Мы приглашаем Вас посетить уникальный природный памятник, признанный всемирным наследием ЮНЕСКО. Куршская коса простирается на сотни километров, а на ее территории расположились необычные локации, уютные поселки и живописные ландшафты. Вы посетите две эко-тропы — «Танцующий лес» и «Высота Эфа», полюбуетесь на изогнутые хвойные деревья и панорамы Балтийского моря.

Описание экскурсии