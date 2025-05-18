2 день

Петрозаводск. Карельское поместье Деда Халла. Отправление в Сортавалу

Завтрак в поезде.

07:50 — прибытие туристического поезда № 928 в г. Петрозаводск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Посещение концертной программы в «Доме Кантеле».

Программа объединяет самые яркие вокальные, инструментальные и хореографические номера, созданные для ансамбля «Кантеле» в разные годы. Часть из них входит в золотой фонд коллектива, другие – новые произведения, но уже полюбившиеся публике.

Кроме традиционных карельских, северно-русских, вепсских и финских песен, мелодий и танцев, представлены и современные произведения.

Концерт будет интересен всем, кто любит танец и музыку, кто интересуется многоликой культурой коренных народов Карелии.

«Кантеле. Лучшее» – это возможность услышать кантеле, пленяющее своим звучанием уже не одно поколение жителей Карелии, России и зарубежных стран (продолжительность около 1 часа).

Посещение Национального музея Республики Карелия.

Обзорная экскурсия по центральному зданию музея включает в себя знакомство с несколькими экспозициями музея. Экскурсия расскажет об образовании горных пород и минералов, раскроет особенности растительного и животного мира нашего края.

В зале археологии посетителям будут представлены уникальные артефакты – гранитные плиты с таинственными наскальными изображениями – петроглифами, древние орудия труда и бытовой инвентарь, предметы культа и амулеты из погребений Оленеостровского могильника эпохи каменного века, крупнейшего археологического памятника Северной Европы.

В залах, посвященных истории Карелии, посетитель сможет «погрузиться» в тысячелетнюю эпоху Средневековья, узнать, как при Петре Великом и императрице Екатерине II образовалась заводская промышленность, каким образом Петровская слобода стала Петрозаводском – столицей Олонецкой губернии, увидеть, как в XVIII-XIX веках постепенно развивался Петрозаводск и строилась Круглая площадь.

Экскурсия познакомит с традиционными для Севера орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими ловушками, эпическими песнями «Калевалы» и русскими былинами, записанными исследователями XIX века в Карелии (продолжительность около 1 часа).

Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской, взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.

Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры (продолжительность около 1,5 часов).

Обед в кафе города.

Трансфер в карельское поместье Деда Халла.

Здесь, в самом сердце Карелии, в глухом лесу, находится карельское поместье Деда Халла – самого трудолюбивого из братьев Морозов. С ним живет хозяйка Инкери и его помощники – домовята. Самое любимое занятие домовят – рассказывать детям сказки у костра и угощать вкусными зефирками. Но попасть в поместье не просто. Нужно пройти испытания: овладеть мастерством катания на лыжах – шукшах и санях – подкури. Справились? А теперь – в мастерские!

Для самых маленьких гостей открыта «Школа Домовят», где ребят обучат волшебным хитростям и проверят навыки в изготовлении новогодней игрушки. А в то время взрослые разучат карельский танец и собственноручно сделают талисман, который увезут с собой на память.

Ну а где же Дед Халла? Он наблюдал за вашими стараниями и сейчас ждет каждого в своем кабинете. Помните – самые важные и заветные желания можно шепнуть ему на ухо!

Не забудьте заглянуть на почту Деда Халла и отправить открытку с фирменной печатью поместья. Еще в поместье есть лавка чудес, где каждый выберет себе сувенир.

А в завершении чудесного дня вас угостят традиционным чаепитием!

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

22:20 — отправление туристического поезда № 928 в г. Сортавалу.

Ночь в поезде.