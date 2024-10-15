К древнему языческому народу — к пруссам

Вы услышите историю завоевания Тевтонским орденом земли пруссов под предлогом христианизации. Осмотрите форбург замка Бранденбург (1266 г.) и частично сохранившуюся Кирху Святого Николая XIV века в п. Ушаково (кирха Бранденбурга). Увидите и прикоснетесь к священному дереву пруссов – дубу, которому более 850 лет в г. Ладушкин. Посетите форбург замка Бальга (1250 г.), который стал первым орденским замком в Восточной Пруссии. Он служил надежным оплотом тевтонцев в завоеваниях «восточных ландшафтов», став источником немецкого языка, права, культуры и христианской веры. Противостоя вражеским атакам, замок оставался верным Ордену, не поддаваясь ни пруссам, ни полякам. Одно посещение этого удивительного и особенного места захватывает дух. Гид проведёт вас по деревянным настилам вдоль форбурга замка, окруженного информационными стендами, с увековеченной историей сооружения в фотографиях, схемах и картах. В хорошую погоду можно запечатлеть простор Калининградского залива, на берегу которого расположен замок. Прогуляетесь по симпатичному городку Мамоново — ранее Хайлигенбайль. Он был заложен тевтонским орденом в 1310 г. на месте прусской крепости Свентопил. Пройдетесь по аллее «След в истории» в честь великих людей, в разное время посетивших Хайлигенбайль, на сохранившемся участке древней улочки Gr. Krchen Str. Увидите руины городской стены возрастом более 700 лет — уникальный памятник культурного наследия Калининградской области — единственная стена с сохранившемся периметром. Важная информация:• Возможна оплата онлайн по QR-коду, для этого запросите прислать вам код в комментариях.

Доплату по экскурсии необходимо произвести в одном из офисов организатора.