Описание тура
Это приватный 4-дневный выезд для пары, которая хочет не просто поездку в Карелию, а редкое время вдвоём — спокойно, красиво и без суеты. Когда в жизни много работы, дел и телефонов, а настоящего присутствия рядом друг с другом — мало. Мы собираем этот маршрут так, чтобы вы выспались, замедлились и прожили свою историю: тишина, комфорт, правильный ритм и сервис, который не заметен, но всё держит.
Внутри — сильные киношные моменты, которые запоминаются надолго: Кижи на Метеоре, полёт на воздушном шаре на рассветес шампанским, уединённые ладожские шхеры на катере, Подземная Рускеала и финал на ретропоезде с живой музыкой. И главное — всё организовано так, чтобы не пришлось ничего решать: есть план B на погоду и один ответственный рядом. Вы просто живёте эти 4 дня — и возвращаетесь ближе.
Кому подойдёт этот тур:
Парам, которым нужно время вдвоём без суеты. Когда хочется не просто сменить картинку, а реально выдохнуть, выспаться, замедлиться и снова почувствовать друг друга — без постоянных решений и мелких забот.
Тем, кто хочет красивую общую историю за 4 дня. Кижи, Ладога, шхеры, подземная Рускеала, ретропоезд, воздушный шар — это маршрут, который ощущается как маленький фильм: с сильными сценами и правильными паузами.
Тем, кто ценит приватность и тишину как стандарт. Без толпы, без тургруппы с микрофоном, без ощущения конвейера — больше пространства, спокойствия и личных моментов.
Тем, у кого высокие ожидания к комфорту тела. Хороший сон, тёплое размещение у воды, внятный ритм дня, нормальная еда без беготни — чтобы романтика держалась на самочувствии, а не на усилии.
Тем, кто хочет вау-эффект — но без риска не сложилось. У нас есть план B на погоду (включая перенос шара) и продуманная логистика, чтобы редкие 4 дня не превратились в нервный марафон.
Тем, кто не хочет быть организатором в отпуске. Вы просто приезжаете и проживаете поездку: встреча, трансферы, тайминг, билеты и сложные места вроде Подземной Рускеалы — уже собраны и под контролем.
Тем, кто едет отмечать отношения. Годовщина, день рождения, помолвка или просто хочется сделать красиво — этот тур легко превращается в праздник пары: с закатами, шампанским и моментами, которые выглядят достойно и остаются в памяти.
Кому точно не подойдёт этот тур:
Тем, кто ищет подешевле и без разницы как. Здесь чек про качество, приватность и ровный сервис: комфортное размещение, продуманная логистика, проверенные подрядчики и впечатления без компромиссов.
Тем, кому нужна гонка максимум локаций за сутки. У нас не марафон. Ритм выстроен так, чтобы у пары было время на паузы, спокойные завтраки, закаты и ощущение мы вместе, а не мы всё время бежим.
Тем, кто едет за ночной тусовкой и шумом. Это путешествие про тишину, природу и глубокие эмоции днём — а вечером про отдых, ужин и восстановление, а не про клубный режим.
Тем, кто хочет жёсткий экстрим и формат на пределе. Здесь есть адреналин по желанию (катер, зиплайн), но в целом путешествие про комфорт и безопасность, а не про испытания.
Тем, кому нужен формат экскурсия с микрофоном и толпой. Это приватный выезд для двоих: без конвейера и без ощущения, что рядом постоянно чужие люди.
Программа может быть именно такой — как готовый пример приватного выезда для двоих с нашим фирменным ритмом и продуманной организацией. Но она не жёсткая: мы легко меняем сценарий под вашу пару — по длительности, темпу, уровню активности, акцентам (больше тишины и отдыха / больше вау-моментов), гастро-предпочтениям и любым пожеланиям — чтобы поездка была вашей, а не как у всех.
Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.
Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.
Если откликается — значит, пора ехать. Осталось выбрать даты и нажать Забронировать.
Программа тура по дням
Петрозаводск, Кижи на метеоре через Онежское озеро
Мы встречаем вас на вокзале Петрозаводска — без суеты и лишних решений. Спокойно завтракаем (входит в стоимость) и мягко переключаемся в режим путешествия: сегодня важно не успеть всё, а начать чувствовать, что вы вдвоём и вам хорошо.
Дальше — скоростной Метеор на Кижи по Онежскому озеру. Это не просто дорога, а первая большая пауза: вода, воздух, горизонт и ощущение, что город остался где-то далеко. Можно молчать, можно говорить — но самое ценное здесь происходит само: вы замедляетесь и возвращаетесь в момент.
На острове нас встречает Кижский погост — редкая красота, которая не требует впечатляться. 22 главы Преображенской церкви, строгая Покровская и колокольня — всё выглядит как сцена из фильма, только без толпы и спешки. Мы гуляем по сектору Русские Заонежья: дома, часовни, амбары и мельницы из разных уголков Карелии. Гид рассказывает легко и по делу — про жизнь Севера, мастерство плотников и историю места, но без перегруза фактами: чтобы осталось ощущение, а не конспект.
Возвращаемся в Петрозаводск, обедаем в хорошем ресторане — без перекусов на бегу — и едем в сторону Сортавалы. Дорога выстроена так, чтобы не вымотать: у вас будет время просто смотреть в окно, держаться за руки и не думать о логистике — всё уже собрано и под контролем.
Вечером приезжаем в ваш отель на берегу Ладоги: заселение без ожиданий, тишина, простор и тот самый комфорт, который держит настроение пары. Ужин в ресторане отеля — с правильным светом и атмосферой — и встречаем карельский закат, когда хочется говорить тише и быть ближе.
Воздушный шар, Водопады, закат над Ладогой
Ранний подъём — но ради того редкого ощущения, когда мир ещё спит, а вы уже вместе в большом красивом да. Полёт на воздушном шаре в Карелии — это не аттракцион, а момент, который остаётся вашей общей историей: леса до горизонта, озёра, туман, мягкий свет рассвета и тишина, в которой слышно даже дыхание друг друга. После приземления — бокал шампанского и сертификаты: спокойно, красиво, без лишней показухи.
Возвращаемся в отель, завтракаем и даём телу то, что в таких поездках решает всё: время выдохнуть. Можно досыпать, можно прогуляться по территории, можно просто быть рядом — без графика и надо успеть.
Дальше — поездка к карельским водопадам: живой звук воды, прохлада, запах хвои. Мы увидим самый высокий водопад Северного Приладожья и заедем на месторождение граната — каждый сможет добыть себе маленький якорь памяти, который потом будет приятно найти в кармане куртки уже дома.
Возвращаемся в отель у Ладоги: обедаем, делимся впечатлениями и снова замедляемся. Вторая половина дня — про восстановление и тишину: Spa-комплекс (по желанию), прогулки вдоль воды, баня/территория — без толпы и без суеты. Вечером — свободное время, ужин в ресторане отеля и ещё один карельский закат, когда не хочется никуда спешить, кроме как ближе друг к другу.
Если погода не позволит выполнить полёт, мы переносим его на следующий день — чтобы ваше вау случилось, а не сорвалось.
Ладожские шхеры и деревня Викингов
Утро начинается спокойно: завтрак в отеле, без ранних стартов и лишней спешки. Сегодняшний день — про природу, приватность и лёгкую игру, которая неожиданно хорошо работает на пару.
Дальше выходим на Ладогу на скоростном катере — и Карелия раскрывается по-настоящему. Мы пройдём вдоль отвесных скал, зайдём в узкие проливы между островами и сделаем высадки на уединённых шхерах, где вокруг — только вода, сосны и ветер. Здесь хочется говорить тише, держаться ближе и просто смотреть. В одной из таких остановок — маленький карельский ритуал: загадаем желание по местным правилам — без мистики, но с ощущением, что вы делаете это вместе.
После — вкусный карельский обед в правильном месте, где не надо выбирать и искать нормальный вариант: просто садитесь и отдыхаете.
Во второй половине дня — этно-комплекс Музей живой истории Карелии (та самая Деревня викингов). Это не скучная экскурсия, а живой опыт: истории про быт и характер эпохи, дегустация медовухи, ремесленные мастер-классы и возможность попробовать себя в древних занятиях. Здесь легко смеяться, подначивать друг друга, делать фото как в фильме и внезапно почувствовать, что вы снова команда — без бытовых мелочей, которые обычно сбивают настроение, и без взрослых ролей..
К вечеру возвращаемся в отель. Ужин — спокойный, без формальностей. И время, когда не нужно развлекаться: просто быть рядом и переварить этот день — красивый, насыщенный, но собранный так, чтобы не вымотать.
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон, Ретропоезд
Утро — без спешки. Завтракаем в отеле и оставляем себе время, чтобы спокойно дожить это место: выспаться, пройтись по территории, выпить кофе с видом и просто побыть рядом. Этот медленный старт — часть сценария, чтобы день получился красивым, а не уставшим.
Дальше выселяемся и едем на экскурсию — о чемоданах мы позаботимся, вам не нужно держать их в голове.
Первая большая точка дня — Рускеальский парк. Мраморный каньон с бирюзовой водой выглядит так, будто кто-то специально настроил цветокоррекцию для фильма: свет, камень, вода — всё работает на впечатление. Мы прогуляемся вдоль каньона, узнаем историю месторождения и, если захочется добавить адреналина — на территории можно прокатиться на зиплайне.
После — обед в местном кафе, без поисков где нормально поесть: место и тайминг уже выстроены.
Дальше — то, что делает Рускеалу особенной: Подземная Рускеала. Туда сложно попасть самостоятельно, но у вас будет этот вход — в мир бывших выработок, где теперь мраморная тишина, подсветка и мистические гроты. Это впечатление не про галочку, а про ощущение: как будто вы оказались внутри горы.
И финальный штрих — ретропоезд. Настоящий паровоз и вагоны в стиле конца Xix века: бархат, атмосфера, живая музыка, шампанское — и ощущение путешествия как раньше, когда дорога была отдельным событием. На нём мы доедем до Сортавалы — красиво завершив историю, чтобы финал был не собрались и разъехались, а точка с послевкусием.
Дальше мы бережно доводим вас до поезда:
тех, кто уезжает на питерской Ласточке, проводим и посадим;
у тех, кто отправляется в Москву, будет время на ужин — заедем в ресторан национальной кухни, и после также посадим на поезд.
В итоге вы уезжаете не выжатые, а с ощущением: всё было чётко, красиво и по делу.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска и сопровождение по программе
- Работа турлидера/сопровождающего на маршруте
- Проживание 3 ночи в гостевом комплексе/отеле у Ладоги
- 3 завтрака
- Водный трансфер на Метеоре Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи (музей-заповедник)
- Экскурсия к водопадам + посещение месторождения граната
- Прогулка по Ладожским шхерам на скоростном катере (с высадками на острова)
- Посещение этно-комплекса/Деревни викингов с экскурсией
- Экскурсия по Рускеальскому парку (наземная)
- Экскурсия Подземная Рускеала
- Билеты на ретропоезд Рускеала - Сортавала
- Все трансферы по маршруту на комфортном транспорте
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Обеды и ужины (оплачиваются в ресторанах по меню)
- Спа-комплекс/баня при отеле
- Активности по желанию на локациях: зиплайн в Рускеале и другие развлечения в парке
- Полёт на воздушном шаре