Максимально комфортный и продуманный: все ночёвки в оборудованном кемпинге, несложный сплав на морских каяках, возможность включить в программу дополнительные активности
Программа тура по дням
Едем в наш кемпинг на острове Кильпола
Те, кто поедет на электричке, встречаются с инструктором на вокзале за 20 минут до отправления электрички, остальные едут или водителями, или пассажирами до места встречи на острове Кильпола.
В дороге проведём около 3 часов — можно доспать в электричке, познакомиться с товарищами по приключению или просто наслаждаться пейзажами за окном.
На острове живём в палатках в уютном кемпинге. Здесь есть кухня с питьевой водой, электричество, готовые дрова и костровище, а также душ и баня, которую можно забронировать на оба вечера. Ставим лагерь, ужинаем, знакомимся и слушаем про планы на завтра от инструктора.
Затем — сразу спать, ведь завтра будет долгий и насыщенный впечатлениями день.
Прогулка по островам на каяках
Завтракаем, разминаемся и учимся управлять каяком. Распределяемся по парам и выходим на воду.
До обеда пройдём до острова Лапинсало или Хепосаари, по дороге освоим и закрепим мастерство гребли. По возможности, заглянем к заливу Кочерга и острову Есусарет.
После обеда можно остаться в лагере, погулять по острову, а также искупаться и отдохнуть. Если же силы останутся, а погодные условия позволят, мы отправимся погулять к восточным каменным мысам острова Хепосаари.
К вечеру возвращаемся в лагерь к жаркому костру, сытному ужину и приятной дружеской беседе. По желанию, сегодня можно попариться в баньке, прогреть уставшие мышцы, а потом встретить закат, поделиться впечатлениями в кругу новых друзей и поиграть в настолки.
Активный отдых, баня и дорога домой
Сегодня освоим новые виды активности — покатаемся на сап-бордах. Можно взять лодку и порыбачить, а тем, кому не хватило водных приключений — покататься на морских каяках на другие острова и скалы. Впрочем, позагорать на лужайке с любимой книжкой или плеером тоже будет здорово.
В заключении прекрасных выходных можно дружно попариться в бане.
Обедаем и постепенно выдвигаемся домой. Кто на своих машинах, а кто на такси и на электричке (большое преимущество электричек, что они не стоят в пробках!).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Оборудованный комфортабельный кемпинг
- Вкусное трёхразовое питание
- Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
- Прокат двухместных морских каяков со спасжилетами, веслами, юбками
- Обучение азам гребли на каяках и сапах (предварительный опыт не требуется)
- Гермомешок 40 л для вещей на каждого участника
- Групповая аптечка
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости, можно взять с 10%-ной скидкой в нашем прокате
- Трансфер на остров Кильпола (переезд на электричке до Кузнечного и такси 20 мин до нашего кемпинга или водителем-пассажиром на личном авто)
- Копченая форель по предварительному запросу (обсуждается группой)
- Жаркая русская банька
- Аренда сапа или велосипеда
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одна большая сумка или походный рюкзак вам потребуются для перевозки вещей до лагеря в трансфере, также возьмите с собой небольшой рюкзакчок для всего необходимого в салон автобуса: влажные салфетки, бутылочка воды, пауэрбанк и пр. Во время катания на каяках ваши вещи будут в гермомешке, каждому будет выдано по 1 мешку. На сапах можно будет кататься налегке.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- термос (1 л);
- фотоаппарат;
- платье;
- пауэрбанк;
- пуховик тонкий.
Что такое морские каяки, и чем они отличаются от байдарок?
Морские каяки более прочные, даже при сильных волнениях они не теряют быстроходность и курс движения. Они не боятся большой волны, с лёгкостью штурмуют её и скатываются (большие волны на Ладоге — не редкость). Благодаря хорошей инерции имеют большую отдачу при гребке. Жёсткий корпус морского каяка крайне сложно пробить или порвать о скалистые берега.
Наши каяки более устойчивы, поскольку они туристические, а не спортивные. Внутри есть отсеки с герметичными крышками под общественные и личные вещи. Экипажу выдаём не только весла и гермомешки, а также защитные юбки. Внимание: вода может попадать в каяк с весла или во время дождя — это нормально!
Можно ли новичку?
Да, можно, но настраивайтесь, что придётся поработать — это активный вид отдыха. Маршрут регулируется под силы группы и может быть изменён. Помните, что погода может или облегчить или усложнить выезд. Правильной технике гребли инструктор обучит вас перед выходом на воду.
Как организовано питание?
В нашем походе организовано трёхразовое питание (в пятницу ужин, в субботу завтрак, обед и ужин, в воскресенье завтрак, обед). Дополнительную еду можно не брать (только если какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость). Обязательно возьмите с собой бутылочку воды! Пополнить запасы можно будет на пристани в субботу. Для готовки кипятим воду из Ладоги.
В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества. Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в котле окажется мясо. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.). Мы также учтём все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным перед готовкой.
Приготовлением еды занимаются участники под чутким руководством инструктора. На каждое дежурство гид назначит группу из 3-5 человек.
Какие будут удобства?
Ночевать мы будем в оборудованном кемпинге. На территории есть:
- общая кухня с холодильником, газовой плитой, питьевой водой и электрочайником;
- дрова для костра и уютная зона для вечерних посиделок;
- электричество для зарядки;
- душ, туалеты и умывальники;
- баня, которую можно забронировать дополнительно к программе;
- охраняемая стоянка для авто.
Можно ли с детьми, с какого возраста?
С нашей стороны ограничений нет, если вы и ваш ребенок готовы грести и наслаждаться походным бытом при любой погоде. Грести мы можем около 4 часов, не вылезая из каяка. Ребенок в каяке сидит на отдельном сидении, не на руках. Оценивайте сами, готов ли ваш малыш выдержать такое, а вы — грести за двоих:)
По нашему опыту, детям до 5 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более старшего возраста.
Будет ли связь на маршруте?
Стабильная связь пропадает при въезде на территорию национального парка Ладожские шхеры. Иногда можно словить связь, но готовьтесь к цифровому детоксу!
Можно ли с собакой?
Да, но нужно выполнить несколько условий. У вас должна быть своя палатка и добраться до базы нужно самостоятельно, так как в трансфере нельзя провозить животных. Также нужно получить разрешение Национального парка Ладожские Шхеры, для этого отправить заявку на посещение на почту. Администрация национального парка рассмотрит заявку в свободной форме и, в зависимости от породы собаки, выдаст или не выдаст разрешение. Оплата посещения для собаки не требуется.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всё организовано хорошо. Единственный минус- на совсем комфортное размещение по прилёту в Петропавловск- Камчатский (в общей комнате ночевали 5 человек)
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