые площадки, можно полюбоваться на него с разных ракурсов.
К обеду возвращаемся в наш лагерь.
Далее свободное время: купаемся, фотографируемся, отдыхаем. По желанию можно арендовать весельную лодку и порыбачить на озере, при условии, что вы прихватите с собой из дома снасти.
Вечером банька, ужин и завершающий вечер на озере Паанаярви.
- 5 км без рюкзаков.
- Водная прогулка.
- Нет связи и интернета.
- Банька на дровах.
Переход к подножию горы Нуорунен
После завтрака собираем лагерь, садимся в трансфер и отправляемся в путь, навстречу с главной горой парка — Нуорунен.
Нам предстоит сегодня пройти 16 километров по дикому, красивому и первозданному лесу под рюкзаками. Они у нас совсем легкие, а тропа простая, поэтому все отлично справятся.
Природа здесь очень разнообразна, особенно животный мир. На маршруте нам могут встретиться самые разные представители тайги: лоси, лисы, зайцы, рыси и даже медведи.
Экотропа приведет нас к оборудованной стоянке у самого подножия горы Нуорунен, на которую мы отправимся завтра. А сегодня готовим ужин, отдыхаем.
- 16 км под рюкзаком.
- Нет связи.
Восхождение на гору Нуорунен
Сегодня весь день посвятим горе Нуорунен. Это самая высокая точка национального парка — 576,7 м.
Место поистине культовое — на вершине горы находится крупнейший в Карелии сейд — священное место для саамов, коренных жителей этих мест. Именно это привлекает в Паанаярви эзотериков, шаманов, ученых и просто туристов.
Сейд представляет собой сооружение из камней. Как и для чего они возводились, наверняка не известно. С сейдами связано множество легенд и загадок. Магическую атмосферу вокруг них вы сможете прочувствовать на себе.
На вершину Нуорунен ведет старая конная тропа, по которой столетие назад крестьяне возили селедку с Белого моря в Финляндию и ехали на ярмарку финские купцы.
Растительность на вершине практически отсутствует, зато с нее открываются фантастические виды, весь парк как на ладони! Кроме того, есть у Нуорунен еще одна изюминка — «висячие болота», расположенные на отвесных уступах.
К вечеру возвращаемся в лагерь. Ужин, отдых.
- 8 км без рюкзаков.
- Нет связи и интернета.
Переход по экотропе к трассе. Переезд на ж/д станцию Лоухи
Сегодня нас ждёт обратный путь по уже знакомой экотропе. В другую сторону открываются совсем иные пейзажи, парк не перестает удивлять!
Из-за многолетних климатических изменений, потеплений и похолоданий, «Паанаярви» стал уникальным местом, где можно встретить как южные, так и северные растения. Здесь более 70 редких видов, занесенных в Красную книгу.
Мы увидим сосны, которым около 600 лет! Наслаждаемся чистым воздухом и невероятными звуками природы.
Возвращаемся к дороге, садимся в автобус. Нас ждёт долгая дорога до ст. Лоухи. На станции закупим продукты в поезд и отправимся домой!
- 16 км под рюкзаком.
- 3 часа.
- Связь появится на выезде из парка.
Важно! Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в трёх-четырёхместных палатках. Можно брать свою палатку, если она соответствует необходимым критериям и качеству.
Варианты проживания
Палатка
В туре предусмотрено проживание в трёх-четырёхместных палатках.
Можно брать свою палатку, если она соответствует необходимым критериям и качеству.
На маршруте оборудованы стоянки с костровищами, беседками, туалетами и лесными баньками.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер со ст. Лоухи в национальный парк и обратно
- Внутренние трансферы на г. Кивакка, Вартиолампи и оз. Паанаярви
- Рекреационный сбор за пребывание в национальном парке
- Плата за проживание на территории национального парка в кемпингах
- Водная прогулка по оз. Паанаярви
- Безлимитная лесная баня с вениками на берегу озера
- Питание, указанное в программе (трёхразовое походное питание)
- Прокат группового снаряжения (палатки, аптечка, костровое снаряжение, газ и горелки)
- Услуги инструкторов
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до ст. Лоухи и обратно
- Питание в поезде, обед в Лоухи после маршрута
- Прокат личного снаряжения (рюкзак, пенка, спальник)
- Рыболовный парковый сбор (по желанию) - 400 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 65 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.
Стандартный вес общественных модулей на этом маршруте для мужчин — около 9 кг, для женщин — около 7 кг.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л — мужчины, 70 л — женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- накомарник.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- термоноски теплые;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- перчатки;
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- медицинский полис;
- средство от комаров.
Рекомендуем добавить:
- термос;
- платье;
- очки солнцезащитные;
- палатка;
- пауэрбанк;
- бафф;
- неопреновые носки.
Какие погодные условия ожидаются?
Погода в приполярной Карелии непредсказуема даже летом. Могут ежедневно лить дожди и дуть ветра, а может быть полный штиль и жара. Внимательно отнеситесь к подбору снаряжения на этот маршрут, вы должны быть готовы ко всем погодным условиям.
Июнь: днем в среднем +14/+16. Ночью температура сильно понижается и может легко опуститься до 0/+5.
Сентябрь: днем в среднем +10/+12, ночью температура сильно понижается и может легко опуститься до 0/-5.
Какие условия въезда на приграничную территорию?
Для посещения парка оформляются пропуски, т. к. он располагается на границе с Финляндией.
Если вы НЕ гражданин РФ, пропуски для вас необходимо оформлять не позднее, чем за месяц до маршрута. Поэтому, если вы гражданин другой страны, обязательно сообщите об этом нашему консультанту.
Можно ли приехать в нацпарк на своей машине?
Это возможно. На территории парка есть платная охраняемая парковка (150 руб. /сутки). Но учитывайте, что дорога к национальному парку и дороги внутри него очень плохи. Очень!
Можно доехать до ст. Лоухи и оставить машину там, присоединиться к групповому трансферу в парк на автобусе.
Можно ли взять с собой собаку и других домашних питомцев?
К сожалению, это запрещено правилами национального парка.
Будет ли много комаров?
В конце июня комаров обычно уже гораздо меньше. Тем не менее, мы рекомендуем всем взять репелленты от насекомых и накомарники.
Будет ли связь и электричество?
Связь в парке практически отсутствует. Электричества в парке нет, чтобы заряжать телефоны и другую технику понадобится внешний аккумулятор (power bank).
Могут ли дети принять участие в этом маршруте?
Допускается участие детей от 8 лет. Ваш ребенок должен быть в состоянии пройти под рюкзаком около 16 км по лесу. Для детей до 14 лет включительно действует скидка.