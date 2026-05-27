Мы познакомим вас с историей Восточной Пруссии: от первых рыцарских крепостей до уютных городов с немецкой архитектурой. Вы прогуляетесь по Гвардейску, где родился великий Ловис Коринт (и узнаете, кто это), и прикоснётесь к 7-вековой истории замка Тапиау.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Музей «Трёх эпох»

Отправимся в музей в посёлке Низовье: здесь вы рассмотрите экспозиции старинной аптеки и почты, коллекцию ретро-автомобилей и антикварную мебель.

Прогулка по Гвардейску

Вы окажетесь в уникальном месте, где расходятся реки Дейма и Преголя. Мы пройдёмся по центральной площади со старинными зданиями и отыщем фигурки человечков из оживших музыкальных часов. Также мы покажем вам домик художника Коринта.

Замок Тапиау

Главная остановка — замок Тапиау, история которого насчитывает 700 лет. Здесь жил Николай Коперник и останавливался герцог Альбрехт. Вы увидите оригинальные архитектурные элементы, не имеющие аналогов, и артефакты прежних веков, которые совсем недавно стали доступны для путешественников.

Тайминг программы

9:45 — выезд из Пионерского

11:35 — замок Тапиау

12:30 — пешеходная экскурсия по Гвардейску

13:30 — свободное время

15:30 — музей «Трёх эпох» в Низовье

18:00 — возвращение

Организационные детали