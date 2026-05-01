По Карелии на джипах в своей компании: «Марциальные воды», Гирвас и мистическая гора Воттоваара

Увидеть древний вулкан, насладиться пикником на озере и разгадать тайны «карельского стоунхенджа»
Отправляемся в путешествие по Золотому кольцу Карелии на комфортабельных внедорожниках.

Вы побываете на первом российском курорте, где любил отдыхать Пётр I, прогуляетесь по краю тектонического разлома озера Пизанец и подниметесь на
Воттоваару.

Местные называют её «горой духов», верят, что здесь проходит граница с иным измерением, а огромные валуны использовались для магических ритуалов.

А что вы ощутите на вершине? Многодневная экскурсия проходит в индивидуальном формате только для вашей компании.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: удобную обувь, одежду по погоде, желательно сменная обувь на случай дождя, дождевики.

Программа тура по дням

1 день

Арт-объект "Долина зайцев", "Марциальные воды", Гирвас и пикник на озере

Встретимся в Петрозаводске и отправимся в путь.

Арт-объект «Долина зайцев». Вы увидите скалу с изображением ушастых животных, их тут больше 500!

«Марциальные воды». Побываете на первом российском курорте, основанном Петром I, попробуете целебную воду из трёх источников и осмотрите церковь Апостола Петра.

Посёлок Гирвас. Полюбуетесь Пальеозерской ГЭС и вулканом, возраст которого превышает 2 миллиарда лет!

Живописные озёра. Вас ждёт пикник на берегу: мясо, овощи на мангале и горячий чай. А затем вы погуляете по озеру Пизанец.

2 день

Тайны горы Воттоваара

В 8:00 — подъём и завтрак. Вы побываете на горе Воттоваара — в мистическом месте. Здесь царит тишина, а на склонах растут скрюченные деревья. А ещё повсюду лежат загадочные камни, которые использовались для магических ритуалов. После обеда в кафе отвезём вас обратно в Петрозаводск.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на внедорожниках
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение на маршруте
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Проживание
  • Питание - ок. 1000-1500 ₽ в день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 9:00, заберём из любой точки
Завершение: Петрозаводск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
На протяжении нескольких лет я занимаюсь организацией и проведением авторских внедорожных экскурсий в Карелии. В моих программах можно увидеть достопримечательности, затерянные в самых потаенных уголках и недоступные в рамках обычных
автобусных экскурсий. Попробовать свои силы в преодолении бездорожья за рулём подготовленного автомобиля. Услышать самые захватывающие истории о нашем прекрасном северном крае и окунуться в удивительный мир приключений — мир новых эмоций, ярких впечатлений и интересных открытий.

