Кижи, Валаам, «Рускеала», Марциальные воды и другие богатства Карелии

Полюбоваться луковичными куполами и Мраморным каньоном, а в монастыре - пообедать и послушать хор
Это будет короткое, но насыщенное лучшими локациями Карелии путешествие.

Вы полюбуетесь шедеврами северорусского деревянного зодчества Кижей — многокупольными церквями с луковичными главами, шатровой колокольней, ветряной мельницей, крестьянскими срубами.

Совершите паломничество на святые
земли одного из важнейших духовных центров России — Валаамского монастыря. Осмотрите храмы и кельи, отобедаете в трапезной постными блюдами и послушаете песнопения хора.

Увидите ещё одну визитную карточку региона — скальный парк «Рускеала» и его невероятной красоты Мраморный каньон.

А также погуляете по Петрозаводску, попьёте из целебного источника Марциальных вод и насладитесь первозданными творениями природы — горой Сампо, вулканом Гирвас и водопадом Кивач.

Описание тура

Организационные детали

При посещении действующих храмов и внутренней территории Валаамского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины — в юбке и головном уборе.

Программа тура по дням

1 день

Шедевры деревянного зодчества на острове Кижи, знакомство с Петрозаводском

Встретим вас в столице Карелии, доставим на завтрак, а затем — к речному вокзалу на Онежском озере. На «Метеоре» вы доберётесь к жемчужине Русского Севера — острову Кижи (1,5 часа в пути).

По прибытии вы полюбуетесь шедеврами деревянного зодчества, охраняемыми ЮНЕСКО. Во время обзорной экскурсии (1,5 часа) увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Сможете зайти внутрь церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева или Елизарова (по решению экскурсовода, в летний период). Будет время и для самостоятельных прогулок.

За доплату можно также посетить церковь Преображения Господня, кузницу (с мастер-классом), шатровую колокольню погоста (с подъёмом на звонницу), часовню Архангела Михаила, дома Щепина, Яковлева, Сергеева (для знакомства с ремёслами и традициями).

Нагулявшись по острову, вы вернётесь в Петрозаводск и отправитесь на пешеходно-автобусную экскурсию. Посетите Круглую (архитектурный ансамбль и губернаторский парк) и Соборную площади, пройдёте по центру и Онежской набережной. Вечер оставим свободным.

2 день

Главные святыни Валаама с обедом в монастырской трапезной, прогулки по парку «Рускеала»

В 5:00 утра на ресепшене вас будет ждать завтрак в ланч-боксе. Впереди — долгий переезд в Сортавалу (3,5-4 часа в пути). По дороге вы услышите историю основания и становления Валаамского монастыря, о финском и советском периоде, жизни и роли обители в современной России.

В 9:00 вы сядете на «Метеор» к Валаамскому архипелагу (50 минут в пути). Преодолевая водную гладь, можно любоваться Ладожскими шхерами и панорамами берегов.

Обзорная экскурсия по святыне начнётся от причала, куда суда прибывают с 19 века и откуда монастырь особенно красив. Пройдя под Святыми вратами, мы посетим главный храм — величественный Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Увидим Успенскую трапезную церковь, старейшую из сохранившихся, церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные корпуса и хозпостройки. На братском кладбище вспомним валаамских подвижников былых времён. Осмотрев центральную усадьбу, послушаем концерт духовных песнопений монастырского хора. Пообедаем в трапезной постными блюдами из натуральных продуктов, приготовленными по церковным канонам.

В 12:30 — переезд на комете в Никоновскую бухту. Тут находится Новый Иерусалим: на высоком ладожском берегу возвышается Воскресенский скит, в котором создан аналог пещеры Гроба Господня (по решению монастыря экскурсия может быть заменена на посещение Никольского скита).

В 15:00-16:00 — отправление в Сортавалу. Следующий пункт на сегодня — скальный парк «Рускеала» (прибытие примерно в 17:00). Мы пройдём по экотропе со множеством панорамных площадок и обязательно увидим жемчужину этих мест — Мраморный каньон. Будет и свободное время, когда вы сможете самостоятельно осмотреть залежи итальянского мрамора, покататься на лодке или по канатной дороге, прыгнуть с тарзанки.

К 23:00 вернёмся в Петрозаводск.

3 день

Гора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач

Заключительный день поездки начнём с горы Сампо, которая, по карельским поверьям, обладает волшебной силой и считается источником изобилия, счастья и благополучия. Склоны оборудованы пешеходными тропами и лестницами с перилами, а с вершины открываются впечатляющие виды на вековой лес и Кончезеро.

Следующий на нашем пути — первый российский курорт Марциальные воды, основанный по указу Петра I. Он знаменит не только целебными источниками, но и особым микроклиматом. Пить воду, богатую железом, лучше сразу, пока она не потеряла лечебных свойств. Дегустацию мы совместим с осмотром достопримечательностей: павильонов, дома смотрителя, церкви по чертежам самого императора.

Продолжим путешествие у Гирваса — древнего потухшего вулкана, который был скрыт в водах реки Суны и обнажился после строительства Пальеозерской ГЭС, высушившей русло. Эти места очень живописны: красноватые гранитные скалы, тихие заводи, небольшие водопады, заброшенные лотки для сплава лесов.

Финальная локация этой поездки — водопад Кивач, украшение и гордость Карелии. Белоснежный каскад заключён в раму из зелени и щедро делится с гостями энергией и силой. Вокруг него создан заповедник: мы пройдём по тропам с тенистыми беседками и сувенирными лавками, посетим рощу карельской берёзы и Музей природы.

Зайдём в кафе, чтобы перекусить, и к 17:00 вернёмся в Петрозаводск.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 900 ₽
Дети до 14 лет45 400 ₽
Пенсионеры48 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 1 обед
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Петрозаводск и обратно в ваш город
  • Обеды (кроме одного), ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 6000 ₽
  • Скидка за доп. место - 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Петрозаводска, 8:00
Завершение: Петрозаводск, 17:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 11857 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

