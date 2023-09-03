За шесть дней путешествия вы не только посетите эти места силы, но и одни из главных карельских достопримечательностей.
Вас ждут город Петрозаводск, мраморный каньон «Рускеала», «северный богатырь» — водопад Кивач, «Повенецкая лестница» шлюзов Беломорско-Балтийского канал и, конечно, удивительная природа Республики Карелия. Программа получила сертификат «Сделано в Карелии».
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по столице Карелии. Поездка на о. Кижи
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~ 07:50), под шпилем со стороны перрона.
Гид встречает с табличкой «Святой треугольник».
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи — жемчужину деревянного зодчества Карелии (продолжительность — 7 часов).
Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы
Горный парк «Рускеала». Остров Валаам (по желанию)
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.
Продолжительность — около 18 часов.
Ранний выезд из Петрозаводска.
Переезд около 260 км.
По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.
Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность 1 час 15 минут).
Здесь в 18–19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавалу (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность — 7 часов).
Важно! Заказ экскурсии заранее, при бронировании тура. Оплата — на туре гиду.
Стоимость:
- взрослый — 5 500 руб. /чел.;
- ребенок до 12 лет — 2 800 руб. /чел.;
- дети до 6 лет — бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении);
Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Постный обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия (один из двух вариантов на усмотрение Валаамского монастыря):
- Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
- «Новый Иерусалим» — посещение Воскресенского скита, Гефсиманского скита, горы Елеон и часовни Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавалу.
Гости, которые не поедут на о. Валаам, могут:
- остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавалу на такси (стоимость такси ориентировочно 1 500 руб.);
- вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей и кафе.
Выезд всей группы из г. Сортавалы в Петрозаводск.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Водопад Кивач и «Повенецкая лестница»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».
Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.
По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Обед.
Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).
Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала.
Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море.
Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах - одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь).
Размещение в номерах с удобствами.
Экскурсия по Соловецкому Кремлю
Ранний подъем и завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки.
2-часовое путешествие по Белому морю.
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу.
Туристы и гид идут пешком от причала до здания экскурсионного бюро, откуда начинается экскурсия.
По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность — 3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.
Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
По желанию за доп. плату экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность — 3 часа).
Заказ экскурсии заранее, при бронировании тура, оплата — на месте гиду.
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость — 1 300 руб. /чел.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов.
Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Экскурсии на выбор
Завтрак в гостинице.
По желанию за дополнительную плату:
Заказ экскурсий заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено. Оплата — на туре гиду.
1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
Стоимость — 700 руб. /чел.
2. Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения. Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями. В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.
Стоимость:
- взрослый — 2 500 руб. /чел.;
- ребенок 3–10 лет — 2 000 руб. /чел.;
3. Морская прогулка на остров Малая Муксалма (продолжительность — 3–3,5 часа).
Период проведения экскурсии: июль – август, когда начинается активная заготовка водорослей в поселке.
Сложными проливами между отмелей катера пройдут к острову Малая Муксалма – самому труднодоступному и малопосещаемому острову архипелага. Здесь расположен участок Архангельского водорослевого комбината – единственного в России предприятия, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей, и посёлок заготовителей водорослей.
Вы узнаете о процессе заготовки и сушки ламинарии и познакомитесь с богатой и колоритной «глубинной жизнью» на Белом море. В посёлке сохранились остатки часовни Рождества Христова, которую называют Онуфриевской. Продолжительность морского перехода в одну сторону: 35 минут на скоростном катере. Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода.
Стоимость — 3 000 руб. /чел.
Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Трансфер из гостиницы на причал к 18:30.
19:00 Отправление с Соловков обратно.
21:00 Прибытие на материк.
Размещение в туристическом комплексе «Причал».
Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.
Обратите внимание:
- Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16:00 к поезду № 011Ч! (места на рейс в 16:00 согласуются с менеджером заранее до начала тура).
- Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается).
- Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер на ж/д вокзал города Кеми.
Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск — Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).
Проживание
Тур предусматривает размещения в гостинице в г. Петрозаводск, на туркомплексе в г. Кемь и в гостинице на Соловках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- на Соловках гостиница «Соловецкая слобода»
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Доп. песто
|Гостиница «Северная» 4* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловецкая слобода»
|55 700
|71 300
|48 900
|Гостиница «Заречная» 3* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловецкая слобода»
|55 900
|71 800
|47 600
|Гостиница «Питер Инн» 4* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловецкая слобода»
|55 900
|71 400
|47 900
- на Соловках гостиница «Соловки-отель»
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Доп. песто
|Гостиница «Северная» 4* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловки-отель»
|55 950
|71 950
|48 900
|Гостиница «Заречная» 3* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловки-отель»
|56 300
|72 500
|47 600
|Гостиница «Питер Инн» 4* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловки-отель»
|56 300
|71 950
|47 900
Скидки:
- ребенок до 9 лет включительно — 2 500 руб. /чел.;
- ребенок от 10 до 16 лет — 1 800 руб. /чел.;
- без последней ночевки в г. Кемь (при отъезде ночным поездом в день возвращения с Соловков):
- в двухместном номере — 1 500 руб. /чел.;
- в одноместном номере — 3 000 руб. /чел.;
- на доп. месте — 1 500 руб. /чел.
Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии), самостоятельная оплата при заселении в т/к «Причал» — 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Заречная» 3
Двухэтажное здание гостиницы располагается в историческом центре Петрозаводска рядом с рекой Лососинка и стадионом «Спартак», менее чем в 2 км от Онежского озера, и располагает просторными номерами с бесплатным WiFi. В зале для завтрака каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». Вечером постояльцы смогут отдохнуть и пообщаться в кафе с ЖК-телевизором и караоке.
Помещение гостиницы «Заречная» было полностью реконструировано в 2009 году и оборудовано в соответствии с современными требованиями индустрии гостеприимства. В номерах с ковровым покрытием есть телевизор с плоским экраном, рабочий стол и собственная ванная комната. В число прочих удобств входят халат с тапочками, утюг, электрический чайник и холодильник.
Отель «Piter Inn»
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Гостиница «Северная»
Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.
Варианты размещения:
- Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
- Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Туристический комплекс «Причал»
Находится в портовом поселке Рабочеостровск, в стороне от основной дороги, с прекрасным видом на Белое море. До поселка Рабочеостровск – 12 км от ж/д станции г. Кемь. Рядом остановка городского автобуса («Порт», конечная по маршруту №1). Порт, откуда отправляются катера и теплоходы на Соловки, расположен в 100 метрах от гостиницы.
Комплекс остоит из 8 коттеджей и предлагает к размещению гостей одно-, двух- и трехместные номера различной категории — от «Эконом» до «Люкс». Всего 93 номера. Общая вместимость — 190 человек. В каждом номере одна двуспальная или две односпальные кровати, а также все необходимая мебель. Удобства (туалет и душ) находятся на этаже или в номере.
К услугам гостей ресторан, в котором организуется комплексное питание (за доп. плату), бар, сауна, сувенирный киоск, охраняемая автостоянка.
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на о. Соловки в самом центре поселка, в трех минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря, памятника истории и архитектуры на Русском Севере.
2-местный «Стандарт» (количество номеров — 30). Однокомнатный 2-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: две отдельных кровати 90х200 или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
4-местный (количество номеров — 10). Однокомнатный 4-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: четыре отдельных кровати 90х200, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
Люкс (количество номеров — 4). Двухкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать, зеркальный шкаф, туалетный столик) и гостиной (диван, рабочий стол, холодильник, спутниковое телевидение, телефон), WiFi. Полный санузел с ванной. Имеются фен, банные халаты, туалетные аксессуары и тапочки. Возможно размещение третьего человека на диване.
Апартамент (количество номеров — 1). Трехкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать), гостиной и кухни. Кухня оборудована необходимым набором посуды и инвентаря. В номере имеются все удобства: полный санузел, джакузи, фен, банные халаты, тапочки, туалетные аксессуары, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
Отель «Соловки-Отель»
«Соловки-Отель» расположен в самом удобном месте Соловецкого поселка, в абсолютной близости от знаменитых исторических памятников Соловецкого архипелага.
Шесть корпусов «Соловки-Отеля» построены в лучших традициях северного русского зодчества. Пять зданий комплекса — жилые корпуса, а шестое административное предназначено для проведения досуга гостей: здесь располагается самый лучший на Соловках ресторан, уютный бар со спутниковым телевидением и интернетом, сувенирная лавка.
Отель предлагает полный комплекс услуг для отдыха:
- комфортабельные номера всех категорий;
- лучший на Соловках ресторан;
- уютный бар со спутниковым телевидением и интернетом;
- русскую баню с залом отдыха, камином, купелью и летней площадкой для шашлыков;
- транспортное и экскурсионное обслуживание.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске, 2 ночи в г. Кеми, 1 ночь на Соловках)
- Питание, указанное в программе (6 завтраков, 2 обеда, 1 ужин)
- Экскурсии: по Петрозаводскумузей-заповедик "Кижи"горный парк "Рускеала"заповедник "Кивач" экскурсия на Беломорско-Балтийский каналобзорная по Соловецкому Кремлю
- По Петрозаводску
- Музей-заповедик «Кижи»
- Горный парк «Рускеала»
- Заповедник «Кивач»
- Экскурсия на Беломорско-Балтийский канал
- Обзорная по Соловецкому Кремлю
- Транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
- Работа гида и сопровождающего все дни по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия «Дивный остров Валаам»:взрослый - 5 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 800 руб. /чел. дети до 6 лет - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
- Взрослый - 5 500 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 2 800 руб. /чел
- Дети до 6 лет - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 100 руб. /чел. (оплачивается самостоятельно на месте)
- Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» - 1 300 руб. /чел
- Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» - 700 руб. /чел
- Морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 2 500 руб. /чел. ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
- Взрослый - 2 500 руб. /чел
- Ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
- Морская прогулка на остров Малая Муксалма - 3 000 руб. /чел
- Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) за постановку на миграционный учет в т/к «Причал» (оплата самостоятельно при заселении) - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
- Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
- Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
- Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
- Купальный костюм.
- Средства личной гигиены.
- Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20–30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.
Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь. В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Какие есть правила посещения Соловецкого монастыря?
Наряду с музеем-заповедником на острове существует действующий мужской православный монастырь, на его территории существуют особые правила поведения: женщинам необходимо быть в головном уборе и юбке ниже колена (юбку возьмите с таким расчетом, чтобы ее можно было одеть поверх брюк), а мужчинам – в брюках и без головного убора.
Как защититься от укуса клеща?
Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
- Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
- Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
- Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
- Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
- Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
- Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
- После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
- Осмотреть всё тело.
- Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
- Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
- Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
- Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Гарантированы ли выезды на водные экскурсии?
Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи), по Ладожскому озеру (на о. Валаам) и по Белому морю (на о. Соловки) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
В случае отмены экскурсии по погодным условиям, фирма возвращает стоимость неоказанных услуг в полном объеме.
Экскурсии на Соловках начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Музей имеет право присоединять туристов, если в группе менее 15 человек на пешеходные экскурсии для сохранения их стандартной стоимости.
Что нужно знать перед поездкой на Соловки?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС».
Если вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
Пообедать и поужинать Вы сможете самостоятельно: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Экспедиция» или «Кают-компания», расположенных в центре поселка или в других кафе.
Можно ли уехать раньше?
После возвращения с Соловков можно уехать в Москву ночным поездом из г. Кемь.
При расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается.
Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков (в пятый день) в 16:00 к поезду № 011Ч! (места на рейс в 16:00 согласуются с менеджером заранее, до начала тура).
Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.