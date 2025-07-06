Групповая
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Вокзальная
«В стоимость включены все входные билеты и дегустация марципана в бастионе»
Расписание: в четверг в 09:45
12 фев в 09:45
19 фев в 09:45
1500 ₽ за человека
Групповая
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Пионерского)
Путешествие по средневековым городам, замкам и кирхам бывшей Восточной Пруссии
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в субботу в 09:45
14 фев в 09:45
21 фев в 09:45
1900 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия по замкам: Бранденбург и Бальга + Мамоново (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
«Противостоя вражеским атакам, замок оставался верным Ордену, не поддаваясь ни пруссам, ни полякам»
Расписание: По вторникам в 08:30
3150 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июля 2025Экскурсия «Куршская коса» + замок НойхаузенХорошая программа, удобное время
- ССысойкина7 июня 2025Экскурсия «Куршская коса» + замок НойхаузенЭкскурсия очень понравилась.
