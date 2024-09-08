Сейчас в Пионерском в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 5 007 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5