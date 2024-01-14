2 день

Петрозаводск

Завтрак в поезде.

07:50 — прибытие поезда в Петрозаводск.

09:00 — встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.

Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов.

Посещение «Дома Кантеле».

Посетители Дома Кантеле познакомятся с его историей, узнают секреты изготовления кантеле и сценической одежды артистов, созданной по «мотивам» национальных костюмов коренных народов Карелии.

Гости прикоснуться к настоящему карельскому кантеле, примерят сценические головные уборы и узнают секреты вепсских, карельских, финских и русских танцев (продолжительность программы ~ 1 час. 15 мин.).

Наша экскурсия продолжится путешествием по трем эпохам истории в Национальном музее Республики Карелия.

Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, звуки кантеле, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне, отгадать старинные загадки (продолжительность программы ~ 1 час. 15 мин.).

Трансфер в Вотчину Талвиукко — карельского Деда Мороза.

Обед в кафе на территории Вотчины.

Экскурсия по Вотчине Талвиукко по программе «Путешествие по Вотчине Зимнего Деда», с посещением питомника ездовых собак, знакомства с подворьем домашних животных, прогулкой по оленьей ферме, посещением саамской деревни, визита в резиденцию Талвиукко, встречей с добродушным хозяином территории, осмотром экспозиции «Времена года».

Свободное время для прогулок по Вотчине.

Трансфер до станции Чална.

19:40 — отправление туристического поезда в г. Сортавала.

Ночь в поезде.