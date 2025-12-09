Мои заказы

Железнодорожный круиз в Карелию весной с посещением поместья Деда Халла

Весенняя Карелия приглашает в гости! Вас ждёт незабываемое приключение, в котором гармонично переплетаются традиции и современность: вы познакомитесь с богатой историей края в Национальном музее, насладитесь красотой петрозаводской набережной и
окунётесь в атмосферу волшебства во «Дворе Халла», где оживают древние легенды и можно создать свой личный оберег.

Подарите себе уникальный опыт: от захватывающих экскурсий до душевного чаепития с калитками, от знакомства с карельскими ремёслами до танцев в народных костюмах – эта программа станет настоящим подарком для всей семьи, сохранив в вашей памяти яркие впечатления о самом сердце Карелии!

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в туристский поезд № 928 (номера поезда, вагона, места указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

21:05 Отправление поезда № 928 с Ленинградского вокзала г. Москвы.

2 день

Концертная программа в "Доме Кантеле". Национальный музей Республики Карелия. Автобусная экскурсия по Петрозаводску. "Двор Халла"

Завтрак в поезде.

07:50 Прибытие поезда № 928 в г. Петрозаводск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Посещение концертной программы в «Доме Кантеле». Живая музыка, попурри из нестареющих любимых новогодних песен, зажигательные танцы, нарядные и веселые артисты – всё это ждёт дорогих гостей на нашей новогодней концертной программе.

Проведите время в «Доме Кантеле» не только с удовольствием, но и с пользой: концерт станет ценным познавательным опытом, ведь «Кантеле» всегда стремится знакомить своих гостей с традиционной культурой Карелии.

Посещение Национального музея Республики Карелия.

Обзорная экскурсия по центральному зданию музея включает в себя знакомство с несколькими экспозициями музея.

Экскурсия расскажет об образовании горных пород и минералов, раскроет особенности растительного и животного мира нашего края.

В зале археологии посетителям будут представлены уникальные артефакты – гранитные плиты с таинственными наскальными изображениями – петроглифами, древние орудия труда и бытовой инвентарь, предметы культа и амулеты из погребений Оленеостровского могильника эпохи каменного века, крупнейшего археологического памятника Северной Европы.

В залах, посвященных истории Карелии, посетитель сможет «погрузиться» в тысячелетнюю эпоху Средневековья, узнать, как при Петре Великом и императрице Екатерине II образовалась заводская промышленность, каким образом Петровская слобода стала Петрозаводском – столицей Олонецкой губернии, увидеть, как в XVIII-XIX веках постепенно развивался Петрозаводск и строилась Круглая площадь.

Экскурсия познакомит с традиционными для Севера орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими ловушками, эпическими песнями «Калевалы» и русскими былинами, записанными исследователями XIX века в Карелии.

Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры.

Обед в кафе города.

Переезд во «Двор Халла».

Добро пожаловать во «Двор Халла» — новую уникальную локацию в Карелии! Это атмосферное пространство на берегу озера Урозеро, где встречаются традиции и современность. Здесь соседствуют аутентичная карельская изба и стильный дизайнерский дом-амбар, вдохновлённый культурой края. «Двор Халла» — это место, где оживают легенды, ремёсла и северное гостеприимство, а каждый гость становится частью истории.

Описание экскурсии:

  • Знакомство с легендой Деда Халла: гостей встречает хозяйка Инкери и рассказывает историю Деда Халла — лесного волшебника, который создал это уникальное место, чтобы соединить прошлое и настоящее Карелии.
  • Встреча с мастерами в карельской избе: герои приветствуют гостей, делятся секретами жизни и быта карел, знакомят с женскими и мужскими ремеслами, легендами и мифами края.
  • Мастер-классы: обучение вязанию узлов для рыболовных сетей и изготовлению личного оберега.
  • Путешествие во времени: переход по волшебной галерее из прошлого в сегодняшний день Карелии.
  • Карелия сегодня: в просторном доме-амбаре гостей ждет рассказ о современном карельском дизайне, который интерпретирует культурный код региона и вдохновляет увидеть традиции по-новому.
  • Танцы в народных костюмах: погружение в атмосферу веселья и праздника.
  • Чаепитие с калитками, приготовленными по старинным рецептам.
  • Прогулка по лесной тропе: в завершающей части программы гости могут насладиться природой Карелии, узнать о лесных духах, сделать памятные фотографии на фоне самого светлого озера — Урозеро.
  • Почта и лавка Деда Халла: после экскурсии можно отправить открытки «в будущее» себе и своим близким через настоящую почту карельского волшебника Халла, приобрести сувениры на память.

Трансфер на ст. Петрозаводск.

Трансфер в г. Петрозаводск.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

22:40 Отправление поезда № 928 из Петрозаводска в Сортавалу.

Ночь в поезде.

3 день

Обзорная экскурсия по Сортавале. Горный парк Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде.

07:30 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Сортавала на ж/д станцию «Карельская». Встреча с гидом на перроне.

Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Отправление на ретропоезде со ст. «Сортавала Центр» в горный парк «Рускеала».

Встреча с гидом на перроне ж/д ст. горный парк Рускеала и организованный проход в парк.

Горный парк Рускеала – самая известная достопримечательность Карелии. Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году по указу Екатерины II. Использовали его для украшения величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня Рускеальский парк и его ландшафт — поражающие своей красотой рукотворные каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков. Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.

Экскурсия по программе «Мраморный каньон» — вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.

14:10 Трансфер на автобусе или на РА «Орлан» до ст. Сортавала.

14:50 Прибытие на ж/д ст. Сортавала.

15:09 Отправление со ст. Сортавала в г. Выборг.

17:45 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская и, конечно, Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.

Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале. И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

23:43 Отправление туристического поезда № 928 в г. Москву.

4 день

Возвращение в Москву

Завтрак в поезде.

10:16 Прибытие поезда №928 в г. Москву на Ленинградский вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту. Размещение происходит только в смешанные купе, нет разделения на мужские и женские.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения для заездов 10.04.2026, 17.04.2026, 24.04.2026, 15.05.2026,22.05.2026, 29.05.2026, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеОдноместное размещение в двухместном купе
Для взрослых46 60062 30098 800
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)46 20061 900
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)22 90022 900

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения для заездов 30.04.2026, 08.05.2026, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеОдноместное размещение в двухместном купе
Для взрослых48 30067 500107 100
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)47 80066 900
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)23 90023 900

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 16 500 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

Вагоны новые (запуска 2021 года), двухэтажные, 1 душ + 3 туалета с раковинами на вагон.

4-местное купе:

  • 2 нижние + 2 верхние полки;
  • 2 сейфа;
  • возможно выставить температуру в самом купе;
  • 1 среднее полотенце на 1 чел.;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка купе каждый день;
  • набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).

Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой.

При полной загрузке в вагоне порядка 72 человека.

2-местное купе (аналог СВ):

  • 2 нижние + 2 верхние полки есть, но откинуты (в связи с чем это не СВ, а 2-местное купе);
  • 2 сейфа;
  • возможно выставить температуру в самом купе;
  • 1 среднее полотенце на 1 чел.;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка каждый день.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой, вечером проводниками подается фужер белого/красного вина на выбор для каждого взрослого туриста.

В составе поезда есть вагон-бистро.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 16 500 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как пройти к поезду на Ленинградском вокзале?

С 13 ноября изменятся маршруты прохода на платформы дальнего следования Ленинградского вокзала.

В рамках ремонта Ленинградского вокзала приступаем к работам на платформах и распределительной площадке, связывающей здание вокзала с платформами.

Что изменится:

  • схемы прохода к поездам дальнего следования и «Сапсанам», отправляющимся с Ленинградского вокзала, и выход в город для пассажиров, прибывающих на него;
  • будет закрыт большой досмотровый павильон.

Для организации досмотра будут открыты 2 временных павильона – справа и слева от путей:

  • со стороны проезда Комсомольской площади, чуть дальше привычного выхода на платформы;
  • со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро «Комсомольская» – он будет доступен для маломобильных пассажиров, подъем оснащен пандусом.

Маршруты прохода на платформы к поездам пригородного сообщения не изменятся.

Учитывая возможное пересечение потоков пассажиров при прибытии и отправлении сразу нескольких поездов, просим прибывать на посадку заблаговременно!

Какая есть важная информация в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
