Встреча с Дедом Морозом

Найдено 3 тура в категории «Дед Мороз» в Петрозаводске, цены от 24 145 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
На автобусе
3 дня
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Побывать на берегах Онеги и Ладоги, поискать самоцветы и погостить у карельского Деда Мороза
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж. - д. вокзале или по адр...
«После обеда едем на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко»
17 окт в 07:30
19 окт в 07:30
24 145 за человека
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
На поезде
3 отзыва
6 дней
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
«Приглашаем в увлекательное железнодорожное путешествие в Заполярье в празднично оформленных вагонах поезда Деда Мороза»
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 31 500 за человека
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
На поезде
3 отзыва
6 дней
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
Начало: Москва
«13:58 Прибытие на остановочный пункт Морозная, посещение статической экспозиции «Поезд Деда Мороза»»
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 37 500 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Дед Мороз»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
  2. На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
  3. На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Курорт Марциальные воды
  5. Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Мраморный каньон
  8. Онежская набережная
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Дед Мороз" можно забронировать 3 тура от 24 145 до 37 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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