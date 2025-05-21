Активные выходные в Карелии: квадроциклы, каяки и сплав
Начало: Г. Петрозаводск
«Вас ждут сафари на квадроциклах, прогулка на каяках по Онежскому озеру и сплав по реке Шуя»
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
28 200 ₽ за человека
Активный отдых в Карелии. Сплав на каяках с острова Кильпола
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
«Это маршрут, который сочетает в себе максимальный комфорт и продуманность: все ночёвки в оборудованном кемпинге, а также несложный сплав на морских каяках»
1 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 14 900 ₽ за человека
Активный отдых в Карелии. Семейный сплав на каяках с острова Кильпола
Начало: Республика Карелия, Лахденпохский район, Хийтольск...
«Вас ждёт путешествие на каяках, наслаждение видами и короткие прогулки на соседние острова»
8 авг в 10:00
16 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна21 мая 2025Выдается все необходимое для похода, простроено очень вкусное меню! Организация приготовления пищи на высоте!
- SSergey13 мая 2025Сложилось всё, коллектив, погода, организация. Захотел в тур на каяках ещё два года назад, когда увидел с высоко берега Ладоги
- РРадик13 мая 2025Заманили трансфером из Питера. Большой микрик доставил до базы с остановкой в Приозерске. Питание на уровне (кускус не зашёл). В целом все понравилось, кроме долгого ожидания всех участников ранним питерским утром.
- SSergey13 мая 2025Люди это основа, спасибо гиду Екатерине, координатору и всем участника!
- ИИлья13 марта 2025Очень добродушные и гостеприимные люди, с ними все было очень комфортно
- ЯЯна11 июня 2024Оформляли тур в Карелию в "Большой Стране". За несколько дней до выезда оказалось, что группа не набралась и мы поначалу
- ППавел3 сентября 2023Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Прогулки на каяках»
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