Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Групповой тур в Петрозаводске

Летний Карельский вояж

5
3 отзыва
Летнее приключение в Карелии — это настоящая современная туристическая классика российских путешественников.

Специально для вас мы приготовили особый маршрут, который соединяет времена и способен в полной мере раскрыть духовность и благородство этого удивительного края.
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
7
июн
14
июн
21
июн
28
июн
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Что вас ожидает:

Мраморный каньон
Мраморный каньон
Увидим потрясающие виды отвесных мраморных скал и изумрудно-зеленой воды
Ретропоезд
Ретропоезд
Совершим увлекательное путешествие в Горный парк Рускеала
Средневековый Выборг
Средневековый Выборг
Полюбуемся древними постройками, которые словно перенесут нас в средневековье
Жемчужина Заонежья
Жемчужина Заонежья
Отправимся на «комете» на остров Кижи и посетим музей деревянного зодчества

Программа тура по дням

1 день

Москва, начало поездки

Самостоятельная посадка в туристический поезд № 928 (номер вагона, места будут указаны в ваучере).

21:05 Отправление туристического поезда № 928 с Ленинградского вокзала г. Москвы.

Москва, начало поездкиМосква, начало поездкиМосква, начало поездкиМосква, начало поездки
2 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи

Завтрак в поезде.

07:50 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Петрозаводск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Петрозаводск — порт пяти морей, расположенный на берегу Онежского озера. Город обладает настоящим национальным карело-финским колоритом, что привлекает гостей со всего света.

История Петрозаводска, ровесника Санкт-Петербурга, началась в сентябре 1703 года, когда на берегу Онежского озера по указу Петра I было начато строительство казённого оружейного завода. А благодаря указу Екатерины II в 1777 году он обрел статус города.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов.

Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру ~1 час 20 минут, время нахождения на острове 4 часа, в сентябре — 3 часа). С собой можно взять часть сухого пайка, который идет к завтраку.

Экскурсия по острову Кижи. Остров Кижи и расположенный на нем музей-заповедник «Кижи» — жемчужина Заонежья.

Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом и уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.

Основа музейного собрания, ансамбль Кижского погоста, входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

На острове Кижи есть одна точка питания, ее можно посетить после окончания основной экскурсии с гидом по острову и до отправления Кометы обратно в Петрозаводск.

Трансфер на теплоходе «Комете» по Онежскому озеру в Петрозаводск.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Самостоятельный трансфер на вокзал.

22:20 Отправление туристического поезда № 928 в г. Сортавала.

Ночь в поезде.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Остров КижиАвтобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Остров КижиАвтобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Остров КижиАвтобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
3 день

Экскурсия по г. Сортавала или водная прогулка «Ладожские шхеры». Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде.

07:30 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.

Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

или

Водная прогулка «Ладожские шхеры» (оплачивается дополнительно).

Приглашаем на экскурсию по прекрасным Ладожским шхерам — аналогу норвежских фьордов.

Прокатитесь на скоростном катере от причала Сортавала Центр до скалистых островов с уникальной экосистемой, прогуляйтесь по скалистым островам и реликтовому хвойному лесу.

Во время путешествия, капитан расскажет о Ладожских шхерах, о том, кто и когда населял эти безлюдные сегодня острова, и какие легенды связаны с отечественными фьордами.

На водной экскурсии вас ждут:

  • потрясающие виды на Ладожское озеро;
  • проезд через гряду скальных островов — Ладожских шхер;
  • прогулка по скальной породе одного из островов;

Продолжительность экскурсии около 1,5–2 часов.

Экскурсия может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий. Деньги будут возвращены.

Посещение водной прогулки проводится вместо обзорной экскурсии по городу Сортавала.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.

Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала.

Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.

Горный парк Рускеала — самая известная достопримечательность Карелии.

Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году по указу Екатерины II. Использовали его для украшения величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня Рускеальский парк и его ландшафт — поражающие своей красотой рукотворные каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.

Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков. Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.

Экскурсия по программе «Мраморный Каньон» — вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.

14:10 Трансфер на «рельсовом автобусе» из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала (альтернатива — трансфер на автобусе).

14:50 Прибытие на ж/д ст. Сортавала.

15:09 Отправление со ст. Сортавала в г. Выборг.

В составе поезда есть вагон-ресторан, где за доп. плату можно заказать обед.

17:45 Прибытие поезда в г. Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.

Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.

И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

23:43 Отправление туристического поезда № 928 в г. Москву.

Экскурсия по г. Сортавала или водная прогулка «Ладожские шхеры». Рускеала. ВыборгЭкскурсия по г. Сортавала или водная прогулка «Ладожские шхеры». Рускеала. ВыборгЭкскурсия по г. Сортавала или водная прогулка «Ладожские шхеры». Рускеала. ВыборгЭкскурсия по г. Сортавала или водная прогулка «Ладожские шхеры». Рускеала. Выборг
4 день

Прибытие в Москву

10:16 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Москву на Ленинградский вокзал.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека на заезд: 07.06.2023 / 14.06.2024 / 21.06.2024 / 28.06.2024 / 05.07.2024, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеДвухместное купе
одноместное размещение
Для взрослых43 52058 70091 700
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)42 71058 100
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)28 00028 000

Стоимость тура на 1 человека на заезд: 12.07.2024 / 19.07.2024 / 26.07.2024 / 02.08.2024 / 09.08.2024 / 16.08.2024 / 23.08.2024 / 30.08.2024 / 06.09.2024 / 13.09.2024 / 20.09.2024 / 27.09.2024, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеДвухместное купе
одноместное размещение
Для взрослых43 52053 50081 200
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)42 71052 900
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)28 00028 000

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе — 16 300 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
Общий «Рускеальский экспресс»Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 16 300 руб
  • Водная прогулка «Ладожские шхеры» (проводится вместо обзорной экскурсии по г. Сортавала, продолжительность около 1,5-2 часа) - 4 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
26 авг 2023
Интересные экскурсии, понравился сопровождающий гид.
Е
26 июля 2023
Тур очень понравился. Всё продумано, интересно, не затянуто! Спасибо организаторам! Также огромное спасибо сопровождающим Наталье и Полине и всей команде РЖД! На каждом этапе чувствовались их забота и внимание!
А
20 июля 2023
Тур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. Все организовано слажено, без заминок и запинок.
Тур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. Все

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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