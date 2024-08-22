Ю Юлия На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию Спасибо! Всё чётко!

Ю Юлия На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию Покупала тур для брата. Он остался очень доволен и организацией, и насыщенной программой и таким видом отдыха. Море впечатлений, эмоций и фотографий.

П Попова На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию Получила массу впечатлений, всё понравилось, довольна всем. Особое внимание хочу уделить нашему сопровождающему Петру за внимательность, отзывчивость. Побольше бы таких людей. И проводникам Евгению и Кириллу. Кто не видел Карелию, советую съездить. Спасибо всем.