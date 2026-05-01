Встретим вас в столице Карелии, доставим на завтрак, а затем — к речному вокзалу на Онежском озере. На «Метеоре» вы доберётесь к жемчужине Русского Севера — острову Кижи (1,5 часа в пути).

По прибытии вы полюбуетесь шедеврами деревянного зодчества, охраняемыми ЮНЕСКО. Во время обзорной экскурсии (1,5 часа) увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Сможете зайти внутрь церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева или Елизарова (по решению экскурсовода, в летний период). Будет время и для самостоятельных прогулок.

За доплату можно также посетить церковь Преображения Господня, кузницу (с мастер-классом), шатровую колокольню погоста (с подъёмом на звонницу), часовню Архангела Михаила, дома Щепина, Яковлева, Сергеева (для знакомства с ремёслами и традициями).

Нагулявшись по острову, вы вернётесь в Петрозаводск и отправитесь на пешеходно-автобусную экскурсию. Посетите Круглую (архитектурный ансамбль и губернаторский парк) и Соборную площади, пройдёте по центру и Онежской набережной. Вечер оставим свободным.