Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского
Погрузиться в историю Тевтонского ордена
Мы познакомим вас с историей Восточной Пруссии: от первых рыцарских крепостей до уютных городов с немецкой архитектурой.
Вы прогуляетесь по Гвардейску, где родился великий Ловис Коринт (и узнаете, кто это), и прикоснётесь к 7-вековой истории замка Тапиау.
Описание экскурсии
Музей «Трёх эпох»
Отправимся в музей в посёлке Низовье: здесь вы рассмотрите экспозиции старинной аптеки и почты, коллекцию ретро-автомобилей и антикварную мебель.
Прогулка по Гвардейску
Вы окажетесь в уникальном месте, где расходятся реки Дейма и Преголя. Мы пройдёмся по центральной площади со старинными зданиями и отыщем фигурки человечков из оживших музыкальных часов. Также мы покажем вам домик художника Коринта.
Замок Тапиау
Главная остановка — замок Тапиау, история которого насчитывает 700 лет. Здесь жил Николай Коперник и останавливался герцог Альбрехт. Вы увидите оригинальные архитектурные элементы, не имеющие аналогов, и артефакты прежних веков, которые совсем недавно стали доступны для путешественников.
Тайминг программы
9:45 — выезд из Пионерского 11:35 — замок Тапиау 12:30 — пешеходная экскурсия по Гвардейску 13:30 — свободное время 15:30 — музей «Трёх эпох» в Низовье 18:00 — возвращение
Организационные детали
Билет в замок включён в стоимость
С вами будет один из гидов нашей команды
в воскресенье в 08:45
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2700 ₽
Дети до 6 лет
Бесплатно
Пенсионеры
2600 ₽
Школьники
2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Пионерском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Входит в следующие категории Пионерского
Похожие экскурсии на «Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского»