Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Белая гора. Трансфер на базу отдыха
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.
Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
Завтрак в кафе города (шведский стол)
Отправление на водопад Кивач.
Прибытие в заповедник. Экскурсия по смотровым площадкам водопада и музею природы.
Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м.
Водопад возник в результате пропиливания водами р. Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гряды. Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гряды.
Сделаем пару фотографий и отправляемся к палеовулкану Гирвас!
Древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект. Представьте только — он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.
А мы двигаемся дальше! Нас ждет уникальный памятник природы — Белая гора!
Мрамор, добываемый на Белой Горе, называется тивдийским. Он настолько уникален по расцветке и прочности, что именно его было решено использовать при строительстве Петербурга.
Со стороны берега Белая гора представляет собой высокую обрывистую стену, сложенную из мрамора и местами поросшую лесом.
На вершину ведет единственная тропинка, крутая и поросшая мхом. Подъем нельзя назвать легким, хотя он и не очень высокий. Но труды будут достойно вознаграждены. С самой вершины открывается завораживающий вид на озеро, лес, деревню и далеко на прилегающие окрестности.
Трансфер на базу отдыха.
Размещение на базе отдыха. Свободное время.
В свободное время вы можете:
- взять в аренду лодку, байдарку или катамаран и оправиться на прогулку по о. Сандал;
- взять в аренду снасти и отправиться на рыбалку;
- освоить сапборд;
- отправиться на велопрогулку в сосновый лес;
- посетить баню с самоваром на карельских травах;
- взять в аренду спортивный инвентарь (волейбольный, футбольный, баскетбольный мячи; бадминтон; настольный теннис).
Ужин.
Рафтинг
Завтрак.
Отправление на рафтинг.
Рафтинг в Карелии — это романтика, отличная компания и прекрасная зарядка для тела и духа!
В туре вы сможете ощутить всю силу и мощь весенних вод реки Шуя.
Сплав на рафте подарит вам массу эмоций: от адреналина до умиротворенности.
Прибытие на начало сплава — порог Юманишки.
Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности.
Нитка маршрута: м. Юманишки — пор. Кривой — пор. Большой Толли (2–3 к. с.), 3 км. — Покатушки на пороге Большой Толли — пор. Малый Толли — пор. Сойваш — кемпинговый лагерь «Елки-Палки»* (6 км).
Обед.
Возвращение на базу отдыха. Свободное время.
Ужин.
Остров Кижи
Завтрак.
Сбор вещей и освобождение номеров.
Отправление на экскурсионную программу на о. Кижи.
Кижи — остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII–XIX веков, окруженных единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов.
1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля Кижского погоста был основан Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», куда помимо существующих на своих первоначальных местах построек было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.
По одной из легенд, Преображенская церковь построена одним топором, который потом мастер выбросил в озеро.
На острове также расположены несколько деревень, которые вместе составляют населенный пункт Кижи, входящий в состав Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района (до 2004 года административно относился к городу Петрозаводску).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин в ресторане (оплата по меню, не включено в стоимость).
Первый и единственный в мире ресторан традиционной карельской кухни «Карельская горница», расположенный в самом центре города Петрозаводск, с порога затягивает вас в мир загадочный и таинственный. Карелия — республика эксклюзивов.
20:00 Обнимаемся и прощаемся! До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Сандал».
Стоимость тура:
- при двухместном размещении — 35 900 руб. /чел.;
- при одноместном размещении — 41 800 руб. /чел.;
- дети до 12 лет включительно на основном месте — 32 000 руб. /чел.;
- дети до 12 лет включительно на дополнительном месте — 28 700 руб. /чел.;
- дети 4–6 лет без предоставления места — 20 850 руб. /чел.
При заезде взимается залог 1 500 руб. за номер, который возвращается при выезде.
Варианты проживания
База отдыха «Сандал»
Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров (3 номера категории «стандарт», 3 номера категории «Расширенный»), кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельны комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входная плата и экскурсия по заповеднику Кивач, парку Белая Гора, палеовулкану Гирвас, острову Кижи
- Транспортное обслуживание по программе
- Однодневный сплав по реке Шуя
- Проживание в номерах гостевого дома на базе отдыха «Сандал»
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 1 обед, 2 ужина
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.