За три насыщенных дня вы посетите водопад Кивач, палеовулкан Гирвас, курорт Марциальные воды и гору Сампо, а также примите участие в
Программа тура по дням
Прибытие. Гора Сампо. Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач. Возвращение в Петрозаводск
Прибытие в Петрозаводск до 08:00.
В этот день мы собрали все визитные карточки края, чтобы вы с первого взгляда влюбились в суровую красоту Карелии.
Отправление на маршрут. Вас ждет комфортабельный туристический автобус с откидными сиденьями. В пути — живой, интерактивный рассказ от сертифицированного гида.
Гора Сампо. Поднимемся по оборудованной тропе на панорамную скалу. Здесь, под шум сосен и виды на зеркальное озеро Кончозеро, вы услышите кантеле из эпоса «Калевала» и загадаете сокровенное желание у волшебного дерева.
Марциальные Воды. Заглянем на первый курорт России, основанный Петром I в 1719 году. Мы осмотрим деревянную церковь петровской эпохи, продегустируем целебную железистую воду прямо из подземных скважин.
Палеовулкан Гирвас. Переносимся в застывшее прошлое планеты. Вы пройдетесь по окаменевшим потокам лавы вулкана, которому больше 2 миллиардов лет! Сделаем фантастические космические снимки в каньоне, где снимались советские и российские фильмы.
Гвоздь программы — водопад Кивач. Завершаем день у величественного 11-метрового каскада — второго по величине равнинного водопада Европы. Оглушительный рёв стихии, смотровые площадки, прогулка по дендрарию с уникальной карельской берёзой и визит в Музей природы.
Возвращение в Петрозаводск.
Заселение в уютный отель, свободное время для прогулки по знаменитой Онежской набережной и отдыха перед главным приключением тура.
Курс на Север. Гастрономический колорит в п. Гимолы. Катание на УАЗах. Магия горы Воттоваара
Приготовьтесь перешагнуть грань реальности. Сегодня мы отправляемся в самое мистическое, труднодоступное и завораживающее место европейской части России.
Курс на Север. Ранний выезд из Петрозаводска в глухой Муезерский район. 4 часа дороги пролетят незаметно за историями гида о саамских шаманах и древних цивилизациях.
Гастрономический колорит в п. Гимолы. Самый близкий к горе поселок. Заезжаем в гости к местной жительнице, которая приготовила для нас сытный домашний обед: наваристый суп, карельское горячее, знаменитые пироги и ароматный таежный чай.
Катание на УАЗах. Пересаживаемся на легендарные полноприводные «буханки». Нас ждут 20 км абсолютного адреналина через грязь, лесные броды и вековые болота. Обычный транспорт здесь не пройдет!
Магия горы Воттоваара. 6-7 часов чистого восторга и треккинга по вершине Воттоваары (высота 417 м). Время здесь течет иначе.
- Вы увидите сейды — многотонные валуны, которые тысячелетиями балансируют на трех маленьких «ножках».
- Замрете у идеального каменного колодца прямоугольной формы, заполненного темной водой.
- Сделаете сюрреалистичные фото среди скрученных, мертвых деревьев, которые растут корнями вверх.
- Заглянете в гигантский природный амфитеатр с фосфорным болотным озером в центре, напоминающим огромный глаз.
Вечер. Спуск с горы, обратный экстрим-трансфер на УАЗах в Гимолы.
Ужинаем у нашей хозяйки, делимся впечатлениями, пересаживаемся в теплый автобус и выезжаем в город.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Настоящая перезагрузка состоялась!
Свободный день или программа на выбор
После экспедиции на Воттоваара этот день принадлежит только вам.
Вы можете поступить на своё усмотрение: выспаться, отдохнуть и погулять по городу в свободном режиме или мы можем предложить 4 шикарных варианта на выбор, чтобы сделать финал путешествия незабываемым (программы оплачиваются отдельно):
- Вариант 1. Остров Кижи («Шедевр без гвоздей»): мчим на скоростной «Комете» по Онежскому озеру к 22-главому Преображенскому храму. Живая история, колокольные звоны и дух древней Руси. (займёт ~7 часов).
- Вариант 2. Мраморный каньон Рускеала: отправляемся на юго-запад Карелии. Вас ждут мраморные скалы, подземные лабиринты и живописные виды. (займёт ~12 часов).
- Вариант 3. Этно-тур по карельским деревням (Киндасово, Кинерма, Рубчойла): самый душевный вариант. Вы узнаете, что такое карельский юмор в Киндасово, посетите Кинерму (одну из самых красивых деревень России) и услышите старинные песни под кантеле. (займёт ~7-8 часов).
- Вариант 4. Мастер-класс по калиткам в Петрозаводске: расслабленный день в городе. Шеф-повар научит вас правильно защипывать ржаное тесто для главных карельских пирожков — калиток. Горячая выпечка, карельский чай и покупка сувениров (рыба, морошковое варенье, шунгит) без спешки.
Проживание
Тур предусматривает проживание 2 ночи в городском отеле Петрозаводска 3-4* (комфортные номера со всеми удобствами).
Стоимость – 35700 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Piter Inn»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.
В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Отель «Саквояж впечатлений»
Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.
Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.
В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.
Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.
Отель «Petra»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Отель «Онежский замок»
Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.
К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.
При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «Шведский стол».
Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 2 ночи в городском отеле 3-4* (комфортные номера со всеми удобствами)
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Питание по программе: 3 завтрака, обед и ужин во 2 день
- Сопровождение сертифицированного гида-экскурсовода на протяжении первых двух дней
- Специализированный треккинг-тур по вершине горы Воттоваара
- Входные билеты: гора Сампо, вулкан Гирвас, водопад Кивач, Воттоваара
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Программы третьего дня (на выбор, бронируются заранее):билеты на "Комету" и экскурсия на остров Кижибилеты на ретропоезд и вход в Горный парк "Рускеала" интерактивная экскурсия по этно-деревням (Киндасово/Кинерма) кулинарный мастер-класс по выпечке карельских калиток
- Билеты на «Комету» и экскурсия на остров Кижи
- Билеты на ретропоезд и вход в Горный парк «Рускеала»
- Интерактивная экскурсия по этно-деревням (Киндасово/Кинерма)
- Кулинарный мастер-класс по выпечке карельских калиток
- Сувениры и личные расходы: покупка карельских деликатесов (морошка, рыба, бальзамы), изделий из шунгита и карельской березы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что ещё нужно знать?
Главные хиты тура:
- Четыре бренда Карелии за один день: Кивач, Гирвас, Марциальные воды и гора Сампо без спешки и суеты.
- Настоящее родео на УАЗах: 20 км экстремального бездорожья сквозь тайгу и болота к главной загадке Севера.
- 6 часов на мистической горе Воттоваара: вы не просто подниметесь на вершину, а разгадаете тайны древних сейдов и увидите мертвый лес своими глазами.
- Обед в карельской глуши: эксклюзивный домашний прием с пирогами-калитками у местной хозяйки в таежном поселке.
- Свобода выбора на 3-й день: от мастер-класса по калиткам до деревянного зодчества Кижей.
- Комфортное размещение: городские отели 3-4* с завтраками.
Первый день по программе – экскурсионный (Кивач, Сампо, Гирвас, Марциальные Воды). Особых требований нет, удобная обувь, небольшой рюкзачок с собой, куда можно будет положить водичку, легкий перекус и дождевик. Программа с 09:00 до 17:00.
Второй день очень насыщенный с 07:00 возвращение в город ориентировочно 12 ночи. На Воттоваару нужна обувь, которая будет хорошо держать голеностоп (треккинговые ботинки, высокие кроссовки).
Рекомендуем выбирать проверенную удобную обувь (новыми ботинками можно натереть ноги). В самом походе на Воттоваару интенсивным будет только подъем и спуск на саму гору, далее сильных подъемов не будет. Также с собой пригодится небольшой рюкзачок для воды, дождевика, пауэрбанка, каких-то личных вещей.
Что нужно знать про гостиницу?
Гостиницы по программе:
- 4* - PiterInn, Космос, Фрегат, Северная, Саквояж впечатлений, Петра;
- 3* - отель Прионежский, Онежский замок.
Гостиницу будем подбирать из доступных и наиболее удобных по программе. Приоритетный отель по данному туру будет - PiterInn, так как во второй день будет ранний выезд на Воттоваару, ориентировочно в 07:00. Группа будет собираться на жд вокзале.
Есть ли рекомендации по отъезду в последний день тура?
Время отъезда в третий день:
- Если день свободный, то любое удобное время.
- Если выбираете мастер-класс по калиткам, время проведения мастер-класса с 15:00 до 16:30.
- Если выбираете дополнительно Кижи (программа 7 часов), то при бронировании будем смотреть наличие свободных мест в группах:
- время отправления 09:00, время прибытия 16:00;
- время отправления 10:00, время прибытия 17:00;
- время отправления 11:00, время прибытия 18:00;
- время отправления 12:15, время прибытия 19:15.
- Будем согласовывать, подбирать удобное время под обратный билет.
- Если выбираете Рускеала, то окончание программы в 21:00, можно будет выйти из экскурсионного автобуса прямо на ж/д вокзале.
- Если выбираете Этно-тур по деревням. Данная программа проводится только по четвергам, соответственно эту экскурсию можно включить только в тур приезжающим в четверг. Соответственно, будет меняться очередность мероприятий по туру: 1 день (четверг) – этно-тур, 2 день (пятница) – Воттоваара, 3 день (суббота) – Сампо, Кивач, Гирвас, Марциальные Воды. Окончание программы в 17:00.