Проедем от карельской столицы, портового Петрозаводска, до старинного города Сортавала и Горного парка Рускеала, а затем — к Выборгу, сохранившему рыцарский дух Средневековья.
янв
янв
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места будут указаны в ваучере).
21:05 — отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Петрозаводск
Завтрак в поезде.
07:50 — прибытие поезда в Петрозаводск.
09:00 — встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.
Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.
Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов.
Посещение «Дома Кантеле».
Посетители Дома Кантеле познакомятся с его историей, узнают секреты изготовления кантеле и сценической одежды артистов, созданной по «мотивам» национальных костюмов коренных народов Карелии.
Гости прикоснуться к настоящему карельскому кантеле, примерят сценические головные уборы и узнают секреты вепсских, карельских, финских и русских танцев (продолжительность программы ~ 1 час. 15 мин.).
Наша экскурсия продолжится путешествием по трем эпохам истории в Национальном музее Республики Карелия.
Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, звуки кантеле, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне, отгадать старинные загадки (продолжительность программы ~ 1 час. 15 мин.).
Трансфер в Вотчину Талвиукко — карельского Деда Мороза.
Обед в кафе на территории Вотчины.
Экскурсия по Вотчине Талвиукко по программе «Путешествие по Вотчине Зимнего Деда», с посещением питомника ездовых собак, знакомства с подворьем домашних животных, прогулкой по оленьей ферме, посещением саамской деревни, визита в резиденцию Талвиукко, встречей с добродушным хозяином территории, осмотром экспозиции «Времена года».
Свободное время для прогулок по Вотчине.
Трансфер до станции Чална.
19:40 — отправление туристического поезда в г. Сортавала.
Ночь в поезде.
Обзорная пешеходная экскурсия по Сортавала. Рускеала. Выборг
Завтрак в поезде.
08:25 — прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала Карельская (высадка группы).
Встреча с гидами на перроне.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.
Возвращение с гидом на ж/д. ст. Сортавала Центр.
Отправление ретропоезда со ст. Сортавала Центр до ст. Горный парк Рускеала.
Прибытие в горный парк «Рускеала», организованный проход в парк, встреча с гидами.
Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.
Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.
14:10 — трансфер на «рельсовом автобусе» из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала (альтернатива – трансфер на автобусе).
14:50 — прибытие на ж/д ст. Сортавала.
15:09 — отправление со ст. Сортавала в Выборг.
17:30 — прибытие поезда в Выборг.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы.
Вы увидите ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская площадь, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.
Ваше путешествие продолжается к Ратушной площади, дому купеческой гильдии, Святого Духа, Дому горожанина, Часовой башне, Усадьбе Бюргера, Дому на скале.
Внешний осмотр Выборгского замка на Замковом острове.
По окончании программы для вас будет организован ужин в кафе / ресторане города.
Трансфер на вокзал.
23:42 — отправление поезда в Москву.
Возвращение в Москву
09:47 — прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
|Двухместное купе
Одноместное размещение
|Для взрослых
|46 000
|56 000
|81 400
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|45 400
|55 400
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|33 100
|33 100
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
|Общий «Рускеальский экспресс»
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Питание по программе:
- 1 день - не включено
- 2 день - завтрак в поезде, обед в кафе
- 3 день - завтрак в поезде, ужин в кафе
- 4 день - не включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 18 300 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание?
В стоимость тура включено 2 завтрака в поезде, 1 обед в кафе, 1 ужин в кафе.
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).