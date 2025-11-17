Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги
Прокатиться на катере меж островов, погулять по Петрозаводску и полюбоваться панорамой с горы
Приглашаем провести выходные среди завораживающей северной природы в небольшой и тёплой компании. Всего за 2 дня вы познакомитесь с самыми топовыми местами Карелии.
Мы побываем в знаменитом горном парке, увидим водопады
Ахинкоски и Койриноянкоски, поднимемся на гору Паасонвуори, откуда нам откроется потрясающий вид на водную гладь. Вы прокатитесь на катере по крупнейшему озеру Европы и погуляете по необитаемым островам.
Наш гид устроит для вас чаепитие на скалах с национальными карельскими угощениями, а в ресторанах на маршруте у вас будет возможность попробовать лучшие блюда северной кухни.
Желающие смогут дополнить тур поездкой на ретропоезде, а вечером воспользоваться дополнительными услугами уютного загородного глэмпинга: арендой сапов, лодок, снастей для рыбалки, баней.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобные одежду и обувь.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, водопад и водная прогулка среди шхер
Встречаемся и после знакомства и небольшой прогулки по городу едем в Северное Приладожье. Это одна из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр.
По прибытии на берег Ладоги разместимся в глэмпинге и прогуляемся до водопада. После на небольшом частном катере прокатимся среди Ладожских шхер — уникального наследия Ледникового периода. Система нетронутых островов и узкие проливы между ними образуют картину неповторимой красоты.
2 день
Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори
Позавтракав, посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». У вас будет свободное время, чтобы увидеть места, где добывали мрамор для красивейших зданий Петербурга, Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсии, например, по подземному миру «Рускеалы», прокатиться на лодке или катамаране. В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели проехаться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).
Затем побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Журчание летящих струй, подвесные мостики и оборудованная экотропа, деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Тут же можно купить карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое.
На обед остановимся в кафе в живописном заливе Ладоги, а после покорим гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой с озером и макушками елей. Поднимемся туда по удобной лестнице, а я расскажу вам интересную историю этой вершины. После вернёмся в Петрозаводск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
41 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по программе
Сопровождение гидом
Все входные билеты и разрешения на маршруте
Прогулка на катере по Ладожским шхерам
Помощь в покупке ж/д или авиабилетов
Что не входит в цену
Билеты до Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
Обеды, Ужины
Дополнительные развлечения и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 9:00
Завершение: Сортавала, 17:00 (или Петрозаводск при необходимости при индивидуальном проведении тура)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 233 туристов
Привет! Меня зовут Катя и я организатор путешествий по Карелии. Родилась и выросла я тоже тут, поэтому знаю множество самых интересных троп. Несколько раз пыталась переехать, но не вышло —
любовь к Карельской природе взяла верх. У меня есть небольшая, но дружная команда единомышленников, вместе с которой мы круглый год создаем и проводим неформальные и насыщенные экскурсии по Карелии. А так же многодневные туры с проживанием за городом. Каждая поездка — это маленькое приключение способное помочь восстановиться, получить заряд энергии и эмоций, перезагрузить мысли, завести новые знакомства, а иногда и вовсе перевернуть жизнь! Ждём вас в Карелии!
Отзывы и рейтинг
Елена
17 ноя 2025
Огромное спасибо Екатерине за организацию нашей семейной поездки по знакомству с Карелией с её топовыми местами! 🙏🏻🥰 Мы с мужем и двумя подросшими детьми получили очень ценные впечатления от совместного
досуга❤️Познакомились с Петрозаводском и погуляли там на набережной. Посетили уникальный вечнозелёный лес, пройдя по которому, вышли на скалистый берег Ладоги, где озеро показало свой морской характер😍 и даже попили там чай с разнообразной выпечкой. Зарядились мощными водопадами, прокатились на катере и сделали остановку у каменистой горы, забравшись на которую увидели потрясающую панораму пейзажа вокруг. Переночевали в уютном домике, посетили туристический Горный парк Рускеала, атмосферную гору Паасо🔥 Для нас также было организовано питание с вкусным меню, ночёвка в уютном домике на берегу. Передвигались везде на машине, любовались природой Карелии по пути следования маршрута. Теперь как в песне «Долго будет Карелия снится» мы полюбили её всем сердцем❤️🔥
А
Алексей
30 окт 2025
Большое спасибо Екатерине за наше первое знакомство с Карелией! Даже осенью остались хорошие впячетления. Во время поездок и прогулок всё было интересно! Также рекомендуем попробовать Айс-флоатинг.