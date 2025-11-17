Позавтракав, посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». У вас будет свободное время, чтобы увидеть места, где добывали мрамор для красивейших зданий Петербурга, Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсии, например, по подземному миру «Рускеалы», прокатиться на лодке или катамаране. В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели проехаться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).

Затем побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Журчание летящих струй, подвесные мостики и оборудованная экотропа, деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Тут же можно купить карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое.

На обед остановимся в кафе в живописном заливе Ладоги, а после покорим гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой с озером и макушками елей. Поднимемся туда по удобной лестнице, а я расскажу вам интересную историю этой вершины. После вернёмся в Петрозаводск.