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Магия и мистика Карелии: от легенд Сампо до тайн Воттоваары

Магия и мистика Карелии
Чарующая Карелия ждёт вас в трёхдневном путешествии! Вы посетите водопад Кивач, палеовулкан Гирвас, курорт Марциальные воды и гору Сампо за один день, примите участие в настоящем приключении на УАЗах сквозь
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тайгу и болота, поднимитесь на вершину Воттоваары, заедете в гости к местной жительнице, которая приготовит сытный домашний обед.

В третий день тура вы сможете выспаться и погулять по Петрозаводску в свободном режиме или выбрать один из четырёх вариантов отдыха.

Магия и мистика Карелии: от легенд Сампо до тайн ВоттоваарыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Магия и мистика Карелии: от легенд Сампо до тайн ВоттоваарыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Магия и мистика Карелии: от легенд Сампо до тайн ВоттоваарыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Гора Сампо. Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач. Возвращение в Петрозаводск

Прибытие в Петрозаводск до 08:00.

В этот день мы собрали все визитные карточки края, чтобы вы с первого взгляда влюбились в суровую красоту Карелии.

Отправление на маршрут. Вас ждет комфортабельный туристический автобус с откидными сиденьями. В пути — живой, интерактивный рассказ от сертифицированного гида.

Гора Сампо. Поднимемся по оборудованной тропе на панорамную скалу. Здесь, под шум сосен и виды на зеркальное озеро Кончозеро, вы услышите кантеле из эпоса «Калевала» и загадаете сокровенное желание у волшебного дерева.

Марциальные Воды. Заглянем на первый курорт России, основанный Петром I в 1719 году. Мы осмотрим деревянную церковь петровской эпохи, продегустируем целебную железистую воду прямо из подземных скважин.

Палеовулкан Гирвас. Переносимся в застывшее прошлое планеты. Вы пройдетесь по окаменевшим потокам лавы вулкана, которому больше 2 миллиардов лет! Сделаем фантастические космические снимки в каньоне, где снимались советские и российские фильмы.

Гвоздь программы — водопад Кивач. Завершаем день у величественного 11-метрового каскада — второго по величине равнинного водопада Европы. Оглушительный рёв стихии, смотровые площадки, прогулка по дендрарию с уникальной карельской берёзой и визит в Музей природы.

Возвращение в Петрозаводск.

Заселение в уютный отель, свободное время для прогулки по знаменитой Онежской набережной и отдыха перед главным приключением тура.

Прибытие. Гора Сампо. Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач. Возвращение в ПетрозаводскПрибытие. Гора Сампо. Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач. Возвращение в ПетрозаводскПрибытие. Гора Сампо. Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач. Возвращение в ПетрозаводскПрибытие. Гора Сампо. Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач. Возвращение в ПетрозаводскПрибытие. Гора Сампо. Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач. Возвращение в ПетрозаводскПрибытие. Гора Сампо. Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач. Возвращение в ПетрозаводскПрибытие. Гора Сампо. Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач. Возвращение в Петрозаводск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Курс на Север. Гастрономический колорит в п. Гимолы. Катание на УАЗах. Магия горы Воттоваара

Приготовьтесь перешагнуть грань реальности. Сегодня мы отправляемся в самое мистическое, труднодоступное и завораживающее место европейской части России.

Курс на Север. Ранний выезд из Петрозаводска в глухой Муезерский район. 4 часа дороги пролетят незаметно за историями гида о саамских шаманах и древних цивилизациях.

Гастрономический колорит в п. Гимолы. Самый близкий к горе поселок. Заезжаем в гости к местной жительнице, которая приготовила для нас сытный домашний обед: наваристый суп, карельское горячее, знаменитые пироги и ароматный таежный чай.

Катание на УАЗах. Пересаживаемся на легендарные полноприводные «буханки». Нас ждут 20 км абсолютного адреналина через грязь, лесные броды и вековые болота. Обычный транспорт здесь не пройдет!

Магия горы Воттоваара. 6-7 часов чистого восторга и треккинга по вершине Воттоваары (высота 417 м). Время здесь течет иначе.

  1. Вы увидите сейды — многотонные валуны, которые тысячелетиями балансируют на трех маленьких «ножках».
  2. Замрете у идеального каменного колодца прямоугольной формы, заполненного темной водой.
  3. Сделаете сюрреалистичные фото среди скрученных, мертвых деревьев, которые растут корнями вверх.
  4. Заглянете в гигантский природный амфитеатр с фосфорным болотным озером в центре, напоминающим огромный глаз.

Вечер. Спуск с горы, обратный экстрим-трансфер на УАЗах в Гимолы.

Ужинаем у нашей хозяйки, делимся впечатлениями, пересаживаемся в теплый автобус и выезжаем в город.

Позднее возвращение в Петрозаводск.

Настоящая перезагрузка состоялась!

Курс на Север. Гастрономический колорит в п. Гимолы. Катание на УАЗах. Магия горы ВоттоваараКурс на Север. Гастрономический колорит в п. Гимолы. Катание на УАЗах. Магия горы ВоттоваараКурс на Север. Гастрономический колорит в п. Гимолы. Катание на УАЗах. Магия горы ВоттоваараКурс на Север. Гастрономический колорит в п. Гимолы. Катание на УАЗах. Магия горы ВоттоваараКурс на Север. Гастрономический колорит в п. Гимолы. Катание на УАЗах. Магия горы Воттоваара
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день или программа на выбор

После экспедиции на Воттоваара этот день принадлежит только вам.

Вы можете поступить на своё усмотрение: выспаться, отдохнуть и погулять по городу в свободном режиме или мы можем предложить 4 шикарных варианта на выбор, чтобы сделать финал путешествия незабываемым (программы оплачиваются отдельно):

  1. Вариант 1. Остров Кижи («Шедевр без гвоздей»): мчим на скоростной «Комете» по Онежскому озеру к 22-главому Преображенскому храму. Живая история, колокольные звоны и дух древней Руси. (займёт ~7 часов).
  2. Вариант 2. Мраморный каньон Рускеала: отправляемся на юго-запад Карелии. Вас ждут мраморные скалы, подземные лабиринты и живописные виды. (займёт ~12 часов).
  3. Вариант 3. Этно-тур по карельским деревням (Киндасово, Кинерма, Рубчойла): самый душевный вариант. Вы узнаете, что такое карельский юмор в Киндасово, посетите Кинерму (одну из самых красивых деревень России) и услышите старинные песни под кантеле. (займёт ~7-8 часов).
  4. Вариант 4. Мастер-класс по калиткам в Петрозаводске: расслабленный день в городе. Шеф-повар научит вас правильно защипывать ржаное тесто для главных карельских пирожков — калиток. Горячая выпечка, карельский чай и покупка сувениров (рыба, морошковое варенье, шунгит) без спешки.
Свободный день или программа на выборСвободный день или программа на выборСвободный день или программа на выборСвободный день или программа на выборСвободный день или программа на выборСвободный день или программа на выбор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание 2 ночи в городском отеле Петрозаводска 3-4* (комфортные номера со всеми удобствами).

Стоимость – 35700 руб. /чел.

В первый день тура вы поедете в составе сборной группы – 50 человек. Второй день на Воттоваару – 19 человек.

Варианты проживания

Гостиница «Piter Inn»

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.

Гостиница «Piter Inn»Гостиница «Piter Inn»Гостиница «Piter Inn»Гостиница «Piter Inn»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.

В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.

Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Фрегат»

2 ночи

Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Северная»

2 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Саквояж впечатлений»

2 ночи

Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.

Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.

В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.

Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.

Отель «Саквояж впечатлений»Отель «Саквояж впечатлений»Отель «Саквояж впечатлений»Отель «Саквояж впечатлений»Отель «Саквояж впечатлений»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Petra»

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.

Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Прионежский»

2 ночи

Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Онежский замок»

2 ночи

Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.

К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.

При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «Шведский стол».

Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.

Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 2 ночи в городском отеле 3-4* (комфортные номера со всеми удобствами)
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Питание по программе: 3 завтрака, обед и ужин во 2 день
  • Сопровождение сертифицированного гида-экскурсовода на протяжении первых двух дней
  • Специализированный треккинг-тур по вершине горы Воттоваара
  • Входные билеты: гора Сампо, вулкан Гирвас, водопад Кивач, Воттоваара
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Программы третьего дня (на выбор, бронируются заранее):билеты на "Комету" и экскурсия на остров Кижибилеты на ретропоезд и вход в Горный парк "Рускеала" интерактивная экскурсия по этно-деревням (Киндасово/Кинерма) кулинарный мастер-класс по выпечке карельских калиток
  • Билеты на «Комету» и экскурсия на остров Кижи
  • Билеты на ретропоезд и вход в Горный парк «Рускеала»
  • Интерактивная экскурсия по этно-деревням (Киндасово/Кинерма)
  • Кулинарный мастер-класс по выпечке карельских калиток
  • Сувениры и личные расходы: покупка карельских деликатесов (морошка, рыба, бальзамы), изделий из шунгита и карельской березы
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что ещё нужно знать?

Главные хиты тура:

  1. Четыре бренда Карелии за один день: Кивач, Гирвас, Марциальные воды и гора Сампо без спешки и суеты.
  2. Настоящее родео на УАЗах: 20 км экстремального бездорожья сквозь тайгу и болота к главной загадке Севера.
  3. 6 часов на мистической горе Воттоваара: вы не просто подниметесь на вершину, а разгадаете тайны древних сейдов и увидите мертвый лес своими глазами.
  4. Обед в карельской глуши: эксклюзивный домашний прием с пирогами-калитками у местной хозяйки в таежном поселке.
  5. Свобода выбора на 3-й день: от мастер-класса по калиткам до деревянного зодчества Кижей.
  6. Комфортное размещение: городские отели 3-4* с завтраками.

Первый день по программе – экскурсионный (Кивач, Сампо, Гирвас, Марциальные Воды). Особых требований нет, удобная обувь, небольшой рюкзачок с собой, куда можно будет положить водичку, легкий перекус и дождевик. Программа с 09:00 до 17:00.

Второй день очень насыщенный с 07:00 возвращение в город ориентировочно 12 ночи. На Воттоваару нужна обувь, которая будет хорошо держать голеностоп (треккинговые ботинки, высокие кроссовки).

Рекомендуем выбирать проверенную удобную обувь (новыми ботинками можно натереть ноги). В самом походе на Воттоваару интенсивным будет только подъем и спуск на саму гору, далее сильных подъемов не будет. Также с собой пригодится небольшой рюкзачок для воды, дождевика, пауэрбанка, каких-то личных вещей.

Что нужно знать про гостиницу?

Гостиницы по программе:

  • 4* - PiterInn, Космос, Фрегат, Северная, Саквояж впечатлений, Петра;
  • 3* - отель Прионежский, Онежский замок.

Гостиницу будем подбирать из доступных и наиболее удобных по программе. Приоритетный отель по данному туру будет - PiterInn, так как во второй день будет ранний выезд на Воттоваару, ориентировочно в 07:00. Группа будет собираться на жд вокзале.

Есть ли рекомендации по отъезду в последний день тура?

Время отъезда в третий день:

  1. Если день свободный, то любое удобное время.
  2. Если выбираете мастер-класс по калиткам, время проведения мастер-класса с 15:00 до 16:30.
  3. Если выбираете дополнительно Кижи (программа 7 часов), то при бронировании будем смотреть наличие свободных мест в группах:
    1. время отправления 09:00, время прибытия 16:00;
    2. время отправления 10:00, время прибытия 17:00;
    3. время отправления 11:00, время прибытия 18:00;
    4. время отправления 12:15, время прибытия 19:15.
    5. Будем согласовывать, подбирать удобное время под обратный билет.
  4. Если выбираете Рускеала, то окончание программы в 21:00, можно будет выйти из экскурсионного автобуса прямо на ж/д вокзале.
  5. Если выбираете Этно-тур по деревням. Данная программа проводится только по четвергам, соответственно эту экскурсию можно включить только в тур приезжающим в четверг. Соответственно, будет меняться очередность мероприятий по туру: 1 день (четверг) – этно-тур, 2 день (пятница) – Воттоваара, 3 день (суббота) – Сампо, Кивач, Гирвас, Марциальные Воды. Окончание программы в 17:00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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