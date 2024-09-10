1 день

Едем в наш кемпинг на острове Кильпола

Те, кто поедет на электричке, встречаются с инструктором на вокзале за 20 минут до отправления электрички, остальные едут или водителями, или пассажирами до места встречи на острове Кильпола.

В дороге проведём около 3 часов — можно доспать в электричке, познакомиться с товарищами по приключению или просто наслаждаться пейзажами за окном.

На острове живём в палатках в уютном кемпинге. Здесь есть кухня с питьевой водой, электричество, готовые дрова и костровище, а также душ и баня, которую можно забронировать на оба вечера. Ставим лагерь, ужинаем, знакомимся и слушаем про планы на завтра от инструктора.

Затем — сразу спать, ведь завтра будет долгий и насыщенный впечатлениями день.