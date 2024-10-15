Из Пионерского по замкам: Бранденбург и Бальга «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»

Погрузитесь в историю средневековых пруссов и Тевтонского ордена. Увидите замки Бранденбург и Бальга, священный дуб в Ладушкине и исторический центр Мамоново
Экскурсия по местам, связанным с древним языческим народом пруссов. Узнайте историю завоевания Тевтонским орденом земли пруссов под предлогом христианизации. Посетите форбург замка Бранденбург (1266 г.) и Кирху Святого Николая XIV
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века в п. Ушаково. Увидите священный дуб пруссов в г. Ладушкин и руины замка Бальга. Прогуляйтесь по историческому центру г. Мамоново. Гид проведёт вас по деревянным настилам вдоль форбурга замка, окруженного информационными стендами. В хорошую погоду можно запечатлеть простор Калининградского залива. Прогулка по симпатичному городку Мамоново завершит ваше путешествие

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Исторические замки
  • 🏰 Руины замка Бальга
  • 🌿 Священный дуб пруссов
  • 🏛 Кирха Святого Николая
  • 🏙 Прогулка по Мамоново
    • Из Пионерского по замкам: Бранденбург и Бальга «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»
    Из Пионерского по замкам: Бранденбург и Бальга «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»
    Из Пионерского по замкам: Бранденбург и Бальга «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30

    Что можно увидеть

  • Форбург замка Бранденбург
  • Кирха Святого Николая
  • Священный дуб пруссов
  • Руины замка Бальга
  • Исторический центр Мамоново

    • Описание экскурсии

    К древнему языческому народу — к пруссам

    Вы услышите историю завоевания Тевтонским орденом земли пруссов под предлогом христианизации. Осмотрите форбург замка Бранденбург (1266 г.) и частично сохранившуюся Кирху Святого Николая XIV века в п. Ушаково (кирха Бранденбурга). Увидите и прикоснетесь к священному дереву пруссов – дубу, которому более 850 лет в г. Ладушкин. Посетите форбург замка Бальга (1250 г.), который стал первым орденским замком в Восточной Пруссии. Он служил надежным оплотом тевтонцев в завоеваниях «восточных ландшафтов», став источником немецкого языка, права, культуры и христианской веры. Противостоя вражеским атакам, замок оставался верным Ордену, не поддаваясь ни пруссам, ни полякам. Одно посещение этого удивительного и особенного места захватывает дух. Гид проведёт вас по деревянным настилам вдоль форбурга замка, окруженного информационными стендами, с увековеченной историей сооружения в фотографиях, схемах и картах. В хорошую погоду можно запечатлеть простор Калининградского залива, на берегу которого расположен замок. Прогуляетесь по симпатичному городку Мамоново — ранее Хайлигенбайль. Он был заложен тевтонским орденом в 1310 г. на месте прусской крепости Свентопил. Пройдетесь по аллее «След в истории» в честь великих людей, в разное время посетивших Хайлигенбайль, на сохранившемся участке древней улочки Gr. Krchen Str. Увидите руины городской стены возрастом более 700 лет — уникальный памятник культурного наследия Калининградской области — единственная стена с сохранившемся периметром. Важная информация:• Возможна оплата онлайн по QR-коду, для этого запросите прислать вам код в комментариях.
    Доплату по экскурсии необходимо произвести в одном из офисов организатора.

    По вторникам в 08:30

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Взрослый2 450 ₽
    Льготный (пенсионеры, студенты, школьники)2 350 ₽
    Дети до 6 лет0 ₽
    Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Замок Бранденбург
    • Мамоново - ранее Хайлигенбайль
    • Прусский дуб (850 лет)
    • Замок Бальга
    Что включено
    • Транспортно-экскурсионное обслуживание
    • Входные билеты в замок Бранденбург
    • Входные билеты в музей г. Мамоново
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
    Когда и сколько длится?
    Когда: По вторникам в 08:30
    Экскурсия длится около 8.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Важная информация
    • Доплату по экскурсии необходимо произвести в одном из офисов организатора:
    • Г. Калининград, ул. Октябрьская 57, цокольный этаж, вход на первом этаже со стороны реки
    • Г. Калининград, ул. Октябрьская 8 здание Рыбной биржи комплекса «Рыбная деревня», 1 этаж, вход с набережной, c площадки у Юбилейного моста
    • Офисы расположены на расстоянии 450 метров друг от друга (5 мин. пешком). Посадка в автобусы осуществляется из обоих офисов равнозначно, оплачивать также можно в двух офисах
    • Г. Зеленоградск, Курортный проспект 21
    • Возможна оплата онлайн по QR-коду, для этого запросите прислать вам код в комментариях
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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