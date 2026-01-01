Найдено 2 тура в категории « SUP-прогулки » в Петрозаводске, цены от 37 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая Сплавы и рафтинг SUP-прогулки 6 дней 4 отзыва САП-кемпинг для взрослых: отдых на Ладожских шхерах с трансфером из Петербурга Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас «Погрузитесь в мир активных приключений на нашем эксклюзивном САП-кемпинге для взрослых на живописном острове Койонсаари» 37 000 ₽ за человека Джиппинг На машине На лодке SUP-прогулки 3 дня Заповедная Карелия на внедорожнике, лодке и сапе: проживание в домиках на Ладожском озере Отдохнуть на природе, промчать на вездеходе к мысу Импиниеми и увидеть «нетуристические» локации Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж/д вокзал, 8:00-9:30 «На вездеходе промчим к удивительному мысу Импиниеми, а желающие смогут покататься на сапах» 68 900 ₽ за человека Все туры Петрозаводска

Прогулки на сапах в Петрозаводске — хотите позаниматься или просто отдохнуть на воде на sup-бордах (досках) с инструкторами и гидами Петрозаводска, рассмотрите из предложенных туров лучшую по цене, отзывам и программе, бронируйте и выбирайте день. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026