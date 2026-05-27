Весенняя волшебная Карелия

Погрузитесь в сказочную атмосферу Карелии за 4 дня! В этом туре вас ждёт знакомство с Петрозаводском, посещение порога Большой Толли и горного парка «Рускеала», творческий вечер у камина, экскурсия в питомник северных ездовых собак и красота водопада Кивач.
Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Петрозаводском. Выставка «Калевала». Порог Большой Толли

Прибытие в Петрозаводск.

Завтрак в г. Петрозаводске.

Знакомство со столицей Карелии и ее жемчужиной — набережной Онежского озера.

Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу — философии карельской земли, мастер-класс.

Трансфер в пос. Матросы.

Знакомство с Домом полярника, приветственный дегустационный стол.

Размещение.

Посещение порога Большой Толли — самого живописного в Южной Шуе и дерева желаний.

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Творческий вечер у камина в Доме полярника + десерт из северных ягод.

2 день

Горный парк Рускеала

Завтрак.

Посещение горного парка «Рускеала» — основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.

Мрамор горного парка использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.

Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

Возвращение в Дом полярника.

Ужин у камина.

3 день

В гостях у хаски

Завтрак.

Экскурсия в питомник северных ездовых собак.

Прогулка с собакой.

Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам— лохикейто и травяного чая «с дымком», карельские настойки разной крепости (для лиц старше 18 лет).

Катание на собачьих упряжках (исходя из погодных условий).

Ужин — традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

4 день

Водопад Кивач. Курорт "Марциальные воды". Гора 1000 зайцев. Гора "Сампо"

Завтрак.

Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».

Вы увидите гору 1000 зайцев и при хороших погодных условиях подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой — одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.

Программа на целый день.

Обед в пути.

Мы заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

Заключительный ужин в ресторане.

Трансфер к ж/д вокзалу.

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-комплексе в «Доме полярника».

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый — 74 500 руб.;
  • ребенок от 5 до 11 летвключительно (в сопровождении родителей) — 43 900 руб.

Дети до 18 лет участвуют в сопровождении родителей.

Варианты проживания

Гостевой дом «Дом Полярника»

3 ночи

Дом Полярника – это сердце комплекса.

В центральном холле расположен уютный камерный каминный зал с большим ТВ, где, расположившись вечером после прогулок на свежем воздухе, можно посмотреть добрый фильм.

Особенностью Дома полярника является размещение в прямом доступе гостей антикварных вещей: пианино 1908 года, финский 100-летний сундук, походный мини-самовар, гвоздь с Северного полюса, Олимпийский огонь и другие оригинальные вещи, которые создают уникальную атмосферу.

Всего 6 номеров для размещения 18 человек с двуспальными и односпальными кроватями: 4 номера 3-местных, 1 семейный 4-местный, 1 номер 2-местный с видом на сам питомник арктических ездовых собак.

  • Во 2 и 6 номере есть ТВ.
  • Камин в центральном холле.
  • В зале есть большой угловой диван для отдыха, который можно использовать как доп. места.
  • На каждом этаже на 2-3 номера 1 туалетная комната с санузлом и душевой.
  • Теплый пол в душе.
  • Бесплатный Wi-Fi и спутниковое ТВ.
  • Светонепроницаемые шторы.
  • Полотенца, постельное белье.
  • Холодильник для хранения продуктов.
  • Бесплатный доступ в зону барбекю или питание по меню.
  • Набор посуды и столовых приборов.
  • Полотенца, постельное белье, моющие средства (шампунь, гель для душа), фен.
  • Круглосуточная чайная зона.
  • Библиотека и настольные игры.
  • Бесплатная парковка.
  • Можно с питомцем.

Час заселения 14:00. Расчетный час 12:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы в рамках программы, в том числе от ж/д вокзала и аэропорта и обратно
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-комплексе в «Доме полярника»
  • Питание горячее, указанное в программе (3 раза в день (завтрак, обед, ужин) и чаепития)
  • Стоимость всех экскурсий по маршруту программы и сопровождение экскурсоводов, мастер-класс
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • Музыкальный вечер с живой музыкой и киноужин у камина
  • Страховка на катание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли возрастные ограничения?

В тур могут поехать дети с 5 лет в сопровождении родителей. Без сопровождения допускаются участники с 18 лет.

Что нас ждёт в этом туре?

Вас ждет насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии.
4 дня Вы проведете в атмосфере сказки:

  • насладитесь красотами самых живописных мест Карелии – водопад Кивач, гора Сампо, Горный парк «Рускеала» и мраморный каньон, объекты культуры 18 века;
  • исследуете интересные факты развития карельской культуры в рамках экскурсионных программ;
  • попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настойки и чаи из северных карельских трав, фермерские сыры и другие продукты Карелии;
  • познакомитесь с арктическими ездовыми собаками 2-х пород, ежегодно покоряющими Арктику в экспедициях. Среди них есть любимец английского принца Гарри. Более 60 пушистых хвостов, для которых человек – высшее благо. Вы ощутите всю доброту и безусловную любовь наших питомцев;
  • совершите мини-путешествие на собачьих упряжках и почувствуете себя каюром;
  • проведете вечер у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку и еще много разных удовольствий для Вашего тела и духа.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

