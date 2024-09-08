7.5 часов
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
«Вы полюбуетесь этим чудом природы и узнаете его секрет»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
25 сен в 08:45
1 200₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
«Балтийские пейзажи — Филинская бухта»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
4 000₽ за человека
скидка
15%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
«Такой зелёный, уютный и живописный, со сказочными виллами в 100-летнем сосновом бору»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
58905 007₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр8 сентября 2024Все очень понравилось. Удивительная природа и интересный начитанный гид/экскурсовод.
- ААндрей1 сентября 2024Отличная экскурсия и хороший экскурсовод, рассказывает с юмором без навязчивости и воды, терпеливо отвечает на все вопросы, пролетело как мгновенье) Однозначно рекомендуем
- ЕЕкатерина28 августа 2024Отличная экскурсия, много локаций, интересное изложение от экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Природа и пейзажи»
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