4 день

Водопад Кивач. Курорт "Марциальные воды". Гора 1000 зайцев. Гора "Сампо"

Завтрак.

Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».

Вы увидите гору 1000 зайцев и при хороших погодных условиях подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой — одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.

Программа на целый день.

Обед в пути.

Мы заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

Заключительный ужин в ресторане.

Трансфер к ж/д вокзалу.

