2 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи

Завтрак в поезде.

07:50 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Петрозаводск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Петрозаводск — порт пяти морей, расположенный на берегу Онежского озера. Город обладает настоящим национальным карело-финским колоритом, что привлекает гостей со всего света.

История Петрозаводска, ровесника Санкт-Петербурга, началась в сентябре 1703 года, когда на берегу Онежского озера по указу Петра I было начато строительство казённого оружейного завода. А благодаря указу Екатерины II в 1777 году он обрел статус города.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов.

Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру ~1 час 20 минут, время нахождения на острове 4 часа, в сентябре — 3 часа). С собой можно взять часть сухого пайка, который идет к завтраку.

Экскурсия по острову Кижи. Остров Кижи и расположенный на нем музей-заповедник «Кижи» — жемчужина Заонежья.

Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом и уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.

Основа музейного собрания, ансамбль Кижского погоста, входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

На острове Кижи есть одна точка питания, ее можно посетить после окончания основной экскурсии с гидом по острову и до отправления Кометы обратно в Петрозаводск.

Трансфер на теплоходе «Комете» по Онежскому озеру в Петрозаводск.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Самостоятельный трансфер на вокзал.

22:20 Отправление туристического поезда № 928 в г. Сортавала.

Ночь в поезде.