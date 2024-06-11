Карельские выходные

Тур прекрасно подойдет тем, у кого нет отпуска летом. Программа проходит каждую неделю с пятницы по воскресенье. Мы встречаем от поезда и провожаем до вагона. Преимущество нашего тура — насыщенность
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программы и путешествие небольшой группой.

Мы посетим уникальный памятник природы — Белая гора, заповедник Кивач, остров Кижи и сплавимся на рафтах. Уделяем внимание каждому гостю, нет толпы, суеты и лишнего шума. Проживание предусмотрено в комфортном местечке у озера Сандал.

Вкусное питание, горячая баня, свежий воздух и прекрасная природа — отличное дополнение к экскурсионной программе.

5
3 отзыва
Карельские выходные
Карельские выходные
Карельские выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Белая гора. Трансфер на базу отдыха

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.

Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Завтрак в кафе города (шведский стол)

Отправление на водопад Кивач.

Прибытие в заповедник. Экскурсия по смотровым площадкам водопада и музею природы.

Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м.

Водопад возник в результате пропиливания водами р. Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гряды. Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гряды.

Сделаем пару фотографий и отправляемся к палеовулкану Гирвас!

Древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект. Представьте только — он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.

А мы двигаемся дальше! Нас ждет уникальный памятник природыБелая гора!

Мрамор, добываемый на Белой Горе, называется тивдийским. Он настолько уникален по расцветке и прочности, что именно его было решено использовать при строительстве Петербурга.

Со стороны берега Белая гора представляет собой высокую обрывистую стену, сложенную из мрамора и местами поросшую лесом.

На вершину ведет единственная тропинка, крутая и поросшая мхом. Подъем нельзя назвать легким, хотя он и не очень высокий. Но труды будут достойно вознаграждены. С самой вершины открывается завораживающий вид на озеро, лес, деревню и далеко на прилегающие окрестности.

Трансфер на базу отдыха.

Размещение на базе отдыха. Свободное время.

В свободное время вы можете:

  • взять в аренду лодку, байдарку или катамаран и оправиться на прогулку по о. Сандал;
  • взять в аренду снасти и отправиться на рыбалку;
  • освоить сапборд;
  • отправиться на велопрогулку в сосновый лес;
  • посетить баню с самоваром на карельских травах;
  • взять в аренду спортивный инвентарь (волейбольный, футбольный, баскетбольный мячи; бадминтон; настольный теннис).

Ужин.

Прибытие в Петрозаводск. Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Белая гора. Трансфер на базу отдыхаПрибытие в Петрозаводск. Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Белая гора. Трансфер на базу отдыхаПрибытие в Петрозаводск. Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Белая гора. Трансфер на базу отдыхаПрибытие в Петрозаводск. Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Белая гора. Трансфер на базу отдыхаПрибытие в Петрозаводск. Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Белая гора. Трансфер на базу отдыхаПрибытие в Петрозаводск. Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Белая гора. Трансфер на базу отдыха
2 день

Рафтинг

Завтрак.

Отправление на рафтинг.

Рафтинг в Карелии — это романтика, отличная компания и прекрасная зарядка для тела и духа!

В туре вы сможете ощутить всю силу и мощь весенних вод реки Шуя.

Сплав на рафте подарит вам массу эмоций: от адреналина до умиротворенности.

Прибытие на начало сплава — порог Юманишки.

Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности.

Нитка маршрута: м. Юманишки — пор. Кривой — пор. Большой Толли (2–3 к. с.), 3 км. — Покатушки на пороге Большой Толли — пор. Малый Толли — пор. Сойваш — кемпинговый лагерь «Елки-Палки»* (6 км).

Обед.

Возвращение на базу отдыха. Свободное время.

Ужин.

РафтингРафтингРафтингРафтинг
3 день

Остров Кижи

Завтрак.

Сбор вещей и освобождение номеров.

Отправление на экскурсионную программу на о. Кижи.

Кижи — остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII–XIX веков, окруженных единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов.

1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля Кижского погоста был основан Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», куда помимо существующих на своих первоначальных местах построек было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.

По одной из легенд, Преображенская церковь построена одним топором, который потом мастер выбросил в озеро.

На острове также расположены несколько деревень, которые вместе составляют населенный пункт Кижи, входящий в состав Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района (до 2004 года административно относился к городу Петрозаводску).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Ужин в ресторане (оплата по меню, не включено в стоимость).

Первый и единственный в мире ресторан традиционной карельской кухни «Карельская горница», расположенный в самом центре города Петрозаводск, с порога затягивает вас в мир загадочный и таинственный. Карелия — республика эксклюзивов.

20:00 Обнимаемся и прощаемся! До новых встреч!

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Сандал».

Стоимость тура:

  • при двухместном размещении — 35 900 руб. /чел.;
  • при одноместном размещении — 41 800 руб. /чел.;
  • дети до 12 лет включительно на основном месте — 32 000 руб. /чел.;
  • дети до 12 лет включительно на дополнительном месте — 28 700 руб. /чел.;
  • дети 4–6 лет без предоставления места — 20 850 руб. /чел.

При заезде взимается залог 1 500 руб. за номер, который возвращается при выезде.

Варианты проживания

База отдыха «Сандал»

2 ночи

Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров (3 номера категории «стандарт», 3 номера категории «Расширенный»), кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.

В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельны комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.

Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.

База отдыха «Сандал»База отдыха «Сандал»База отдыха «Сандал»База отдыха «Сандал»База отдыха «Сандал»База отдыха «Сандал»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входная плата и экскурсия по заповеднику Кивач, парку Белая Гора, палеовулкану Гирвас, острову Кижи
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Однодневный сплав по реке Шуя
  • Проживание в номерах гостевого дома на базе отдыха «Сандал»
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 1 обед, 2 ужина
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
11 июн 2024
Оформляли тур в Карелию в "Большой Стране". За несколько дней до выезда оказалось, что группа не набралась и мы поначалу расстроились, но нам подобрали индивидуальную программу в те же деньги
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и получилось даже лучше. Все было сделано под наши желания, встреча на вокзале, трансфер на базу отдыха, сопровождение по программе тура. Все было безупречно, получили море эмоций и впечатлений. Спасибо за столь высокую организацию тура!

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П
3 сен 2023
Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))
О
15 авг 2023
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

На автобусеМожно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры3-дневные туры

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