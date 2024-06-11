1 день

Прибытие в Петрозаводск. Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Белая гора. Трансфер на базу отдыха

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.

Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Завтрак в кафе города (шведский стол)

Отправление на водопад Кивач.



Прибытие в заповедник. Экскурсия по смотровым площадкам водопада и музею природы.

Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м.

Водопад возник в результате пропиливания водами р. Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гряды. Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гряды.

Сделаем пару фотографий и отправляемся к палеовулкану Гирвас!

Древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект. Представьте только — он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.

А мы двигаемся дальше! Нас ждет уникальный памятник природы — Белая гора!

Мрамор, добываемый на Белой Горе, называется тивдийским. Он настолько уникален по расцветке и прочности, что именно его было решено использовать при строительстве Петербурга.

Со стороны берега Белая гора представляет собой высокую обрывистую стену, сложенную из мрамора и местами поросшую лесом.

На вершину ведет единственная тропинка, крутая и поросшая мхом. Подъем нельзя назвать легким, хотя он и не очень высокий. Но труды будут достойно вознаграждены. С самой вершины открывается завораживающий вид на озеро, лес, деревню и далеко на прилегающие окрестности.

Трансфер на базу отдыха.

Размещение на базе отдыха. Свободное время.

В свободное время вы можете:

взять в аренду лодку, байдарку или катамаран и оправиться на прогулку по о. Сандал;

взять в аренду снасти и отправиться на рыбалку;

освоить сапборд;

отправиться на велопрогулку в сосновый лес;

посетить баню с самоваром на карельских травах;

взять в аренду спортивный инвентарь (волейбольный, футбольный, баскетбольный мячи; бадминтон; настольный теннис).

Ужин.