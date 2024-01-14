Зимний железнодорожный круиз в Карелию

Групповой тур в Петрозаводске
4.4
3 отзыва
Зимой мы подготовили для вас особый маршрут, который соединяет времена и способен в полной мере раскрыть духовность и благородство этого удивительного края.

Проедем от карельской столицы, портового Петрозаводска, до старинного города Сортавала и Горного парка Рускеала, а затем — к Выборгу, сохранившему рыцарский дух Средневековья.
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Ближайшие даты:
2
янв
5
янв
22
фев

Что вас ожидает:

Праздничная атмосфера
Праздничная атмосфера
Заглянем в гости к обаятельному карельскому деду Талвиукко, местному Деду Морозу
Путешествием по трем эпохам истории
Путешествием по трем эпохам истории
Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари и таинственные карельские руны
Загадочная красота мрамора
Загадочная красота мрамора
Посетим невероятно красивый и современный горный парк в одном из самых живописных мест Карелии

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места будут указаны в ваучере).

21:05 — отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Петрозаводск

Завтрак в поезде.

07:50 — прибытие поезда в Петрозаводск.

09:00 — встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.

Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов.

Посещение «Дома Кантеле».

Посетители Дома Кантеле познакомятся с его историей, узнают секреты изготовления кантеле и сценической одежды артистов, созданной по «мотивам» национальных костюмов коренных народов Карелии.

Гости прикоснуться к настоящему карельскому кантеле, примерят сценические головные уборы и узнают секреты вепсских, карельских, финских и русских танцев (продолжительность программы ~ 1 час. 15 мин.).

Наша экскурсия продолжится путешествием по трем эпохам истории в Национальном музее Республики Карелия.

Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, звуки кантеле, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне, отгадать старинные загадки (продолжительность программы ~ 1 час. 15 мин.).

Трансфер в Вотчину Талвиукко — карельского Деда Мороза.

Обед в кафе на территории Вотчины.

Экскурсия по Вотчине Талвиукко по программе «Путешествие по Вотчине Зимнего Деда», с посещением питомника ездовых собак, знакомства с подворьем домашних животных, прогулкой по оленьей ферме, посещением саамской деревни, визита в резиденцию Талвиукко, встречей с добродушным хозяином территории, осмотром экспозиции «Времена года».

Свободное время для прогулок по Вотчине.

Трансфер до станции Чална.

19:40 — отправление туристического поезда в г. Сортавала.

Ночь в поезде.

ПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводск
3 день

Обзорная пешеходная экскурсия по Сортавала. Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде.

08:25 — прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала Карельская (высадка группы).

Встреча с гидами на перроне.

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д. ст. Сортавала Центр.

Отправление ретропоезда со ст. Сортавала Центр до ст. Горный парк Рускеала.

Прибытие в горный парк «Рускеала», организованный проход в парк, встреча с гидами.

Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.

Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.

14:10 — трансфер на «рельсовом автобусе» из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала (альтернатива – трансфер на автобусе).

14:50 — прибытие на ж/д ст. Сортавала.

15:09 — отправление со ст. Сортавала в Выборг.

17:30 — прибытие поезда в Выборг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы.

Вы увидите ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская площадь, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.

Ваше путешествие продолжается к Ратушной площади, дому купеческой гильдии, Святого Духа, Дому горожанина, Часовой башне, Усадьбе Бюргера, Дому на скале.

Внешний осмотр Выборгского замка на Замковом острове.

По окончании программы для вас будет организован ужин в кафе / ресторане города.

Трансфер на вокзал.

23:42 — отправление поезда в Москву.

Обзорная пешеходная экскурсия по Сортавала. Рускеала. ВыборгОбзорная пешеходная экскурсия по Сортавала. Рускеала. ВыборгОбзорная пешеходная экскурсия по Сортавала. Рускеала. ВыборгОбзорная пешеходная экскурсия по Сортавала. Рускеала. Выборг
4 день

Возвращение в Москву

09:47 — прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеДвухместное купе
Одноместное размещение
Для взрослых46 00056 00081 400
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)45 40055 400 -
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)33 10033 100 -

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
Общий «Рускеальский экспресс»Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание по программе:
  • 1 день - не включено
  • 2 день - завтрак в поезде, обед в кафе
  • 3 день - завтрак в поезде, ужин в кафе
  • 4 день - не включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 18 300 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание?

В стоимость тура включено 2 завтрака в поезде, 1 обед в кафе, 1 ужин в кафе.

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
С
14 янв 2024
Поездка в Карелию оставила незабываемые впечатления. Программа насыщенная и разнообразная. И даже сильный мороз, сопровождавший нас на протяжении всего путешествия, не смог омрачить нашего зимнего отдыха. Карелия зимой сказочно прекрасна!!!
И
12 янв 2023
Поездка понравилась. Хорошая программа, получили массу впечатлений. Из минусов - очень мало свободного времени, для самостоятельного осмотра городов. Хотелось бы какой-то анимации для детей, т. к. В поезде их было очень много.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
11 янв 2023
Очень интересная поездка. Много положительных впечатлений и эмоций. Спасибо за такую возможность. Очень удобно путешествовать на поезде, да и ещё с сопровождением представителя круиза. Ездили всей семьёй с детьми разного возраста. Понравилось всем. Одну звезду сняла за натянутую экскурсию по городу Сартавала. Особо нечего было смотреть. А вот для парка Рускеала нужно было времени побольше уделить. Очень хотелось задержаться. Спасибо большое за удивительный тур.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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