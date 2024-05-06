Мы приглашаем Вас посетить уникальный природный памятник, признанный всемирным наследием ЮНЕСКО.
Куршская коса простирается на сотни километров, а на ее территории расположились необычные локации, уютные поселки и живописные ландшафты.
Вы посетите две эко-тропы — «Танцующий лес» и «Высота Эфа», полюбуетесь на изогнутые хвойные деревья и панорамы Балтийского моря.
Куршская коса простирается на сотни километров, а на ее территории расположились необычные локации, уютные поселки и живописные ландшафты.
Вы посетите две эко-тропы — «Танцующий лес» и «Высота Эфа», полюбуетесь на изогнутые хвойные деревья и панорамы Балтийского моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка на дюне Эфа
- Открытая панорама на Балтийское море
- Куршский залив
- Танцующий лес
Описание экскурсии
Уникальные эко-тропы и мир дикой природыПутешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые не боятся людей. Вы посетите популярный эко-маршрут «Танцующий лес» с необычайно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце. Трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать». Затем пройдёте эко-маршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, посвятивший свою деятельность изучению и закреплению подвижных песков. Важная информация:• Питание не включено в стоимость экскурсии (предоставляется свободное время на высоте Эфа).
Ежедневно в 14:10
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 900 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты, школьники)
|1 800 ₽
|Дети до 6 лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка на дюне Эфа
- Открытая панорама на Балтийское море
- Куршский залив
- Танцующий лес
Что включено
- Посещение национального парка «Куршская коса»
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:10
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Обухова
6 мая 2024
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