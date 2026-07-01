1 день

Прибытие. Гора Сампо. Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач. Возвращение в Петрозаводск

Прибытие в Петрозаводск до 08:00.

В этот день мы собрали все визитные карточки края, чтобы вы с первого взгляда влюбились в суровую красоту Карелии.

Отправление на маршрут. Вас ждет комфортабельный туристический автобус с откидными сиденьями. В пути — живой, интерактивный рассказ от сертифицированного гида.

Гора Сампо. Поднимемся по оборудованной тропе на панорамную скалу. Здесь, под шум сосен и виды на зеркальное озеро Кончозеро, вы услышите кантеле из эпоса «Калевала» и загадаете сокровенное желание у волшебного дерева.

Марциальные Воды. Заглянем на первый курорт России, основанный Петром I в 1719 году. Мы осмотрим деревянную церковь петровской эпохи, продегустируем целебную железистую воду прямо из подземных скважин.

Палеовулкан Гирвас. Переносимся в застывшее прошлое планеты. Вы пройдетесь по окаменевшим потокам лавы вулкана, которому больше 2 миллиардов лет! Сделаем фантастические космические снимки в каньоне, где снимались советские и российские фильмы.

Гвоздь программы — водопад Кивач. Завершаем день у величественного 11-метрового каскада — второго по величине равнинного водопада Европы. Оглушительный рёв стихии, смотровые площадки, прогулка по дендрарию с уникальной карельской берёзой и визит в Музей природы.

Возвращение в Петрозаводск.

Заселение в уютный отель, свободное время для прогулки по знаменитой Онежской набережной и отдыха перед главным приключением тура.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160