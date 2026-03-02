-
Романтическая Карелия для двоих: воздушный шар, отель на берегу Ладоги, Рускеала, Кижи
Это приватный четырёхдневный выезд для пары
«Внутри — сильные киношные моменты, которые запоминаются надолго: Кижи на Метеоре, полёт на воздушном шаре на рассветес шампанским, уединённые ладожские шхеры на катере, Подземная Рускеала и финал на ретропоезде с живой музыкой»
21 мая в 10:00
28 мая в 10:00
от 170 000 ₽
340 000 ₽ за человека
Семьёй в Карелию. Комфорт-тур: Воздушный шар, Кижи, ретропоезд, Рускеала, шхеры
Это приватный семейный выезд на 4 дня
«А впечатления здесь — как сильные сцены одной истории: Кижи на Метеоре, полёт на воздушном шаре над лесами и озёрами, Ладожские шхеры с высадками на уединённые острова, Рускеала и Подземная Рускеала, финал на ретропоезде с атмосферой 19 века»
21 мая в 10:00
28 мая в 10:00
от 98 900 ₽
197 800 ₽ за человека
Приватный девичник в Карелии. Комфорт-тур: воздушный шар, отель на берегу, ретропоезд
Это частный девичник-путешествие для компании подруг
«Утром поднимаемся в небо на воздушном шаре и смотрим на Карелию сверху: бескрайние леса, озёра, долины — всё будто становится тише и объёмнее»
21 мая в 10:00
28 мая в 10:00
от 96 900 ₽
193 800 ₽ за человека
Мужская Карелия: приватный комфорт-тур - воздушный шар, рыбалка, баня, ретропоезд
Приватный выезд для мужской компании на 4 дня
«Кижи, Рускеала (включая подземную), Ладожские шхеры, ретропоезд, воздушный шар — опыт, который запоминается и выглядит достойно»
21 мая в 10:00
28 мая в 10:00
от 99 900 ₽
199 800 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Петрозаводске в марте 2026
