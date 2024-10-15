Экскурсия по местам, связанным с древним языческим народом пруссов. Узнайте историю завоевания Тевтонским орденом земли пруссов под предлогом христианизации. Посетите форбург замка Бранденбург (1266 г.) и Кирху Святого Николая XIV
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
К древнему языческому народу — к пруссам
Вы услышите историю завоевания Тевтонским орденом земли пруссов под предлогом христианизации. Осмотрите форбург замка Бранденбург (1266 г.) и частично сохранившуюся Кирху Святого Николая XIV века в п. Ушаково (кирха Бранденбурга). Увидите и прикоснетесь к священному дереву пруссов – дубу, которому более 850 лет в г. Ладушкин. Посетите форбург замка Бальга (1250 г.), который стал первым орденским замком в Восточной Пруссии. Он служил надежным оплотом тевтонцев в завоеваниях «восточных ландшафтов», став источником немецкого языка, права, культуры и христианской веры. Противостоя вражеским атакам, замок оставался верным Ордену, не поддаваясь ни пруссам, ни полякам. Одно посещение этого удивительного и особенного места захватывает дух. Гид проведёт вас по деревянным настилам вдоль форбурга замка, окруженного информационными стендами, с увековеченной историей сооружения в фотографиях, схемах и картах. В хорошую погоду можно запечатлеть простор Калининградского залива, на берегу которого расположен замок. Прогуляетесь по симпатичному городку Мамоново — ранее Хайлигенбайль. Он был заложен тевтонским орденом в 1310 г. на месте прусской крепости Свентопил. Пройдетесь по аллее «След в истории» в честь великих людей, в разное время посетивших Хайлигенбайль, на сохранившемся участке древней улочки Gr. Krchen Str. Увидите руины городской стены возрастом более 700 лет — уникальный памятник культурного наследия Калининградской области — единственная стена с сохранившемся периметром. Важная информация:• Возможна оплата онлайн по QR-коду, для этого запросите прислать вам код в комментариях.
Доплату по экскурсии необходимо произвести в одном из офисов организатора.
По вторникам в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 450 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты, школьники)
|2 350 ₽
|Дети до 6 лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Бранденбург
- Мамоново - ранее Хайлигенбайль
- Прусский дуб (850 лет)
- Замок Бальга
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в замок Бранденбург
- Входные билеты в музей г. Мамоново
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 08:30
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Доплату по экскурсии необходимо произвести в одном из офисов организатора:
- Г. Калининград, ул. Октябрьская 57, цокольный этаж, вход на первом этаже со стороны реки
- Г. Калининград, ул. Октябрьская 8 здание Рыбной биржи комплекса «Рыбная деревня», 1 этаж, вход с набережной, c площадки у Юбилейного моста
- Офисы расположены на расстоянии 450 метров друг от друга (5 мин. пешком). Посадка в автобусы осуществляется из обоих офисов равнозначно, оплачивать также можно в двух офисах
- Г. Зеленоградск, Курортный проспект 21
- Возможна оплата онлайн по QR-коду, для этого запросите прислать вам код в комментариях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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