САП-кемпинг для взрослых: отдых на Ладожских шхерах с трансфером из Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
«Погрузитесь в мир активных приключений на нашем эксклюзивном САП-кемпинге для взрослых на живописном острове Койонсаари»
6 сен в 10:00
37 000 ₽ за человека
Заповедная Карелия на внедорожнике, лодке и сапе: проживание в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, промчать на вездеходе к мысу Импиниеми и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж/д вокзал, 8:00-9:30
«На вездеходе промчим к удивительному мысу Импиниеми, а желающие смогут покататься на сапах»
4 сен в 08:00
5 сен в 08:00
68 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «SUP-прогулки»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 2 тура от 37 000 до 68 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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