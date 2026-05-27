Программа тура по дням
Знакомство с Петрозаводском. Выставка «Калевала». Порог Большой Толли
Прибытие в Петрозаводск.
Завтрак в г. Петрозаводске.
Знакомство со столицей Карелии и ее жемчужиной — набережной Онежского озера.
Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу — философии карельской земли, мастер-класс.
Трансфер в пос. Матросы.
Знакомство с Домом полярника, приветственный дегустационный стол.
Размещение.
Посещение порога Большой Толли — самого живописного в Южной Шуе и дерева желаний.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Творческий вечер у камина в Доме полярника + десерт из северных ягод.
Горный парк Рускеала
Завтрак.
Посещение горного парка «Рускеала» — основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.
Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.
Мрамор горного парка использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.
Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.
Обед по маршруту.
Возвращение в Дом полярника.
Ужин у камина.
В гостях у хаски
Завтрак.
Экскурсия в питомник северных ездовых собак.
Прогулка с собакой.
Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам— лохикейто и травяного чая «с дымком», карельские настойки разной крепости (для лиц старше 18 лет).
Катание на собачьих упряжках (исходя из погодных условий).
Ужин — традиции северной кухни.
Просмотр художественного фильма про Арктику.
Водопад Кивач. Курорт "Марциальные воды". Гора 1000 зайцев. Гора "Сампо"
Завтрак.
Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».
Вы увидите гору 1000 зайцев и при хороших погодных условиях подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой — одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.
Программа на целый день.
Обед в пути.
Мы заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.
Заключительный ужин в ресторане.
Трансфер к ж/д вокзалу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-комплексе в «Доме полярника».
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый — 74 500 руб.;
- ребенок от 5 до 11 летвключительно (в сопровождении родителей) — 43 900 руб.
Дети до 18 лет участвуют в сопровождении родителей.
Варианты проживания
Гостевой дом «Дом Полярника»
Дом Полярника – это сердце комплекса.
В центральном холле расположен уютный камерный каминный зал с большим ТВ, где, расположившись вечером после прогулок на свежем воздухе, можно посмотреть добрый фильм.
Особенностью Дома полярника является размещение в прямом доступе гостей антикварных вещей: пианино 1908 года, финский 100-летний сундук, походный мини-самовар, гвоздь с Северного полюса, Олимпийский огонь и другие оригинальные вещи, которые создают уникальную атмосферу.
Всего 6 номеров для размещения 18 человек с двуспальными и односпальными кроватями: 4 номера 3-местных, 1 семейный 4-местный, 1 номер 2-местный с видом на сам питомник арктических ездовых собак.
- Во 2 и 6 номере есть ТВ.
- Камин в центральном холле.
- В зале есть большой угловой диван для отдыха, который можно использовать как доп. места.
- На каждом этаже на 2-3 номера 1 туалетная комната с санузлом и душевой.
- Теплый пол в душе.
- Бесплатный Wi-Fi и спутниковое ТВ.
- Светонепроницаемые шторы.
- Полотенца, постельное белье.
- Холодильник для хранения продуктов.
- Бесплатный доступ в зону барбекю или питание по меню.
- Набор посуды и столовых приборов.
- Полотенца, постельное белье, моющие средства (шампунь, гель для душа), фен.
- Круглосуточная чайная зона.
- Библиотека и настольные игры.
- Бесплатная парковка.
- Можно с питомцем.
Час заселения 14:00. Расчетный час 12:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы в рамках программы, в том числе от ж/д вокзала и аэропорта и обратно
- Проживание 4 дня/3 ночи в эко-комплексе в «Доме полярника»
- Питание горячее, указанное в программе (3 раза в день (завтрак, обед, ужин) и чаепития)
- Стоимость всех экскурсий по маршруту программы и сопровождение экскурсоводов, мастер-класс
- Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
- Музыкальный вечер с живой музыкой и киноужин у камина
- Страховка на катание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли возрастные ограничения?
В тур могут поехать дети с 5 лет в сопровождении родителей. Без сопровождения допускаются участники с 18 лет.
Что нас ждёт в этом туре?
Вас ждет насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии.
4 дня Вы проведете в атмосфере сказки:
- насладитесь красотами самых живописных мест Карелии – водопад Кивач, гора Сампо, Горный парк «Рускеала» и мраморный каньон, объекты культуры 18 века;
- исследуете интересные факты развития карельской культуры в рамках экскурсионных программ;
- попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настойки и чаи из северных карельских трав, фермерские сыры и другие продукты Карелии;
- познакомитесь с арктическими ездовыми собаками 2-х пород, ежегодно покоряющими Арктику в экспедициях. Среди них есть любимец английского принца Гарри. Более 60 пушистых хвостов, для которых человек – высшее благо. Вы ощутите всю доброту и безусловную любовь наших питомцев;
- совершите мини-путешествие на собачьих упряжках и почувствуете себя каюром;
- проведете вечер у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку и еще много разных удовольствий для Вашего тела и духа.