Железнодорожный круиз в Карелию зимой с посещением поместья Деда Халла

Приглашаем отправиться в удивительное путешествие в Карелию на поезде! Вас ждёт незабываемое приключение, которое перенесёт в мир северной сказки.

Здесь вы увидите чарующие пейзажи, станете участником интересных культурных программ и побываете
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в местах, где оживают легенды.

В этом путешествии вы посетите карельское поместье Деда Халла, заглянете в прошлое и ощутите силу древних традиций, полюбуетесь красотой горного парка Рускеала и насладитесь зимней атмосферой Петрозаводска, Сортавалы и Выборга.

4.67
3 отзыва
Железнодорожный круиз в Карелию зимой с посещением поместья Деда Халла
Железнодорожный круиз в Карелию зимой с посещением поместья Деда Халла
Железнодорожный круиз в Карелию зимой с посещением поместья Деда Халла
Ближайшие даты:
20
фев6
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд №928 (номер поезда, вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

21:05 — отправление туристического поезда №928 с Ленинградского вокзала г. Москвы.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Петрозаводск. Карельское поместье Деда Халла. Отправление в Сортавалу

Завтрак в поезде.

07:50 — прибытие туристического поезда № 928 в г. Петрозаводск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Посещение концертной программы в «Доме Кантеле».

Программа объединяет самые яркие вокальные, инструментальные и хореографические номера, созданные для ансамбля «Кантеле» в разные годы. Часть из них входит в золотой фонд коллектива, другие – новые произведения, но уже полюбившиеся публике.

Кроме традиционных карельских, северно-русских, вепсских и финских песен, мелодий и танцев, представлены и современные произведения.

Концерт будет интересен всем, кто любит танец и музыку, кто интересуется многоликой культурой коренных народов Карелии.

«Кантеле. Лучшее» – это возможность услышать кантеле, пленяющее своим звучанием уже не одно поколение жителей Карелии, России и зарубежных стран (продолжительность около 1 часа).

Посещение Национального музея Республики Карелия.

Обзорная экскурсия по центральному зданию музея включает в себя знакомство с несколькими экспозициями музея. Экскурсия расскажет об образовании горных пород и минералов, раскроет особенности растительного и животного мира нашего края.

В зале археологии посетителям будут представлены уникальные артефакты – гранитные плиты с таинственными наскальными изображениями – петроглифами, древние орудия труда и бытовой инвентарь, предметы культа и амулеты из погребений Оленеостровского могильника эпохи каменного века, крупнейшего археологического памятника Северной Европы.

В залах, посвященных истории Карелии, посетитель сможет «погрузиться» в тысячелетнюю эпоху Средневековья, узнать, как при Петре Великом и императрице Екатерине II образовалась заводская промышленность, каким образом Петровская слобода стала Петрозаводском – столицей Олонецкой губернии, увидеть, как в XVIII-XIX веках постепенно развивался Петрозаводск и строилась Круглая площадь.

Экскурсия познакомит с традиционными для Севера орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими ловушками, эпическими песнями «Калевалы» и русскими былинами, записанными исследователями XIX века в Карелии (продолжительность около 1 часа).

Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской, взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.

Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры (продолжительность около 1,5 часов).

Обед в кафе города.

Трансфер в карельское поместье Деда Халла.

Здесь, в самом сердце Карелии, в глухом лесу, находится карельское поместье Деда Халла – самого трудолюбивого из братьев Морозов. С ним живет хозяйка Инкери и его помощники – домовята. Самое любимое занятие домовят – рассказывать детям сказки у костра и угощать вкусными зефирками. Но попасть в поместье не просто. Нужно пройти испытания: овладеть мастерством катания на лыжах – шукшах и санях – подкури. Справились? А теперь – в мастерские!

Для самых маленьких гостей открыта «Школа Домовят», где ребят обучат волшебным хитростям и проверят навыки в изготовлении новогодней игрушки. А в то время взрослые разучат карельский танец и собственноручно сделают талисман, который увезут с собой на память.

Ну а где же Дед Халла? Он наблюдал за вашими стараниями и сейчас ждет каждого в своем кабинете. Помните – самые важные и заветные желания можно шепнуть ему на ухо!

Не забудьте заглянуть на почту Деда Халла и отправить открытку с фирменной печатью поместья. Еще в поместье есть лавка чудес, где каждый выберет себе сувенир.

А в завершении чудесного дня вас угостят традиционным чаепитием!

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

22:20 — отправление туристического поезда № 928 в г. Сортавалу.

Ночь в поезде.

Петрозаводск. Карельское поместье Деда Халла. Отправление в СортавалуПетрозаводск. Карельское поместье Деда Халла. Отправление в СортавалуПетрозаводск. Карельское поместье Деда Халла. Отправление в СортавалуПетрозаводск. Карельское поместье Деда Халла. Отправление в Сортавалу
3 день

Обзорная экскурсия по Сортавале. Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде.

08:05 — прибытие туристического поезда №928 в г. Сортавалу на ж/д станцию Карельская.

08:30 — встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

10:52 — отправление на ретропоезде со ст. Сортавала Центр в Горный парк Рускеала.

Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.

Горный парк Рускеала – самая известная достопримечательность Карелии. Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году по указу Екатерины II. Использовали его для украшения величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня Рускеальский парк и его ландшафт — поражающие своей красотой рукотворные каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.

Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков. Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.

Экскурсия по программе «Мраморный Каньон» — вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.

14:10 — трансфер на автобусе или на РА «Орлан» до ст. Сортавала.

14:50 — прибытие на ж/д ст. Сортавала. 15:09 — отправление со ж/д ст. Сортавала в г. Выборг.

17:45 — прибытие туристического поезда №928 в г. Выборг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно, Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.

Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.

И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

23:43 — отправление туристического поезда №928 в г. Москву.

Обзорная экскурсия по Сортавале. Рускеала. ВыборгОбзорная экскурсия по Сортавале. Рускеала. ВыборгОбзорная экскурсия по Сортавале. Рускеала. ВыборгОбзорная экскурсия по Сортавале. Рускеала. Выборг
4 день

Возвращение в Москву

10:16 — прибытие туристического поезда №928 в г. Москву на Ленинградский вокзал.

Возвращение в МосквуВозвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту. Размещение происходит только в смешанные купе, нет разделения на мужские и женские.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеДвухместное купе
Одноместное размещение
Для взрослых39 00053 00081 200
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)38 50052 500 -
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)24 00024 000 -

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 14 900 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В распоряжении пассажиров — современные вагоны, выпущенные в 2021 году. Вагоны двухэтажные, с одним душем и тремя туалетами с раковинами на каждый вагон.

В составе поезда есть вагон-бистро.

Четырёхместное купе:

  • 2 нижние + 2 верхние полки;
  • 2 сейфа;
  • возможно выставить температуру в самом купе;
  • 1 среднее полотенце на 1 чел.;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка купе каждый день;
  • набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).

Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой.

При полной загрузке в вагоне порядка 54 человек.

Двухместное купе (аналог СВ):

  • 2 нижние + 2 верхние полки есть, но откинуты (в связи с чем это не СВ, а 2-местное купе);
  • 2 сейфа;
  • возможно выставить температуру в самом купе;
  • 1 среднее полотенце на 1 чел.;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка каждый день.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой, вечером проводниками подается фужер белого/красного вина на выбор для каждого взрослого.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 14 900 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как пройти к поезду на Ленинградском вокзале?

Здание Ленинградского вокзала с 11 августа 2024 года временно закрыто на ремонт.

Во время проведения ремонтных работ все поезда дальнего следования и пригородные поезда продолжают прибывать и отправляться по расписанию.

Обращаем внимание на изменение схем прохода к поездам дальнего сообщения и пригородного сообщения. Просим заранее планировать время прибытия к поезду.

Маршруты прохода пассажиров к поездам дальнего следования:

  • со стороны Комсомольской площади через закрытую парковку с западной стороны здания Ленинградского вокзала;
  • от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход;
  • от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Для прохода пассажиров к пригородным поездам в настоящее время демонтируются и переносятся ближе к платформам турникетные линейки. Маршрут следования пассажиров к пригородным поездам будет тоже изменен:

  • от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами;
  • от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Для комфортного размещения пассажиров увеличено количество посадочных мест в залах ожидания Ярославского и Казанского вокзалов. Также на указанных вокзалах круглосуточно работают залы «Комфорт».

Какая есть важная информация в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
18 мая 2025
С организационной стороны понравился сопровождающий наш, Александр. Ему отдельное спасибо. Экскурсоводы профессионалы.
Но есть один минус - вместо указанных 3 дня и 2 ночи, тур фактически занимает 1,5 дня (за счет дороги, и то,если оооочень сильно округлить) и 2 ночи.
Е
16 мая 2025
Восторг!
Н
15 мая 2025
Быстро, качественно

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