Летний Карельский вояж
Специально для вас мы приготовили особый маршрут, который соединяет времена и способен в полной мере раскрыть духовность и благородство этого удивительного края.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Москва, начало поездки
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 928 (номер вагона, места будут указаны в ваучере).
21:05 Отправление туристического поезда № 928 с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
Завтрак в поезде.
07:50 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Петрозаводск.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Петрозаводск — порт пяти морей, расположенный на берегу Онежского озера. Город обладает настоящим национальным карело-финским колоритом, что привлекает гостей со всего света.
История Петрозаводска, ровесника Санкт-Петербурга, началась в сентябре 1703 года, когда на берегу Онежского озера по указу Петра I было начато строительство казённого оружейного завода. А благодаря указу Екатерины II в 1777 году он обрел статус города.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.
Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов.
Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру ~1 час 20 минут, время нахождения на острове 4 часа, в сентябре — 3 часа). С собой можно взять часть сухого пайка, который идет к завтраку.
Экскурсия по острову Кижи. Остров Кижи и расположенный на нем музей-заповедник «Кижи» — жемчужина Заонежья.
Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом и уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.
Основа музейного собрания, ансамбль Кижского погоста, входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
На острове Кижи есть одна точка питания, ее можно посетить после окончания основной экскурсии с гидом по острову и до отправления Кометы обратно в Петрозаводск.
Трансфер на теплоходе «Комете» по Онежскому озеру в Петрозаводск.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Самостоятельный трансфер на вокзал.
22:20 Отправление туристического поезда № 928 в г. Сортавала.
Ночь в поезде.
Экскурсия по г. Сортавала или водная прогулка «Ладожские шхеры». Рускеала. Выборг
Завтрак в поезде.
07:30 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
или
Водная прогулка «Ладожские шхеры» (оплачивается дополнительно).
Приглашаем на экскурсию по прекрасным Ладожским шхерам — аналогу норвежских фьордов.
Прокатитесь на скоростном катере от причала Сортавала Центр до скалистых островов с уникальной экосистемой, прогуляйтесь по скалистым островам и реликтовому хвойному лесу.
Во время путешествия, капитан расскажет о Ладожских шхерах, о том, кто и когда населял эти безлюдные сегодня острова, и какие легенды связаны с отечественными фьордами.
На водной экскурсии вас ждут:
- потрясающие виды на Ладожское озеро;
- проезд через гряду скальных островов — Ладожских шхер;
- прогулка по скальной породе одного из островов;
Продолжительность экскурсии около 1,5–2 часов.
Экскурсия может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий. Деньги будут возвращены.
Посещение водной прогулки проводится вместо обзорной экскурсии по городу Сортавала.
Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.
Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала.
Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.
Горный парк Рускеала — самая известная достопримечательность Карелии.
Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году по указу Екатерины II. Использовали его для украшения величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.
Сегодня Рускеальский парк и его ландшафт — поражающие своей красотой рукотворные каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.
Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков. Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.
Экскурсия по программе «Мраморный Каньон» — вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.
14:10 Трансфер на «рельсовом автобусе» из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала (альтернатива — трансфер на автобусе).
14:50 Прибытие на ж/д ст. Сортавала.
15:09 Отправление со ст. Сортавала в г. Выборг.
В составе поезда есть вагон-ресторан, где за доп. плату можно заказать обед.
17:45 Прибытие поезда в г. Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.
Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.
И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
23:43 Отправление туристического поезда № 928 в г. Москву.
Прибытие в Москву
10:16 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Москву на Ленинградский вокзал.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека на заезд: 07.06.2023 / 14.06.2024 / 21.06.2024 / 28.06.2024 / 05.07.2024, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
|Двухместное купе
одноместное размещение
|Для взрослых
|43 520
|58 700
|91 700
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|42 710
|58 100
|—
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|28 000
|28 000
|—
Стоимость тура на 1 человека на заезд: 12.07.2024 / 19.07.2024 / 26.07.2024 / 02.08.2024 / 09.08.2024 / 16.08.2024 / 23.08.2024 / 30.08.2024 / 06.09.2024 / 13.09.2024 / 20.09.2024 / 27.09.2024, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
|Двухместное купе
одноместное размещение
|Для взрослых
|43 520
|53 500
|81 200
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|42 710
|52 900
|—
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|28 000
|28 000
|—
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе — 16 300 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
|Общий «Рускеальский экспресс»
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Питание, указанное в программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 16 300 руб
- Водная прогулка «Ладожские шхеры» (проводится вместо обзорной экскурсии по г. Сортавала, продолжительность около 1,5-2 часа) - 4 000 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.