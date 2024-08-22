3 дня
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Побывать на берегах Онеги и Ладоги, поискать самоцветы и погостить у карельского Деда Мороза
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж. - д. вокзале или по адр...
«После обеда едем на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко»
17 окт в 07:30
19 окт в 07:30
24 145₽ за человека
6 дней
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
«Приглашаем в увлекательное железнодорожное путешествие в Заполярье в празднично оформленных вагонах поезда Деда Мороза»
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 31 500₽ за человека
6 дней
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
Начало: Москва
«13:58 Прибытие на остановочный пункт Морозная, посещение статической экспозиции «Поезд Деда Мороза»»
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 37 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия22 августа 2024Спасибо! Всё чётко!
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- ППопова21 августа 2024Получила массу впечатлений, всё понравилось, довольна всем. Особое внимание хочу уделить нашему сопровождающему Петру за внимательность, отзывчивость. Побольше бы таких людей. И проводникам Евгению и Кириллу. Кто не видел Карелию, советую съездить. Спасибо всем.
- ННаталья21 августа 2024Очень удобное общение с менеджером в Телеграмм-канале.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Дед Мороз»
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