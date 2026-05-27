Мои заказы

Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского

Погрузиться в историю Тевтонского ордена
Мы познакомим вас с историей Восточной Пруссии: от первых рыцарских крепостей до уютных городов с немецкой архитектурой.

Вы прогуляетесь по Гвардейску, где родился великий Ловис Коринт (и узнаете, кто это), и прикоснётесь к 7-вековой истории замка Тапиау.
Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского
Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского
Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского

Описание экскурсии

Музей «Трёх эпох»

Отправимся в музей в посёлке Низовье: здесь вы рассмотрите экспозиции старинной аптеки и почты, коллекцию ретро-автомобилей и антикварную мебель.

Прогулка по Гвардейску

Вы окажетесь в уникальном месте, где расходятся реки Дейма и Преголя. Мы пройдёмся по центральной площади со старинными зданиями и отыщем фигурки человечков из оживших музыкальных часов. Также мы покажем вам домик художника Коринта.

Замок Тапиау

Главная остановка — замок Тапиау, история которого насчитывает 700 лет. Здесь жил Николай Коперник и останавливался герцог Альбрехт. Вы увидите оригинальные архитектурные элементы, не имеющие аналогов, и артефакты прежних веков, которые совсем недавно стали доступны для путешественников.

Тайминг программы

9:45 — выезд из Пионерского
11:35 — замок Тапиау
12:30 — пешеходная экскурсия по Гвардейску
13:30 — свободное время
15:30 — музей «Трёх эпох» в Низовье
18:00 — возвращение

Организационные детали

  • Билет в замок включён в стоимость
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в воскресенье в 08:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2700 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры2600 ₽
Школьники2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Пионерском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Входит в следующие категории Пионерского

Похожие экскурсии на «Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского»

Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
На автобусе
11 часов
6 отзывов
Групповая
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская 6
3400 ₽ за человека
Экскурсия «Форты Кёнигсберга»: Форт №1 и Форт №5 (из Пионерского)
Пешая
На автобусе
6 часов
4 отзыва
Групповая
Экскурсия «Форты Кёнигсберга»: Форт №1 и Форт №5 (из Пионерского)
Путешествие в прошлое Кёнигсберга: откройте для себя форты, которые хранят тайны военной истории и архитектуры
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
2600 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Калининграду + дегустация марципана (из Пионерского)
На автобусе
5 часов
39 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Калининграду + дегустация марципана (из Пионерского)
Начало: Армейская улица, 6
Расписание: ежедневно, кроме субботы
1800 ₽ за человека
История Кёнигсберга-Калининграда (из Пионерского)
На автобусе
5.5 часов
Групповая
История Кёнигсберга-Калининграда (из Пионерского)
Увидеть и узнать главное в городе двух имён
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
31 мая в 08:45
1200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пионерском. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пионерском
2700 ₽ за человека