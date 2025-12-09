2 день

Концертная программа в "Доме Кантеле". Национальный музей Республики Карелия. Автобусная экскурсия по Петрозаводску. "Двор Халла"

Завтрак в поезде.

07:50 Прибытие поезда № 928 в г. Петрозаводск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Посещение концертной программы в «Доме Кантеле». Живая музыка, попурри из нестареющих любимых новогодних песен, зажигательные танцы, нарядные и веселые артисты – всё это ждёт дорогих гостей на нашей новогодней концертной программе.

Проведите время в «Доме Кантеле» не только с удовольствием, но и с пользой: концерт станет ценным познавательным опытом, ведь «Кантеле» всегда стремится знакомить своих гостей с традиционной культурой Карелии.

Посещение Национального музея Республики Карелия.

Обзорная экскурсия по центральному зданию музея включает в себя знакомство с несколькими экспозициями музея.

Экскурсия расскажет об образовании горных пород и минералов, раскроет особенности растительного и животного мира нашего края.

В зале археологии посетителям будут представлены уникальные артефакты – гранитные плиты с таинственными наскальными изображениями – петроглифами, древние орудия труда и бытовой инвентарь, предметы культа и амулеты из погребений Оленеостровского могильника эпохи каменного века, крупнейшего археологического памятника Северной Европы.

В залах, посвященных истории Карелии, посетитель сможет «погрузиться» в тысячелетнюю эпоху Средневековья, узнать, как при Петре Великом и императрице Екатерине II образовалась заводская промышленность, каким образом Петровская слобода стала Петрозаводском – столицей Олонецкой губернии, увидеть, как в XVIII-XIX веках постепенно развивался Петрозаводск и строилась Круглая площадь.

Экскурсия познакомит с традиционными для Севера орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими ловушками, эпическими песнями «Калевалы» и русскими былинами, записанными исследователями XIX века в Карелии.

Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры.

Обед в кафе города.

Переезд во «Двор Халла».

Добро пожаловать во «Двор Халла» — новую уникальную локацию в Карелии! Это атмосферное пространство на берегу озера Урозеро, где встречаются традиции и современность. Здесь соседствуют аутентичная карельская изба и стильный дизайнерский дом-амбар, вдохновлённый культурой края. «Двор Халла» — это место, где оживают легенды, ремёсла и северное гостеприимство, а каждый гость становится частью истории.

Описание экскурсии:

Знакомство с легендой Деда Халла: гостей встречает хозяйка Инкери и рассказывает историю Деда Халла — лесного волшебника, который создал это уникальное место, чтобы соединить прошлое и настоящее Карелии.

Встреча с мастерами в карельской избе: герои приветствуют гостей, делятся секретами жизни и быта карел, знакомят с женскими и мужскими ремеслами, легендами и мифами края.

Мастер-классы: обучение вязанию узлов для рыболовных сетей и изготовлению личного оберега.

Путешествие во времени: переход по волшебной галерее из прошлого в сегодняшний день Карелии.

Карелия сегодня: в просторном доме-амбаре гостей ждет рассказ о современном карельском дизайне, который интерпретирует культурный код региона и вдохновляет увидеть традиции по-новому.

Танцы в народных костюмах: погружение в атмосферу веселья и праздника.

Чаепитие с калитками, приготовленными по старинным рецептам.

Прогулка по лесной тропе: в завершающей части программы гости могут насладиться природой Карелии, узнать о лесных духах, сделать памятные фотографии на фоне самого светлого озера — Урозеро.

Почта и лавка Деда Халла: после экскурсии можно отправить открытки «в будущее» себе и своим близким через настоящую почту карельского волшебника Халла, приобрести сувениры на память.

Трансфер на ст. Петрозаводск.

Трансфер в г. Петрозаводск.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

22:40 Отправление поезда № 928 из Петрозаводска в Сортавалу.

Ночь в поезде.

