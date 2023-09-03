5 день

Экскурсии на выбор

Завтрак в гостинице.

По желанию за дополнительную плату:

Заказ экскурсий заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено. Оплата — на туре гиду.

1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа).

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.

Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

Стоимость — 700 руб. /чел.

2. Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения. Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями. В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.

Стоимость:

взрослый — 2 500 руб. /чел.;

ребенок 3–10 лет — 2 000 руб. /чел.;

3. Морская прогулка на остров Малая Муксалма (продолжительность — 3–3,5 часа).

Период проведения экскурсии: июль – август, когда начинается активная заготовка водорослей в поселке.

Сложными проливами между отмелей катера пройдут к острову Малая Муксалма – самому труднодоступному и малопосещаемому острову архипелага. Здесь расположен участок Архангельского водорослевого комбината – единственного в России предприятия, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей, и посёлок заготовителей водорослей.

Вы узнаете о процессе заготовки и сушки ламинарии и познакомитесь с богатой и колоритной «глубинной жизнью» на Белом море. В посёлке сохранились остатки часовни Рождества Христова, которую называют Онуфриевской. Продолжительность морского перехода в одну сторону: 35 минут на скоростном катере. Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода.

Стоимость — 3 000 руб. /чел.

Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

Трансфер из гостиницы на причал к 18:30.

19:00 Отправление с Соловков обратно.

21:00 Прибытие на материк.

Размещение в туристическом комплексе «Причал».

Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.

Обратите внимание: