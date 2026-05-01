Вы полюбуетесь шедеврами северорусского деревянного зодчества Кижей — многокупольными церквями с луковичными главами, шатровой колокольней, ветряной мельницей, крестьянскими срубами.
Совершите паломничество на святые
Описание тура
Организационные детали
При посещении действующих храмов и внутренней территории Валаамского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины — в юбке и головном уборе.
Программа тура по дням
Шедевры деревянного зодчества на острове Кижи, знакомство с Петрозаводском
Встретим вас в столице Карелии, доставим на завтрак, а затем — к речному вокзалу на Онежском озере. На «Метеоре» вы доберётесь к жемчужине Русского Севера — острову Кижи (1,5 часа в пути).
По прибытии вы полюбуетесь шедеврами деревянного зодчества, охраняемыми ЮНЕСКО. Во время обзорной экскурсии (1,5 часа) увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Сможете зайти внутрь церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева или Елизарова (по решению экскурсовода, в летний период). Будет время и для самостоятельных прогулок.
За доплату можно также посетить церковь Преображения Господня, кузницу (с мастер-классом), шатровую колокольню погоста (с подъёмом на звонницу), часовню Архангела Михаила, дома Щепина, Яковлева, Сергеева (для знакомства с ремёслами и традициями).
Нагулявшись по острову, вы вернётесь в Петрозаводск и отправитесь на пешеходно-автобусную экскурсию. Посетите Круглую (архитектурный ансамбль и губернаторский парк) и Соборную площади, пройдёте по центру и Онежской набережной. Вечер оставим свободным.
Главные святыни Валаама с обедом в монастырской трапезной, прогулки по парку «Рускеала»
В 5:00 утра на ресепшене вас будет ждать завтрак в ланч-боксе. Впереди — долгий переезд в Сортавалу (3,5-4 часа в пути). По дороге вы услышите историю основания и становления Валаамского монастыря, о финском и советском периоде, жизни и роли обители в современной России.
В 9:00 вы сядете на «Метеор» к Валаамскому архипелагу (50 минут в пути). Преодолевая водную гладь, можно любоваться Ладожскими шхерами и панорамами берегов.
Обзорная экскурсия по святыне начнётся от причала, куда суда прибывают с 19 века и откуда монастырь особенно красив. Пройдя под Святыми вратами, мы посетим главный храм — величественный Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Увидим Успенскую трапезную церковь, старейшую из сохранившихся, церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные корпуса и хозпостройки. На братском кладбище вспомним валаамских подвижников былых времён. Осмотрев центральную усадьбу, послушаем концерт духовных песнопений монастырского хора. Пообедаем в трапезной постными блюдами из натуральных продуктов, приготовленными по церковным канонам.
В 12:30 — переезд на комете в Никоновскую бухту. Тут находится Новый Иерусалим: на высоком ладожском берегу возвышается Воскресенский скит, в котором создан аналог пещеры Гроба Господня (по решению монастыря экскурсия может быть заменена на посещение Никольского скита).
В 15:00-16:00 — отправление в Сортавалу. Следующий пункт на сегодня — скальный парк «Рускеала» (прибытие примерно в 17:00). Мы пройдём по экотропе со множеством панорамных площадок и обязательно увидим жемчужину этих мест — Мраморный каньон. Будет и свободное время, когда вы сможете самостоятельно осмотреть залежи итальянского мрамора, покататься на лодке или по канатной дороге, прыгнуть с тарзанки.
К 23:00 вернёмся в Петрозаводск.
Гора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач
Заключительный день поездки начнём с горы Сампо, которая, по карельским поверьям, обладает волшебной силой и считается источником изобилия, счастья и благополучия. Склоны оборудованы пешеходными тропами и лестницами с перилами, а с вершины открываются впечатляющие виды на вековой лес и Кончезеро.
Следующий на нашем пути — первый российский курорт Марциальные воды, основанный по указу Петра I. Он знаменит не только целебными источниками, но и особым микроклиматом. Пить воду, богатую железом, лучше сразу, пока она не потеряла лечебных свойств. Дегустацию мы совместим с осмотром достопримечательностей: павильонов, дома смотрителя, церкви по чертежам самого императора.
Продолжим путешествие у Гирваса — древнего потухшего вулкана, который был скрыт в водах реки Суны и обнажился после строительства Пальеозерской ГЭС, высушившей русло. Эти места очень живописны: красноватые гранитные скалы, тихие заводи, небольшие водопады, заброшенные лотки для сплава лесов.
Финальная локация этой поездки — водопад Кивач, украшение и гордость Карелии. Белоснежный каскад заключён в раму из зелени и щедро делится с гостями энергией и силой. Вокруг него создан заповедник: мы пройдём по тропам с тенистыми беседками и сувенирными лавками, посетим рощу карельской берёзы и Музей природы.
Зайдём в кафе, чтобы перекусить, и к 17:00 вернёмся в Петрозаводск.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
|Дети до 14 лет
|45 400 ₽
|Пенсионеры
|48 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 1 обед
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Петрозаводск и обратно в ваш город
- Обеды (кроме одного), ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 6000 ₽
- Скидка за доп. место - 4000 ₽