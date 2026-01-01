Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
Посетить главные места края, погрузиться в прошлое, полюбоваться водопадами и Ладожским озером
Начало: Петрозаводск, 9:00
«Сегодня мы отправимся к Ладожскому озеру — одному из крупнейших озёр Европы»
2 фев в 08:00
9 фев в 08:00
52 900 ₽ за всё до 4 чел.
Заонежье и остров Кижи
Жить на берегу озера с видом на Кижский архитектурный ансамбль и кататься на санях по снежному лесу
Начало: Петрозаводск, 8:00
«Будем жить в уютном домике среди заснеженных лесов и замерзшего озера, кататься на санях за снегоходом, пить воду из целебных источников и слушать плеск водопада Кивач»
30 янв в 07:00
6 фев в 08:00
100 000 ₽ за всё до 4 чел.
12%
Перезагрузка: топ-места и домики на берегу. Комфорт+
Проживание в домиках на берегу озера и самые живописные локации
«В парке у вас будет свободное время для осмотра локаций: мраморный каньон, итальянский карьер, горное озеро, белая гора, подземная штольня и др»
24 июл в 10:00
7 июл в 10:00
от 49 900 ₽
56 900 ₽ за человека
