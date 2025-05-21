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Туры на каяках или каноэ в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Прогулки на каяках» в Петрозаводске, цены от 14 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Активные выходные в Карелии: квадроциклы, каяки и сплав
На квадроциклах
Прогулки на каяках
2 дня
3 отзыва
Активные выходные в Карелии: квадроциклы, каяки и сплав
Начало: Г. Петрозаводск
«Вас ждут сафари на квадроциклах, прогулка на каяках по Онежскому озеру и сплав по реке Шуя»
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
28 200 ₽ за человека
Активный отдых в Карелии. Сплав на каяках с острова Кильпола
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
3 дня
3 отзыва
Активный отдых в Карелии. Сплав на каяках с острова Кильпола
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
«Это маршрут, который сочетает в себе максимальный комфорт и продуманность: все ночёвки в оборудованном кемпинге, а также несложный сплав на морских каяках»
1 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 14 900 ₽ за человека
Активный отдых в Карелии. Семейный сплав на каяках с острова Кильпола
Прогулки на каяках
3 дня
3 отзыва
Активный отдых в Карелии. Семейный сплав на каяках с острова Кильпола
Начало: Республика Карелия, Лахденпохский район, Хийтольск...
«Вас ждёт путешествие на каяках, наслаждение видами и короткие прогулки на соседние острова»
8 авг в 10:00
16 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    21 мая 2025
    Активный отдых в Карелии. Сплав на каяках с острова Кильпола
    Выдается все необходимое для похода, простроено очень вкусное меню! Организация приготовления пищи на высоте!
  • S
    Sergey
    13 мая 2025
    Активный отдых в Карелии. Сплав на каяках с острова Кильпола
    Сложилось всё, коллектив, погода, организация. Захотел в тур на каяках ещё два года назад, когда увидел с высоко берега Ладоги
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    подобную группу летом, ожидания оправдались на 100%. Рекомендую попробовать каждому. Были мелкие персональные просчеты, кто соберется весной утепляйтесь и гидроизолируйтесь основательно, и небольшие в плане техники, уверен организаторы устранят, но даже они не испортили впечатление.

    Сложилось всё, коллектив, погода, организация. Захотел в тур на каяках ещё два года назад, когда увидел
  • Р
    Радик
    13 мая 2025
    Активный отдых в Карелии. Сплав на каяках с острова Кильпола
    Заманили трансфером из Питера. Большой микрик доставил до базы с остановкой в Приозерске. Питание на уровне (кускус не зашёл). В целом все понравилось, кроме долгого ожидания всех участников ранним питерским утром.
    Заманили трансфером из Питера. Большой микрик доставил до базы с остановкой в Приозерске. Питание на уровнеЗаманили трансфером из Питера. Большой микрик доставил до базы с остановкой в Приозерске. Питание на уровнеЗаманили трансфером из Питера. Большой микрик доставил до базы с остановкой в Приозерске. Питание на уровнеЗаманили трансфером из Питера. Большой микрик доставил до базы с остановкой в Приозерске. Питание на уровнеЗаманили трансфером из Питера. Большой микрик доставил до базы с остановкой в Приозерске. Питание на уровнеЗаманили трансфером из Питера. Большой микрик доставил до базы с остановкой в Приозерске. Питание на уровнеЗаманили трансфером из Питера. Большой микрик доставил до базы с остановкой в Приозерске. Питание на уровне
  • S
    Sergey
    13 мая 2025
    Активный отдых в Карелии. Семейный сплав на каяках с острова Кильпола
    Люди это основа, спасибо гиду Екатерине, координатору и всем участника!
    Люди это основа, спасибо гиду Екатерине, координатору и всем участника!
  • И
    Илья
    13 марта 2025
    Активные выходные в Карелии: квадроциклы, каяки и сплав
    Очень добродушные и гостеприимные люди, с ними все было очень комфортно
  • Я
    Яна
    11 июня 2024
    Активные выходные в Карелии: квадроциклы, каяки и сплав
    Оформляли тур в Карелию в "Большой Стране". За несколько дней до выезда оказалось, что группа не набралась и мы поначалу
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    расстроились, но нам подобрали индивидуальную программу в те же деньги и получилось даже лучше. Все было сделано под наши желания, встреча на вокзале, трансфер на базу отдыха, сопровождение по программе тура. Все было безупречно, получили море эмоций и впечатлений. Спасибо за столь высокую организацию тура!

    Оформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа не
  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Активные выходные в Карелии: квадроциклы, каяки и сплав
    Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
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    теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Прогулки на каяках»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Активные выходные в Карелии: квадроциклы, каяки и сплав
  2. Активный отдых в Карелии. Сплав на каяках с острова Кильпола
  3. Активный отдых в Карелии. Семейный сплав на каяках с острова Кильпола
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Ладожские шхеры
  6. Онежская набережная
  7. Ладожское озеро
  8. Курорт Марциальные воды
  9. Центр шунгита
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Прогулки на каяках" можно забронировать 3 тура от 14 900 до 28 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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